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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ

Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ

МИД Беларуси считает, что санкции Евросоюза "карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что санкции Евросоюза "введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство".

"В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", - подытожили в МИД РБ.

Напомним, ранее Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Автор: 

Беларусь (7921) санкции (11458) Евросоюз (17267)


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Топ комментарии
+28
Лука із ****** - безжалісні потвори!
скільки можна на той нещасний Євросоюз санкцій накладати?
астанавітєсь!
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02.10.2020 13:08 Ответить
+24
новый анекдот
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02.10.2020 13:07 Ответить
+17
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02.10.2020 13:06 Ответить
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02.10.2020 13:06 Ответить
накрився білоруський пармезан!
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02.10.2020 14:26 Ответить
новый анекдот
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02.10.2020 13:07 Ответить
лишит Лука Мудищев еврогеев ужина - картошки с селедкой
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02.10.2020 13:08 Ответить
так Украина тоже под гнев попала, где я теперь сметану и сыр куплю?
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02.10.2020 13:12 Ответить
Зачем вам радиоактивная продукция с Белоруссии?
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02.10.2020 13:24 Ответить
Селедка в Европе своя есть.
Особенно вкусная Голландская.
А вот без белорусской картохи им хана ))))))))
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02.10.2020 13:17 Ответить
Везти білоруську бульбу у Нідерланди, це як лапті на Россю.

«Описание популярных голландских сортов
Голландские сорта картофеля заслуженно стали лидерами во всем мире. Сорта картофеля голландской селекции, в первую очередь, выведены специально для холодного климата северных регионов, поэтому они так прижились на территории России.»
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02.10.2020 14:02 Ответить
Лукашонка напрягся ))))
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02.10.2020 14:15 Ответить
Тримайся, бацька! Санкцій багато, а Білорусь -- одна, захищай її і від Заходу, і від Сходу!
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06.02.2021 10:31 Ответить
}{аракири
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02.10.2020 13:08 Ответить
Лука із ****** - безжалісні потвори!
скільки можна на той нещасний Євросоюз санкцій накладати?
астанавітєсь!
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02.10.2020 13:08 Ответить
Євросоюз вже 20 років штовхає Білорусь в обійми Росії, а Лука досі не здався... Мабуть заздрять йому.
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06.02.2021 10:36 Ответить
т.е. переводя на нормальный язык - мы приготовили вазелин...
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02.10.2020 13:08 Ответить
Умеет повеселить таракан.
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02.10.2020 13:08 Ответить
в евопе грядёт напряжёнка с морепродуктами из белоруссии )
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02.10.2020 13:08 Ответить
Пора Луке начинать давить креветки и пармезан ТРАКТОРАМИ!!!
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02.10.2020 13:09 Ответить
Он это уже 24 года всем транслирует. С **-ым связываться боятся даже в ЕС.
"Лидеры стран ЕС согласовали санкции против белорусских чиновников, Лукашенко в списке по-прежнему нет"
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02.10.2020 13:10 Ответить
Він там давно нев'їздний. А даремно.
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06.02.2021 10:41 Ответить
Реально он умный и хитрый цыган с артистическими и гипнотическими спосбностями .
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02.10.2020 13:12 Ответить
Мдааа.. теперь не едать старушке Меркель свежих беларусских устриц..
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02.10.2020 13:09 Ответить
не ведать теперь креветок испанцам! сыров французам!!! а немцам пива с капустой и сосисками!!! как своих ушей не ведать!
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02.10.2020 13:10 Ответить
Жрите картошку
Завтра уже не дадут
Голод близко
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02.10.2020 13:35 Ответить
Лукашенко ввел персональные санкции против Макрона и Меркель - во всех продовольственных беларуских бутиках, расположенных в Берлине и в Париже, повышены цены на картошку. Не пройдет и недели, как возмущенные голодные европейцы на коленях приползут к батьке.
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02.10.2020 13:11 Ответить
Та ще повинен бути плакат, як вони рвуть зуби.
Ктулху не приведи.
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02.10.2020 14:04 Ответить
Лука усы щеткой на ЕС топорщит
А всю "песочницу" ***** без оглядки сдал.
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02.10.2020 13:13 Ответить
***** усы лукашонки тоже не очень нравятся.
Он ими царапает ***** жопу.
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02.10.2020 13:21 Ответить
)))
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02.10.2020 14:31 Ответить
Піпець, Європа без картоплі буде голодувати!
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02.10.2020 13:16 Ответить
Известная поговорка заиграла новой ноткой:
На зло врагам козла продам, чтоб дети молока не пили...
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02.10.2020 13:16 Ответить
"Санкции" бацьки против ЕС это, если коротко, но по сути, угроза Европе, что Беларусь станет российской губернией.
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02.10.2020 13:16 Ответить
З тіхановською точно б стала губєрнієй.
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06.02.2021 10:46 Ответить
Комарик пригрозил закусать слона до смерти)
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02.10.2020 13:21 Ответить
"задовольняти які стало б жодне поважає себе суверенну державу".
Джерело: https://censor.net/ua/n3222527"
У "цензора" проблеми з мовою? Так це і зрозуміло - достатньо послухати їх керівника... І почитати сайт...
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02.10.2020 13:23 Ответить
Гугл барахлить.
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02.10.2020 13:24 Ответить
Це борошна машинного переказу. У редакторів у цьому плані рильце в гармату - смороду часто публікують гугл транслейтні тексти без перевірки.
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02.10.2020 13:30 Ответить
Заборонять колорадським жукам з Європи на свою бульбу лізти!
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02.10.2020 13:23 Ответить
Лука слідом за Лугандоном не буде карміть нахлєбніков в Європі.
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02.10.2020 13:23 Ответить
...і перекриє бульбопровід "Вітебськ - Париж".
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02.10.2020 13:25 Ответить
Уже не осталось
Ни совести ни чести
И ума тоже
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02.10.2020 13:39 Ответить
Майже хокку.
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02.10.2020 13:44 Ответить
А меркель відкриє північний потік - 2.
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06.02.2021 10:52 Ответить
пипец, загнется ЕС из за санкций луки.
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02.10.2020 13:24 Ответить
"достижения" кацапов покоя не дают....санкции нам на пользу , бла бла бла ...а потом рас и комплектующих для белазов нет
Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 5728
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02.10.2020 13:25 Ответить
Не знаю как будет в ЕС, но России без белорусских продукто, пармезана и хамона придётся сидеть на одной лишь бульбе.
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02.10.2020 13:25 Ответить
Висловлюю стурбованість з цього приводу.
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02.10.2020 13:32 Ответить
Та хрен з ними, нехай подавляться.
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02.10.2020 13:45 Ответить
А що таке хамон? Це дуже просто ( як казав один симпатичний хлопчик у рекламі ), взяти цілу свинячу ногу, зарити її в сіль на 40 днів, потім витягти і підвісити, а під нею прикріпити мисочку для стікання жиру. Відрізай і їж хамон. Може, в Україні бракує солі чи свиней?
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06.02.2021 11:04 Ответить
Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 6363
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02.10.2020 13:37 Ответить
Ахахахахахахаахаххааааааааааааахахахахааххахахахахаахахаххаахахахаххахахаахахаххаах
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02.10.2020 13:39 Ответить
закрывайте рестораны в Париже и Берлине без омаров и хамона из Беловежской Пущи буржуинам хана !!!!!!
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02.10.2020 13:44 Ответить
Играли как-то в футбол слоны с муравьями. Ну встречаются после матча
капитан слонов и капитан муравьев. Слон говорит:
- Ну, ты уж извини, мы, там, ваших потоптали немного.
Муравей:
- Да ладно, мы тоже грубо играли!
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02.10.2020 13:52 Ответить
Ну и мудила этот диктатор! Мы хотим в Евросоюз,а он душит его своими санкциями,сволочь!
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02.10.2020 13:56 Ответить
А білоруси не хочуть.
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06.02.2021 11:12 Ответить
ну все. теперь главная достопримечательность микрромордора - менцкие болота стали для ес недоступными.
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02.10.2020 14:00 Ответить
Лукашенко незаконный президент, то есть никто. Поэтому он не может от имени государства Беларусь вводить всякие санкции, подписывать всякие договора. Он никто.
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02.10.2020 14:12 Ответить
А ти "кто"? Хочеш російські танки на білоруському кордоні? Тоді плач за тіхановською.
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06.02.2021 11:17 Ответить
РУКА - ЛИЦО...

