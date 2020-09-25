УКР
7 108 78

У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської. ВIДЕО

27 вересня в Білорусі планують провести народну інавгурацію опозиційного політика Світлани Тіхановської.

Про це у відеозверненні, опублікованому в Telegram повідомила Тіхановська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячна вам за надану довіру. Оголосивши народну інавгурацію, ви вчергове висловили свою волю. Але інавгурація - це свято. А свято не має закінчуватися арештами, розгоном і насильством. Ми з вами прикладаємо всіх можливих зусиль, щоб справжня інавгурація обраного народом президента в майбутньому все ж відбулася, і на неї були запрошені всі", - сказала політик.

За словами Тіхановської, вона готова зробити все, щоб кожен голос був почутий: як всередині країни, так і за її межами.

"Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст цієї неділі. Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо домогтися нашої мети: нових чесних виборів. І - як результат - офіційної, законної інавгурації", - підсумувала лідерка білоруської опозиції.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Автор: 

+20
Три українця, від яких свинороси казяться:
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 4833
25.09.2020 16:25
+13
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 6645
25.09.2020 16:19
+9
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 194
25.09.2020 16:06
В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской - Цензор.НЕТ 7127
25.09.2020 16:02
Вы там выходитеееее..... с цветочкамииии... праздник.....
А я тут издалека посмотрю. Тоже с цветочкамииииии....
25.09.2020 16:04
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 1148
25.09.2020 16:19
А какже таракан?)))
25.09.2020 16:04
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 194
25.09.2020 16:06
ну так тихановская и не козел
25.09.2020 16:11
камедия)))) исчо одна президент)))
25.09.2020 16:07
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 277
25.09.2020 16:10
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 9389
25.09.2020 16:26
И на даче еще третий лежит
25.09.2020 17:13
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 9578
25.09.2020 16:08
И что сейчас мешает вам это сделать?
25.09.2020 16:14
Чувак стидається чомусь сказати...
Звичайно ж Порошенко, так, Юлявдутєль?
25.09.2020 16:32
Все должно быть по закону, а нигде не сказано что толпа определенной численности может что либо объявлять и выбирать.
25.09.2020 16:16
Мда. Адекватность выборцив зеленского хромает.
25.09.2020 16:18
Це як у Вінні Пуха: она хорошая, но она почему-то хромает. (с)
25.09.2020 16:22
Ох, уж эти сказочки...
Ох, уж эти сказочники...
25.09.2020 16:29
пусть поделять беларусь)))) или..кстати бацька холостой)))
25.09.2020 16:09
Неувязочка...
Светлана замужем.
25.09.2020 16:12
так жених завидный
25.09.2020 16:20
А если дождь?
А если санитары?
25.09.2020 16:14
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Удачі вам сябри, на шляху звільнення, від Московського Улусу !
25.09.2020 16:16
Три українця, від яких свинороси казяться:
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 4833
25.09.2020 16:25
А вальцман тут яким боком, соєвий барига, шоколад 90 гр. 80%.
26.09.2020 21:13
такого пендаля, какой получил ты со своим януковочем и получишь со своей шмарклей -точно никто не получал)
25.09.2020 16:25
И даже не краснеет.
25.09.2020 16:28
Хоть иногда,просто для разнообразия,попробуй написать что нибудь,не упоминая Петю.Выключи режим обиженки-неудачника хоть на время.
25.09.2020 16:41
Это я неудачник? Я голосовал за ЗЕ и меня Президент вполне устраивает!
25.09.2020 16:45
Мои соболезнования.
25.09.2020 16:49
Мои поздравления!
25.09.2020 16:58
Сам себе поздоровив...
25.09.2020 17:16
Петики пишут, что у них всё в будущем. На самом деле, всё давно в прошлом. Просто им Петя голову развернул на 180 градусов!
25.09.2020 17:31
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 6645
25.09.2020 16:19
Це вже схоже на тролінг. Але нехай тролять, це ж краще, ніж тікати, боятися та плескати у долоні.
25.09.2020 16:21
Какой в этом смысл?
Кто её признает законной?
