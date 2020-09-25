РУС
В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской. ВИДЕО

27 сентября в Беларуси планируют провести народную инаугурацию оппозиционного политика Светланы Тихановской.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram сообщила Тихановская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все", - сказала политик.

По словам Тихановской, она готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами.

"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И – как следствие – официальной, законной инаугурации", - подытожила лидер белорусской опозиции.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Беларусь (7978) инаугурация (468) Тихановская Светлана (390)
+20
Три українця, від яких свинороси казяться:
25.09.2020 16:25 Ответить
+13
25.09.2020 16:19 Ответить
+9
25.09.2020 16:06 Ответить
25.09.2020 16:02 Ответить
Вы там выходитеееее..... с цветочкамииии... праздник.....
А я тут издалека посмотрю. Тоже с цветочкамииииии....
25.09.2020 16:04 Ответить
25.09.2020 16:19 Ответить
А какже таракан?)))
25.09.2020 16:04 Ответить
25.09.2020 16:06 Ответить
ну так тихановская и не козел
25.09.2020 16:11 Ответить
камедия)))) исчо одна президент)))
25.09.2020 16:07 Ответить
25.09.2020 16:10 Ответить
25.09.2020 16:26 Ответить
И на даче еще третий лежит
25.09.2020 17:13 Ответить
25.09.2020 16:08 Ответить
И что сейчас мешает вам это сделать?
25.09.2020 16:14 Ответить
Чувак стидається чомусь сказати...
Звичайно ж Порошенко, так, Юлявдутєль?
25.09.2020 16:32 Ответить
Все должно быть по закону, а нигде не сказано что толпа определенной численности может что либо объявлять и выбирать.
25.09.2020 16:16 Ответить
Мда. Адекватность выборцив зеленского хромает.
25.09.2020 16:18 Ответить
Це як у Вінні Пуха: она хорошая, но она почему-то хромает. (с)
25.09.2020 16:22 Ответить
Ох, уж эти сказочки...
Ох, уж эти сказочники...
25.09.2020 16:29 Ответить
пусть поделять беларусь)))) или..кстати бацька холостой)))
25.09.2020 16:09 Ответить
Неувязочка...
Светлана замужем.
25.09.2020 16:12 Ответить
так жених завидный
25.09.2020 16:20 Ответить
А если дождь?
А если санитары?
25.09.2020 16:14 Ответить
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Удачі вам сябри, на шляху звільнення, від Московського Улусу !
25.09.2020 16:16 Ответить
25.09.2020 16:25 Ответить
А вальцман тут яким боком, соєвий барига, шоколад 90 гр. 80%.
26.09.2020 21:13 Ответить
такого пендаля, какой получил ты со своим януковочем и получишь со своей шмарклей -точно никто не получал)
25.09.2020 16:25 Ответить
И даже не краснеет.
25.09.2020 16:28 Ответить
Хоть иногда,просто для разнообразия,попробуй написать что нибудь,не упоминая Петю.Выключи режим обиженки-неудачника хоть на время.
25.09.2020 16:41 Ответить
Это я неудачник? Я голосовал за ЗЕ и меня Президент вполне устраивает!
25.09.2020 16:45 Ответить
Мои соболезнования.
25.09.2020 16:49 Ответить
Мои поздравления!
25.09.2020 16:58 Ответить
Сам себе поздоровив...
25.09.2020 17:16 Ответить
Петики пишут, что у них всё в будущем. На самом деле, всё давно в прошлом. Просто им Петя голову развернул на 180 градусов!
25.09.2020 17:31 Ответить
25.09.2020 16:19 Ответить
Це вже схоже на тролінг. Але нехай тролять, це ж краще, ніж тікати, боятися та плескати у долоні.
25.09.2020 16:21 Ответить
Какой в этом смысл?
Кто её признает законной?
"Детский сад, честное слово" (с)
25.09.2020 16:31 Ответить
Инаугурация онлайн))) Теперь серьезно... "уважаемые" белорусы, тот факт что вы просрали свою страну путем обмена своего языка, культуры, национальной идентичности и суверенитет на "низкие" цены российских энергоносителей и пару десятков лет совковой стагнации (это вы называли стабильность) есть неоспоримый. Вы ватники и совкодрочеры с комплексом неполноценности перед кацапами. Смиритесь с тем что в ближайшем будущем вы станете просто одним из федеральных округов эрефии. Пожизненного губернатора вам уже назначили (походу с правом передачи наследства по фамилии). И никакие хороводы и ваши жалкие "протесты" не остановят запущенный процесс окончательной ликвидации вас как этноса, коем вы уже по сути и не являетесь. Это просто последний этап превращения вас, дуриков, в рюзьге. Хотя, вы и сами не против были и в большинстве своем, и до сих пор молитесь "на старшего брата". После, тех кто будет не согласен (а вас там таких не много) просто ликвидируют методом удобрения полей и посадок. переселят к вам бурятов, мокш, дагов и прочих. И на этом все... вы канете на свалку истории. Смиритесь.
25.09.2020 16:21 Ответить
Чувак, ти не дуже гони на бєлорусів.
Оно ще не ясно, в якому окрузі ми прокинемось після 25 жовтня.
25.09.2020 16:28 Ответить
Дружище, я и не гоню. Цитирую факты. А вот на счет Украины, да я уже не один год об этом говорю. Тут наши мнение совпадают, у нас тоже не плохие шансы снова стать частью ******* соседей. Но если сравнивать, мы еще кое как барахтаемся. А вот им уже походу все...
25.09.2020 16:32 Ответить
А ти не пробував у своїх розрахунках визначити, що параметр РФ не є константа?
25.09.2020 16:43 Ответить
Я маю надію, що колись рф зникне з політичної мапи світу. Але, боюсь буде це не так скоро як ми того бажаємо.
25.09.2020 16:59 Ответить
Але ж ті хто у 1921 були зраджені і покинуті соціал -популістами, теж не діждали відродження України у лютому 2014.
Так, як і ганьби, у квітні 2019...
25.09.2020 17:15 Ответить
взагалі мізкам поїхав ?
це ж місцеві вибори !.
25.09.2020 21:07 Ответить
такое впечатление ,шо мы заражаем цирковой зезаразой весь мир, и она мутирует- в Беларуси, вместо того чтоб прогнать усатого ,большинство протестантов ходят с цветочками и
радует одно. что в кацапстане начали избирать уборщиц...
25.09.2020 16:23 Ответить
Быдло советское....лет через 50 вы поймете...с РАБссией в говне лучше всего...
25.09.2020 16:24 Ответить
25.09.2020 16:27 Ответить
По вулицям будуть таскать манекен?
25.09.2020 16:38 Ответить
Конкретней кто планирует: Патрушев, Сурков или сам Хутин?
25.09.2020 16:44 Ответить
В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской

