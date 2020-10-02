Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пока не принял решения о признании Светланы Тихановской президентом Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом Помпео сообщил в интервью Fox News.
Он отметил, что США "еще не рассмотрели все аспекты ситуации".
"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - сказал Помпео.
Он добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ.
По словам госсекретаря, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Александр Лукашенко.
Он также заявил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя "дипломатические возможности".
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
23 сентября, в Минске состоялась так называемая инаугурация Лукашенко.
Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной "инаугурации".
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Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.
хороший вопрос