"Детский сад, честное слово" (с)
25.09.2020 16:31
Инаугурация онлайн))) Теперь серьезно... "уважаемые" белорусы, тот факт что вы просрали свою страну путем обмена своего языка, культуры, национальной идентичности и суверенитет на "низкие" цены российских энергоносителей и пару десятков лет совковой стагнации (это вы называли стабильность) есть неоспоримый. Вы ватники и совкодрочеры с комплексом неполноценности перед кацапами. Смиритесь с тем что в ближайшем будущем вы станете просто одним из федеральных округов эрефии. Пожизненного губернатора вам уже назначили (походу с правом передачи наследства по фамилии). И никакие хороводы и ваши жалкие "протесты" не остановят запущенный процесс окончательной ликвидации вас как этноса, коем вы уже по сути и не являетесь. Это просто последний этап превращения вас, дуриков, в рюзьге. Хотя, вы и сами не против были и в большинстве своем, и до сих пор молитесь "на старшего брата". После, тех кто будет не согласен (а вас там таких не много) просто ликвидируют методом удобрения полей и посадок. переселят к вам бурятов, мокш, дагов и прочих. И на этом все... вы канете на свалку истории. Смиритесь.
25.09.2020 16:21
Чувак, ти не дуже гони на бєлорусів.
Оно ще не ясно, в якому окрузі ми прокинемось після 25 жовтня.
25.09.2020 16:28
Дружище, я и не гоню. Цитирую факты. А вот на счет Украины, да я уже не один год об этом говорю. Тут наши мнение совпадают, у нас тоже не плохие шансы снова стать частью ******* соседей. Но если сравнивать, мы еще кое как барахтаемся. А вот им уже походу все...
25.09.2020 16:32
А ти не пробував у своїх розрахунках визначити, що параметр РФ не є константа?
25.09.2020 16:43
Я маю надію, що колись рф зникне з політичної мапи світу. Але, боюсь буде це не так скоро як ми того бажаємо.
25.09.2020 16:59
Але ж ті хто у 1921 були зраджені і покинуті соціал -популістами, теж не діждали відродження України у лютому 2014.
Так, як і ганьби, у квітні 2019...
25.09.2020 17:15
взагалі мізкам поїхав ?
це ж місцеві вибори !.
25.09.2020 21:07
такое впечатление ,шо мы заражаем цирковой зезаразой весь мир, и она мутирует- в Беларуси, вместо того чтоб прогнать усатого ,большинство протестантов ходят с цветочками и любят рашку ,оппозиция на прегонки с лукой целует пуйлу сраку... лука проводит тайную кенгурацию... теперь протестующие свою инаугурацию... А в это время вылезает трамп и ,вдохновившись лукашенко видно, заявляет что он вообще не будет после выборов власть никому передавать.
радует одно. что в кацапстане начали избирать уборщиц...
25.09.2020 16:23
Быдло советское....лет через 50 вы поймете...с РАБссией в говне лучше всего...
25.09.2020 16:24
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 651У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 2998
25.09.2020 16:27
По вулицям будуть таскать манекен?
25.09.2020 16:38
Конкретней кто планирует: Патрушев, Сурков или сам Хутин?
25.09.2020 16:44
В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской

Ну это уже ржачка и комедия!
25.09.2020 16:44
Я думал, это только у нас клоунада, а нет, ошибся)
25.09.2020 17:00
Подымайте настоящее восстание, браття. А то ваше хождения-брождения - ни к чему хорошому не приведут...
25.09.2020 17:14
вже задумуються :

Свободная Беларусь, [25.09.20 19:36]
[ Фото ]
Судя по результатам опроса , большинство наших читателей согласны с тем, что протесты в стиле «мы овцы, но нас много» непродуктивны. Мы, народ, имеем право на самооборону от карателей. Канал «Свободная Беларусь» начинает знакомить протестующих с эффективными средствами, методами и приемами защиты от чернорубашечников.
Мы не занимаемся копипастой «мудрых советов» из Интернета, большая часть которых принадлежит диванным рэмбо - именно они и производят 99% медийной шумихи. Мы ищем людей, которые готовы рассказать о своем личном опыте участия в протестных акциях и делимся с вами информацией из первых рук.
Надеемся на то, что читатели будут активно распространять эти посты - так мы донесем полезные рекомендации до максимально широкого круга людей. Помните: репост - ваш вклад в общее дело!
Об очень эффективном средстве против гонконгской полиции - ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКЕ - рассказывает студентка Джия Цзайминь