Ну это уже ржачка и комедия!
25.09.2020 16:44 Ответить
Я думал, это только у нас клоунада, а нет, ошибся)
25.09.2020 17:00 Ответить
Подымайте настоящее восстание, браття. А то ваше хождения-брождения - ни к чему хорошому не приведут...
25.09.2020 17:14 Ответить
вже задумуються :

Свободная Беларусь, [25.09.20 19:36]
[ Фото ]
Судя по результатам опроса , большинство наших читателей согласны с тем, что протесты в стиле «мы овцы, но нас много» непродуктивны. Мы, народ, имеем право на самооборону от карателей. Канал «Свободная Беларусь» начинает знакомить протестующих с эффективными средствами, методами и приемами защиты от чернорубашечников.
Мы не занимаемся копипастой «мудрых советов» из Интернета, большая часть которых принадлежит диванным рэмбо - именно они и производят 99% медийной шумихи. Мы ищем людей, которые готовы рассказать о своем личном опыте участия в протестных акциях и делимся с вами информацией из первых рук.
Надеемся на то, что читатели будут активно распространять эти посты - так мы донесем полезные рекомендации до максимально широкого круга людей. Помните: репост - ваш вклад в общее дело!
Об очень эффективном средстве против гонконгской полиции - ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКЕ - рассказывает студентка Джия Цзайминь


