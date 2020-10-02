Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ

МИД Беларуси считает, что санкции Евросоюза "карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что санкции Евросоюза "введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство".

"В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", - подытожили в МИД РБ.

Напомним, ранее Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси.

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