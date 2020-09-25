В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской. ВИДЕО

27 сентября в Беларуси планируют провести народную инаугурацию оппозиционного политика Светланы Тихановской.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram сообщила Тихановская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все", - сказала политик.

По словам Тихановской, она готова сделать все, чтобы каждый голос был услышан: как внутри страны, так и за ее пределами.

"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И – как следствие – официальной, законной инаугурации", - подытожила лидер белорусской опозиции.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

