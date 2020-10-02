Беларусь отзывает послов в Польше и Литве

Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации. Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы - "в виду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран".

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"Им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями соответствующих стран состав своих диппредставительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18", - сказал Глаз.