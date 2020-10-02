Беларусь отзывает послов в Польше и Литве
Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации. Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру", - сказал он.
По словам пресс-секретаря, в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы - "в виду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран".
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"Им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями соответствующих стран состав своих диппредставительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18", - сказал Глаз.
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Назови мне хоть одного политика современной Украины "топ10"- не аффилированного с кремлем или мутными схематозами?
2. Обоснуйте то, что лично вы и ваши друзья, родня и знакомые не голосовали за луку 26 лет подряд. Наверное это не вы все, а марсиане голосовали.
3. Януковича пригрели в Параше, а как там военные базы россиянцев в Беларуссиии? Кормите их от пуза? Девки им ваши не отказывают? Братаны всё таки они вам. Учистесь говорить - чечня это круто.
4. Мне ни когда не было жалко ни пролетариев, ни холопов ни рабов. Поэтому мне вас не жалко.
Какие базы, какие девки? Кто Януковича тебе навязал- РФ? Что за бред ты несешь? Это просто мрак и лютый ....
Хорошо, что я украинское общество с такими дебилами не связываю - иначе веру в человечество можно потерять.
Януковича нам навязали такие же как вы, совкового разлива дауны. С ДАУНбасса.
Какие говорите парашные базы в Беларуссии? Вам их нужно? Их есть у меня:
Объекты под российским командованием действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ, подписанных 6 января 1995 года. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области.
Достаточно обосновал?!
Т.е. ждал и ждет только пороха? Однако