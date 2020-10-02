Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пока не принял решения о признании Светланы Тихановской президентом Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом Помпео сообщил в интервью Fox News.

Он отметил, что США "еще не рассмотрели все аспекты ситуации".

"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - сказал Помпео.

Он добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ.

По словам госсекретаря, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Александр Лукашенко.

Он также заявил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя "дипломатические возможности".

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября, в Минске состоялась так называемая инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной "инаугурации".