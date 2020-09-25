У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської. ВIДЕО

27 вересня в Білорусі планують провести народну інавгурацію опозиційного політика Світлани Тіхановської.

Про це у відеозверненні, опублікованому в Telegram повідомила Тіхановська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячна вам за надану довіру. Оголосивши народну інавгурацію, ви вчергове висловили свою волю. Але інавгурація - це свято. А свято не має закінчуватися арештами, розгоном і насильством. Ми з вами прикладаємо всіх можливих зусиль, щоб справжня інавгурація обраного народом президента в майбутньому все ж відбулася, і на неї були запрошені всі", - сказала політик.

За словами Тіхановської, вона готова зробити все, щоб кожен голос був почутий: як всередині країни, так і за її межами.

"Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст цієї неділі. Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо домогтися нашої мети: нових чесних виборів. І - як результат - офіційної, законної інавгурації", - підсумувала лідерка білоруської опозиції.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

