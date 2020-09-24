Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что его "инаугурация" не была тайной, ведь об этом писали Телеграм-каналы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Китая в Беларуси.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - сказал захвативший власть "президент".

Лукашенко утверждает, что для огласки об инаугурации умышленно проехали праздничным кортежем по центру Минска.

"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", - добавил он.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

