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Новости Революция в Беларуси
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Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пока не принял решения о признании Светланы Тихановской президентом Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом Помпео сообщил в интервью Fox News.

Он отметил, что США "еще не рассмотрели все аспекты ситуации".

"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - сказал Помпео.

Он добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ.

По словам госсекретаря, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Александр Лукашенко.

Он также заявил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя "дипломатические возможности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской. ВИДЕО

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси. Лукашенко в списке нет

Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября, в Минске состоялась так называемая инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной "инаугурации".

Беларусь (7920) инаугурация (467) Лукашенко Александр (3618) США (27106) Помпео Майк (341) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+3
скорее, потребует перевыборов.
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02.10.2020 10:44 Ответить
+3
А какой идиот может признать эту бесконечно орущую:"путенприйди !!!!".Перевыборы
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02.10.2020 11:10 Ответить
+1
А што такое? Значит Бацку еще рано списывать со счетов?
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02.10.2020 10:29 Ответить
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А што такое? Значит Бацку еще рано списывать со счетов?
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02.10.2020 10:29 Ответить
Видно визначаться після 5-го жовтня.
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02.10.2020 11:05 Ответить
після 5-го Білорусь не буде мати легітимного президента, а Тихановська може претендувати на керівництво якимось перехідним тимчасовим комітетои або радою, як ті совки звикли звати всі органи влади, і таке буде до нових виборів, якщо вони будуть. А якщо приймуть якісь зміни до конституції, що надає всю владу так званому парламенту на чолі з головой, то президентів в Білорусі вже зовсім не буде існувати
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02.10.2020 13:16 Ответить
Навряд чи будуть якісь зміни бо схоже Тихоновська "лягла" під Путіна, просить останнього бути посередником.
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02.10.2020 13:50 Ответить
Трампа самого могут скинуть. Менты уже ползают на коленях перед BLM-мародерами. Так что они не будут спешить с выводами.
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02.10.2020 10:31 Ответить
та там білих мародерів більше ніж BLM, і всі вони радісно проголосують за Трампона, бо він імператор Америки
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02.10.2020 13:18 Ответить
скорее, потребует перевыборов.
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02.10.2020 10:44 Ответить
На каком документальном основании Тихановскую можно признать президенткой?
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02.10.2020 11:04 Ответить
на основанії документального кіно
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02.10.2020 13:20 Ответить
Не катит.
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02.10.2020 13:33 Ответить
чому? але це була така як кажуть іронія, не спримайте це буквально, ви ж питали про "документальне", я і сказав у відповідь
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02.10.2020 14:11 Ответить
Это бред, нет никаких оснований для признания Тихоновской, скорее всего и.о. президента должен быть признан спикер парламента.
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02.10.2020 11:10 Ответить
А какой идиот может признать эту бесконечно орущую:"путенприйди !!!!".Перевыборы
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02.10.2020 11:10 Ответить
на той підставі, що йому народ сказав "УХАДІ"
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02.10.2020 13:23 Ответить
Лера, ты блондинка?
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02.10.2020 12:34 Ответить
Вашингтону, под видом защиты демократии, не терпится сделать из Беларуси олигархический аналог Украины. А им Украина выгодна.
Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.
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02.10.2020 11:37 Ответить
Пані Наталя, я ось не розумію з якої комуняцько-совковой схованки ви проголошуєте такі гасла, така схованка зараз є тільки одна - це теріторія, що контрольована ******, або ви як пан Фокін заморожені в льоднику савецькой України?
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02.10.2020 14:17 Ответить
а що, про пусіна можна казати щось хороше?
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02.10.2020 13:26 Ответить
Це треба бути олігофренами щоб ту, яка приперлась з Москви до Мінська як опозиціонерка коронувати як президента? Потрібно вимагати нових виборів зі спостерігачами з США і ЄС , а не назначати агентів Кремля президентами.
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02.10.2020 13:30 Ответить
Если Лукашенко не идёт на повторные выборы в Беларуси,то всему миру президентом надо признать Тихановскую.
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02.10.2020 13:42 Ответить
може і потрібно, але не кошерно, без виборів ніхто ніяких президентів визнавать не буде. В ***** є тільки один вихід - зробити кишенькові вибори та призначити свою маріонетку, або підтримати "конституційну реформу" лукашенкі, де функція президента буде зведена у нуль, а владой буде голова, якого той білоруський "парламент" вибере без участі народу, і не буде дивно, що головою стане той самий лукамудіщев
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02.10.2020 14:02 Ответить
і тоді Білорусь стане ************** провінцією "бялоруся"
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02.10.2020 14:29 Ответить
а скоріше мінською губернією у кінці кінців
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02.10.2020 14:35 Ответить
шило на мыло...
хороший вопрос
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02.10.2020 14:35 Ответить
без того мила шило в дупу лукашенкі не засунеш, бо вона в нього як і голова міцна, мабуть дерев"яна
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02.10.2020 14:37 Ответить
Приєднаюся до інших: на підставі тьотку визнавати прі-зі-дєнтом Свєтою ?
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02.10.2020 15:40 Ответить
 
 