Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящего в Беларуси, - Зеленский

Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящего в Беларуси, - Зеленский

Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"То что мы сегодня видим…если власть не остановит такие действия они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы с представителями СМИ по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как сообщалось, ЕС, США и ряд стран не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не признал Лукашенко: "Инаугурация" и новый мандат не имеют никакой демократической легитимности

Беларусь (7973) Зеленский Владимир (21661) Лукашенко Александр (3641) Евросоюз (17494)
Топ комментарии
+4
У тебя у самого студентов пакуют в автозаки!

https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=AZXMoAfKgqgs0tn3kH8vQ3y0SwM4Df5k7XNwC63Ic-4********************************************************-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

1 хв
·

Просто зараз відбувається спроба рейдерського захоплення Коледжу Олімпійського резерву з боротьби!

Он-лайн трансляція супротиву на сторінці Руху Опору Капітуляції!
З міста події повідомляють, що директора вже затримала поліція, а дівчині, яка є головою студкому, завдали струс мозку...
Самі студенти переконані в тому, що головна мета ЗЕкоманди - привласнити знмельну ділянку навчального закладу.
24.09.2020 13:02 Ответить
+3
Щось в лісі здохло? Чи сильно новий транш треба, який СБ і МВФ не дають?
24.09.2020 13:05 Ответить
+1
Нє, ну лідєр і фсьоа!
24.09.2020 12:39 Ответить
Нє, ну лідєр і фсьоа!
24.09.2020 12:39 Ответить
Знайшли НЕлоху формулюваннячко не називаючи Луку тим чим він є...
24.09.2020 12:40 Ответить
- і я таво і я таво і я таво же мнєнія!...(але забув, звідки це).
24.09.2020 12:55 Ответить
Петики, напрягитесь! Нельзя так беззубо! Как там у классика: " У тебя скучный вид, тебе никто денег не даст".
24.09.2020 13:01 Ответить
У тебя у самого студентов пакуют в автозаки!

https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=AZXMoAfKgqgs0tn3kH8vQ3y0SwM4Df5k7XNwC63Ic-4********************************************************-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

1 хв
·

Просто зараз відбувається спроба рейдерського захоплення Коледжу Олімпійського резерву з боротьби!

Он-лайн трансляція супротиву на сторінці Руху Опору Капітуляції!
З міста події повідомляють, що директора вже затримала поліція, а дівчині, яка є головою студкому, завдали струс мозку...
Самі студенти переконані в тому, що головна мета ЗЕкоманди - привласнити знмельну ділянку навчального закладу.
24.09.2020 13:02 Ответить
https://twitter.com/IhorLapin
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin - Народний депутат України VIIІ скликання, People's deputy of Ukraine
https://twitter.com/IhorLapin @IhorLapin

Студентів коледжу Олімпійського резерву почали пакувати # в автозаки.
24.09.2020 13:03 Ответить
Щось в лісі здохло? Чи сильно новий транш треба, який СБ і МВФ не дають?
24.09.2020 13:05 Ответить
молодец, всё правильно сказал.
25.09.2020 01:28 Ответить
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Щонайменше пʼятнадцять народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» призначили в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами. Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі «кумівства не буде».
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
25.09.2020 09:55 Ответить
всіх блазнів до корита долучили. Уявляєте, вся ця шобла була злиднями, а тепер грош іваляться як з "рога ізобілія".. Не скоро ми їх позбавимось, ой не скоро..
25.09.2020 10:22 Ответить
ну хоч щось промукав віслюк оманський)). Напевно боїться що МВФ грошей не дасть, тому і "солідарний" з ЄС )))
25.09.2020 10:16 Ответить
Трусливый клоун.
Своей позиции никакой нет.
Может только подтявкивать:
"ми солидарны... ми солидарны..."
25.09.2020 11:57 Ответить
 
 