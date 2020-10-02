Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ
МИД Беларуси считает, что санкции Евросоюза "карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что санкции Евросоюза "введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство".
"В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", - подытожили в МИД РБ.
Напомним, ранее Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси.
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Особенно вкусная Голландская.
А вот без белорусской картохи им хана ))))))))
«Описание популярных голландских сортов
Голландские сорта картофеля заслуженно стали лидерами во всем мире. Сорта картофеля голландской селекции, в первую очередь, выведены специально для холодного климата северных регионов, поэтому они так прижились на территории России.»
скільки можна на той нещасний Євросоюз санкцій накладати?
астанавітєсь!
"Лидеры стран ЕС согласовали санкции против белорусских чиновников, Лукашенко в списке по-прежнему нет"
Завтра уже не дадут
Голод близко
Ктулху не приведи.
А всю "песочницу" ***** без оглядки сдал.
Он ими царапает ***** жопу.
На зло врагам козла продам, чтоб дети молока не пили...
Джерело: https://censor.net/ua/n3222527"
У "цензора" проблеми з мовою? Так це і зрозуміло - достатньо послухати їх керівника... І почитати сайт...
Ни совести ни чести
И ума тоже
капитан слонов и капитан муравьев. Слон говорит:
- Ну, ты уж извини, мы, там, ваших потоптали немного.
Муравей:
- Да ладно, мы тоже грубо играли!
Він впевнений, що у Європі помруть всі від реготу і не буде санкцій проти нього .
Стратег однако....