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 2271
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02.10.2020 14:23 Ответить
РУКА - ЛИЦО...

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 9447
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02.10.2020 14:25 Ответить
Не видать европейцам белорусских креветок
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02.10.2020 14:25 Ответить
РУКА - ЛИЦО...

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 6196
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02.10.2020 14:28 Ответить
Який жах, як тепер тим буржуюям жити!?
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02.10.2020 14:30 Ответить
Не видать московитам хамона, креветок, сыра ...
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02.10.2020 14:49 Ответить
Вот так воспринимают эту новость в Европе:

Білорусь запроваджує відповідні санкції проти Євросоюзу, - МЗС РБ - Цензор.НЕТ 6903
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02.10.2020 14:51 Ответить
Дурачки. На своих яйцах попрыгаете?
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02.10.2020 14:55 Ответить
Запретил Меркель и Макрону посещать знаменитые курорты Барановичей, игорные дома Бобруйска и международные финансовые биржы Гомеля? Лука, ах ты жестокое и бессердечное животное.
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02.10.2020 15:03 Ответить
А шо, все правильно робить вусате Опудало!
Він впевнений, що у Європі помруть всі від реготу і не буде санкцій проти нього .
Стратег однако....
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02.10.2020 15:19 Ответить
Ну фсьо - допригалісь євросоюзнічькі...
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02.10.2020 15:29 Ответить
Даже подумать страшно як там ЄС.
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02.10.2020 15:33 Ответить
ну все! це був останній цвях в кришку гробу гейропи! тепер точняк розвал ЄС неминучий!
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02.10.2020 15:51 Ответить
Прочитал только заголовок. Дальше нет смысла читать. Смешно.😀😀😀
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02.10.2020 16:34 Ответить
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02.10.2020 19:47 Ответить
..нууууу ффффсёёё................= кабзда усей уеропи..........
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03.10.2020 00:41 Ответить
 
 