Свободная Беларусь, [25.09.20 19:36]
АЗБУКА ГЕРИЛЬИ (010)
- Лазерная указка, как оружие самообороны - наше ноу-хау - говорит Джия - Впервые его массово применили летом 2019 г. в Гонконге в ходе протестов против закона об экстрадиции. Мы буквально делали полицию слепой. Они просто стояли, закрывшись щитами и ничего не видели.
Так же лазерные указки помогали предотвратить задержания. Как только кого-то из протестующих хватали копы, на них со всех сторон устремлялись десятки лазерных лучей. Я неоднократно была свидетелем того, как полицейские бросали свою жертву и ретировались, закрывая лицо руками.
Большую помощь нам оказывали и жители домов на улицах, где происходили выступления. Они заранее подсвечивали полицейские заслоны из окон и с балконов своих домов. Видя впереди дождь из зеленых лучей, мы либо сворачивали на параллельную улицу, либо заранее готовились к прорыву.
Луч даже от указки-брелка бьет на несколько десятков метров. А мощные указатели подсвечивают цель на дальности в 1,5 км. То, что мы нащупали слабое место у жандармов, стало понятно сразу, потому что власти попытались запретить продажу лазерных девайсов, начали запугивать уголовной ответственностью за хранение лазерных указок, как за хранение «оружия нападения». Но эта пропаганда не действовала, мы просто смеялись над ней.
Одного из наших студенческих лидеров, Кейт Фонг, полицейские избили после того, как он купил в магазине несколько лазерных указок. Фонг был арестован и попал в больницу, а возмущенные таким зверством гонконгцы собрались и блокировали полицейский участок, сотрудники которого совершили это нападение. Тысячи лазерных лучей были направлены на его стены и окна. В такое же световое кольцо были в тот вечер взяты и другие полицейские учреждения.
Власти были в истерике, но ничего не могли сделать. Невозможно запретить, тем более изъять у горожан миллионы девайсов с лазерными указками - ими оснащаются пишущие ручки, фонарики, туристические принадлежности, они продаются в оружейных магазинах, как лазерные целеуказатели (ЛЦУ).
Лазерные указки - это не только эффективно, но и красиво. В знак своей победы демонстранты направляли в небо гигантский световой столб из десятков тысяч лучей - мы видели, что нас много, это очень вдохновляло нас и подавляло волю наших врагов.
Белорусы, не бойтесь! Мы заставили власть идти нам на уступки, потому что не отступали и верили в свои силы, не боялись полиции, хотя восстал всего один город. Вас - большинство, вас - миллионы, за вас болеет весь мир! Никто не может отнять у человека права на самозащиту. А ваши враги пусть заранее записываются на прием к окулисту. Через неделю работы по разгону протестов им точно потребуется лечение.
25.09.2020 21:09 Ответить
25.09.2020 17:20 Ответить
Цирк на дроті в дурдомі "Веселка"...От тільки цікаво,Тіхановська на ту інаугурацію нашого Зєлю запросила?...Той такий що приїде,він хєр розбирається в дипломатичних отих тонкощах...
25.09.2020 17:35 Ответить
Побіг до магазину за попкорном. Може ще є.
25.09.2020 17:44 Ответить
Обов"язково подивлюся по інету !
Але без попкорну - з пивом
25.09.2020 19:07 Ответить
Беларусь по цирку скоро обгонит Украину.
25.09.2020 18:10 Ответить
кОРОЛЕВЕ -ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ !!!!
25.09.2020 18:28 Ответить
Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь.
Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 3438
25.09.2020 21:18 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
 
 