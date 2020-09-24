Лукашенко про невизнання його легітимності: "Ми нікого і не просили"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його "інавгурація" не була таємницею, адже про це писали телеграм-канали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив на зустрічі з послом Китаю в Білорусі.

"Кричать про те, що вони щось не визнають у нас. Ви знаєте, ми нікого і не просили визнавати або не визнавати наші вибори, визнавати легітимність новообраного Президента або не визнавати. Головне, щоб це відповідало Конституції нашої країни. І якщо вони бачать невідповідності, краще про це нехай скажуть", - сказав "президент", який захопив владу.

Лукашенко стверджує, що для розголосу про інавгурацію навмисно проїхали святковим кортежем центром Мінська.

"Ми як відчували, що нам можуть дорікнути в якійсь конспірології. Ми проїхали по всьому місту, люди це бачили. Тому жодної таємниці немає. І я не надаю інавгурації нинішнього Президента, це не перша моя інавгурація, якогось такого великого фантомного значення. Звичайна робоча ситуація", - додав він.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.

Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

