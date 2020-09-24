УКР
26 900 115

Лукашенко про невизнання його легітимності: "Ми нікого і не просили"

Лукашенко про невизнання його легітимності:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його "інавгурація" не була таємницею, адже про це писали телеграм-канали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив на зустрічі з послом Китаю в Білорусі.

"Кричать про те, що вони щось не визнають у нас. Ви знаєте, ми нікого і не просили визнавати або не визнавати наші вибори, визнавати легітимність новообраного Президента або не визнавати. Головне, щоб це відповідало Конституції нашої країни. І якщо вони бачать невідповідності, краще про це нехай скажуть", - сказав "президент", який захопив владу.

Лукашенко стверджує, що для розголосу про інавгурацію навмисно проїхали святковим кортежем центром Мінська.

"Ми як відчували, що нам можуть дорікнути в якійсь конспірології. Ми проїхали по всьому місту, люди це бачили. Тому жодної таємниці немає. І я не надаю інавгурації нинішнього Президента, це не перша моя інавгурація, якогось такого великого фантомного значення. Звичайна робоча ситуація", - додав він.

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.

Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

+53
на таємній кенгурації...

кучма там шпигував, щоб потім передати флешку з записами кенгурації в Гаагу?
Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили" - Цензор.НЕТ 9907
показати весь коментар
24.09.2020 12:45 Відповісти
+39
Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили" - Цензор.НЕТ 6085
показати весь коментар
24.09.2020 12:57 Відповісти
+29
Кучмо в роли "агента 007"?! Вот же ж старый маразматик!
показати весь коментар
24.09.2020 12:47 Відповісти
ну от і все панове. Ми так і не стали європейською державою і зелена тварюка доробляє всю роботу попередників тягне нас назад, а який той зад Ви бачите на фотках....
показати весь коментар
24.09.2020 20:08 Відповісти
Лукашеску московский лакей . На побегушках у путина . Никто с ним общаться не будет , а хозяин наступил на хвост лукашенко с особой силой . Теперь он временный региональный росийский назначенец .
показати весь коментар
24.09.2020 20:13 Відповісти
Два брата акробата...
Подельники "Обнуленный" и "Секретный"
показати весь коментар
24.09.2020 20:32 Відповісти
Лукашеску арестован...
показати весь коментар
24.09.2020 22:30 Відповісти
Усатая шваль свалит в течение полугода и поставит прокремлевскую шестерку. Всё, что она творит сегодня, это смешно, но белорусы не спешат - план будет реализован.
показати весь коментар
25.09.2020 00:04 Відповісти
это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", - добавил он.

--------------------------------------------------------------
И правда , очередной раз перезначил себя делов-то , только вот от страха сделал это тайком , даже приглашенным не говорили .
показати весь коментар
25.09.2020 00:21 Відповісти
Лука,кончай спектакль.. Не сегодня так завтра расстреляют как Чаушеску....
показати весь коментар
25.09.2020 01:43 Відповісти
Хм...Ну и тебя никто не просил соваться в президенты....
показати весь коментар
25.09.2020 03:04 Відповісти
От урод
показати весь коментар
25.09.2020 07:12 Відповісти
МЫ !? ЭТО ОН С СЫНКАМИ !?) НАПРАСНО СЫНОВЕЙ ПРИВЛЁК !!!
показати весь коментар
25.09.2020 07:16 Відповісти
С ЖЕНОЙ ТО ОН УЖЕ ДАВНО НЕ ЖИВЕТ КАК И ПУТИН !!! ИМПОТЕНТЫ СТАРЫЕ БЕСЯТСЯ И НАРОДАМ ЖИТЬ НЕ ДАЮТ !!!
показати весь коментар
25.09.2020 07:19 Відповісти
Пришло время отказаться от Минска как от места проведения переговоров с врагом - роССией. В Минске нет правительства, нет власти, по улицам бегают за гражданскими непонятные люди в военной форме... Страна типа Венесуэлы или Зимбабве никак не может принимать важные переговоры.
показати весь коментар
25.09.2020 07:57 Відповісти
Лукашекно становтся всё отвратительней и отвратительней!
показати весь коментар
25.09.2020 07:59 Відповісти
Скоро превратится вообще в червяка... не в таракана?
показати весь коментар
25.09.2020 08:00 Відповісти