Свободная Беларусь, [25.09.20 19:36]
АЗБУКА ГЕРИЛЬИ (010)
- Лазерная указка, как оружие самообороны - наше ноу-хау - говорит Джия - Впервые его массово применили летом 2019 г. в Гонконге в ходе протестов против закона об экстрадиции. Мы буквально делали полицию слепой. Они просто стояли, закрывшись щитами и ничего не видели.
Так же лазерные указки помогали предотвратить задержания. Как только кого-то из протестующих хватали копы, на них со всех сторон устремлялись десятки лазерных лучей. Я неоднократно была свидетелем того, как полицейские бросали свою жертву и ретировались, закрывая лицо руками.
Большую помощь нам оказывали и жители домов на улицах, где происходили выступления. Они заранее подсвечивали полицейские заслоны из окон и с балконов своих домов. Видя впереди дождь из зеленых лучей, мы либо сворачивали на параллельную улицу, либо заранее готовились к прорыву.
Луч даже от указки-брелка бьет на несколько десятков метров. А мощные указатели подсвечивают цель на дальности в 1,5 км. То, что мы нащупали слабое место у жандармов, стало понятно сразу, потому что власти попытались запретить продажу лазерных девайсов, начали запугивать уголовной ответственностью за хранение лазерных указок, как за хранение «оружия нападения». Но эта пропаганда не действовала, мы просто смеялись над ней.
Одного из наших студенческих лидеров, Кейт Фонг, полицейские избили после того, как он купил в магазине несколько лазерных указок. Фонг был арестован и попал в больницу, а возмущенные таким зверством гонконгцы собрались и блокировали полицейский участок, сотрудники которого совершили это нападение. Тысячи лазерных лучей были направлены на его стены и окна. В такое же световое кольцо были в тот вечер взяты и другие полицейские учреждения.
Власти были в истерике, но ничего не могли сделать. Невозможно запретить, тем более изъять у горожан миллионы девайсов с лазерными указками - ими оснащаются пишущие ручки, фонарики, туристические принадлежности, они продаются в оружейных магазинах, как лазерные целеуказатели (ЛЦУ).
Лазерные указки - это не только эффективно, но и красиво. В знак своей победы демонстранты направляли в небо гигантский световой столб из десятков тысяч лучей - мы видели, что нас много, это очень вдохновляло нас и подавляло волю наших врагов.
Белорусы, не бойтесь! Мы заставили власть идти нам на уступки, потому что не отступали и верили в свои силы, не боялись полиции, хотя восстал всего один город. Вас - большинство, вас - миллионы, за вас болеет весь мир! Никто не может отнять у человека права на самозащиту. А ваши враги пусть заранее записываются на прием к окулисту. Через неделю работы по разгону протестов им точно потребуется лечение.
25.09.2020 21:09
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 2697
25.09.2020 17:20
Цирк на дроті в дурдомі "Веселка"...От тільки цікаво,Тіхановська на ту інаугурацію нашого Зєлю запросила?...Той такий що приїде,він хєр розбирається в дипломатичних отих тонкощах...
25.09.2020 17:35
Побіг до магазину за попкорном. Може ще є.
25.09.2020 17:44
Обов"язково подивлюся по інету !
Але без попкорну - з пивом
25.09.2020 19:07
Беларусь по цирку скоро обгонит Украину.
25.09.2020 18:10
кОРОЛЕВЕ -ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ !!!!
25.09.2020 18:28
Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь.
Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 3438
25.09.2020 21:18
У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської - Цензор.НЕТ 1542
25.09.2020 21:19
 
 