РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7490 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
26 900 115

Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили"

Лукашенко о непризнании его легитимности:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что его "инаугурация" не была тайной, ведь об этом писали Телеграм-каналы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Китая в Беларуси.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - сказал захвативший власть "президент".

Лукашенко утверждает, что для огласки об инаугурации умышленно проехали праздничным кортежем по центру Минска.

"Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", - добавил он.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Также читайте: Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящего в Беларуси, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (7973) инаугурация (468) Лукашенко Александр (3641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
на таємній кенгурації...

кучма там шпигував, щоб потім передати флешку з записами кенгурації в Гаагу?
Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили" - Цензор.НЕТ 9907
показать весь комментарий
24.09.2020 12:45 Ответить
+39
Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили" - Цензор.НЕТ 6085
показать весь комментарий
24.09.2020 12:57 Ответить
+29
Кучмо в роли "агента 007"?! Вот же ж старый маразматик!
показать весь комментарий
24.09.2020 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ну от і все панове. Ми так і не стали європейською державою і зелена тварюка доробляє всю роботу попередників тягне нас назад, а який той зад Ви бачите на фотках....
показать весь комментарий
24.09.2020 20:08 Ответить
Лукашеску московский лакей . На побегушках у путина . Никто с ним общаться не будет , а хозяин наступил на хвост лукашенко с особой силой . Теперь он временный региональный росийский назначенец .
показать весь комментарий
24.09.2020 20:13 Ответить
Два брата акробата...
Подельники "Обнуленный" и "Секретный"
показать весь комментарий
24.09.2020 20:32 Ответить
Лукашеску арестован...
показать весь комментарий
24.09.2020 22:30 Ответить
Усатая шваль свалит в течение полугода и поставит прокремлевскую шестерку. Всё, что она творит сегодня, это смешно, но белорусы не спешат - план будет реализован.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:04 Ответить
это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация", - добавил он.

--------------------------------------------------------------
И правда , очередной раз перезначил себя делов-то , только вот от страха сделал это тайком , даже приглашенным не говорили .
показать весь комментарий
25.09.2020 00:21 Ответить
Лука,кончай спектакль.. Не сегодня так завтра расстреляют как Чаушеску....
показать весь комментарий
25.09.2020 01:43 Ответить
Хм...Ну и тебя никто не просил соваться в президенты....
показать весь комментарий
25.09.2020 03:04 Ответить
От урод
показать весь комментарий
25.09.2020 07:12 Ответить
МЫ !? ЭТО ОН С СЫНКАМИ !?) НАПРАСНО СЫНОВЕЙ ПРИВЛЁК !!!
показать весь комментарий
25.09.2020 07:16 Ответить
С ЖЕНОЙ ТО ОН УЖЕ ДАВНО НЕ ЖИВЕТ КАК И ПУТИН !!! ИМПОТЕНТЫ СТАРЫЕ БЕСЯТСЯ И НАРОДАМ ЖИТЬ НЕ ДАЮТ !!!
показать весь комментарий
25.09.2020 07:19 Ответить
Пришло время отказаться от Минска как от места проведения переговоров с врагом - роССией. В Минске нет правительства, нет власти, по улицам бегают за гражданскими непонятные люди в военной форме... Страна типа Венесуэлы или Зимбабве никак не может принимать важные переговоры.
показать весь комментарий
25.09.2020 07:57 Ответить
Лукашекно становтся всё отвратительней и отвратительней!
показать весь комментарий
25.09.2020 07:59 Ответить
Скоро превратится вообще в червяка... не в таракана?
показать весь комментарий
25.09.2020 08:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 