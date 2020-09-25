У Білорусі на вихідних планують провести "народну інавгурацію" Тіхановської. ВIДЕО
27 вересня в Білорусі планують провести народну інавгурацію опозиційного політика Світлани Тіхановської.
Про це у відеозверненні, опублікованому в Telegram повідомила Тіхановська, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячна вам за надану довіру. Оголосивши народну інавгурацію, ви вчергове висловили свою волю. Але інавгурація - це свято. А свято не має закінчуватися арештами, розгоном і насильством. Ми з вами прикладаємо всіх можливих зусиль, щоб справжня інавгурація обраного народом президента в майбутньому все ж відбулася, і на неї були запрошені всі", - сказала політик.
За словами Тіхановської, вона готова зробити все, щоб кожен голос був почутий: як всередині країни, так і за її межами.
"Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст цієї неділі. Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо домогтися нашої мети: нових чесних виборів. І - як результат - офіційної, законної інавгурації", - підсумувала лідерка білоруської опозиції.
Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
А я тут издалека посмотрю. Тоже с цветочкамииииии....
Звичайно ж Порошенко, так, Юлявдутєль?
Ох, уж эти сказочники...
Светлана замужем.
А если санитары?
Удачі вам сябри, на шляху звільнення, від Московського Улусу !
Кто её признает законной?
"Детский сад, честное слово" (с)
Оно ще не ясно, в якому окрузі ми прокинемось після 25 жовтня.
Так, як і ганьби, у квітні 2019...
це ж місцеві вибори !.
радует одно. что в кацапстане начали избирать уборщиц...
Ну это уже ржачка и комедия!
Свободная Беларусь, [25.09.20 19:36]
[ Фото ]
Судя по результатам опроса , большинство наших читателей согласны с тем, что протесты в стиле «мы овцы, но нас много» непродуктивны. Мы, народ, имеем право на самооборону от карателей. Канал «Свободная Беларусь» начинает знакомить протестующих с эффективными средствами, методами и приемами защиты от чернорубашечников.
Мы не занимаемся копипастой «мудрых советов» из Интернета, большая часть которых принадлежит диванным рэмбо - именно они и производят 99% медийной шумихи. Мы ищем людей, которые готовы рассказать о своем личном опыте участия в протестных акциях и делимся с вами информацией из первых рук.
Надеемся на то, что читатели будут активно распространять эти посты - так мы донесем полезные рекомендации до максимально широкого круга людей. Помните: репост - ваш вклад в общее дело!
Об очень эффективном средстве против гонконгской полиции - ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКЕ - рассказывает студентка Джия Цзайминь
Свободная Беларусь, [25.09.20 19:36]
АЗБУКА ГЕРИЛЬИ (010)
- Лазерная указка, как оружие самообороны - наше ноу-хау - говорит Джия - Впервые его массово применили летом 2019 г. в Гонконге в ходе протестов против закона об экстрадиции. Мы буквально делали полицию слепой. Они просто стояли, закрывшись щитами и ничего не видели.
Так же лазерные указки помогали предотвратить задержания. Как только кого-то из протестующих хватали копы, на них со всех сторон устремлялись десятки лазерных лучей. Я неоднократно была свидетелем того, как полицейские бросали свою жертву и ретировались, закрывая лицо руками.
Большую помощь нам оказывали и жители домов на улицах, где происходили выступления. Они заранее подсвечивали полицейские заслоны из окон и с балконов своих домов. Видя впереди дождь из зеленых лучей, мы либо сворачивали на параллельную улицу, либо заранее готовились к прорыву.
Луч даже от указки-брелка бьет на несколько десятков метров. А мощные указатели подсвечивают цель на дальности в 1,5 км. То, что мы нащупали слабое место у жандармов, стало понятно сразу, потому что власти попытались запретить продажу лазерных девайсов, начали запугивать уголовной ответственностью за хранение лазерных указок, как за хранение «оружия нападения». Но эта пропаганда не действовала, мы просто смеялись над ней.
Одного из наших студенческих лидеров, Кейт Фонг, полицейские избили после того, как он купил в магазине несколько лазерных указок. Фонг был арестован и попал в больницу, а возмущенные таким зверством гонконгцы собрались и блокировали полицейский участок, сотрудники которого совершили это нападение. Тысячи лазерных лучей были направлены на его стены и окна. В такое же световое кольцо были в тот вечер взяты и другие полицейские учреждения.
Власти были в истерике, но ничего не могли сделать. Невозможно запретить, тем более изъять у горожан миллионы девайсов с лазерными указками - ими оснащаются пишущие ручки, фонарики, туристические принадлежности, они продаются в оружейных магазинах, как лазерные целеуказатели (ЛЦУ).
Лазерные указки - это не только эффективно, но и красиво. В знак своей победы демонстранты направляли в небо гигантский световой столб из десятков тысяч лучей - мы видели, что нас много, это очень вдохновляло нас и подавляло волю наших врагов.
Белорусы, не бойтесь! Мы заставили власть идти нам на уступки, потому что не отступали и верили в свои силы, не боялись полиции, хотя восстал всего один город. Вас - большинство, вас - миллионы, за вас болеет весь мир! Никто не может отнять у человека права на самозащиту. А ваши враги пусть заранее записываются на прием к окулисту. Через неделю работы по разгону протестов им точно потребуется лечение.
Але без попкорну - з пивом
Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов.