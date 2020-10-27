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Местные выборы в Украине были свободные и конкурентные, - наблюдатели ENEMO

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы в Украине были свободные и конкурентные, - наблюдатели ENEMO

В Европейской сети организаций по мониторингу выборов ENEMO сообщили, что предварительно оценивают прошедшие местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хорошо организованные. В то же время, наблюдатели имеют ряд замечаний.

Об этом сообщил во время пресс-конференции глава миссии в Украине Златко Вуйович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, местные выборы состоялись по новому Избирательному кодексу, который отличается существенными изменениями в избирательной системе.

"Нормативно-правовая база обеспечивает надлежащие условия для проведения выборов в соответствии с международными стандартами. Последние реформы в целом еще больше укрепили правовые рамки, хотя не все рекомендации наблюдателей были учтены", - пояснил Вуйович.

ENEMO считает, что использование комбинации пропорциональной и мажоритарной избирательной системы для выборов местных органов власти в целом является обоснованным, но создает некоторые сложности как для должностных лиц, осуществляющих подготовку и проведение выборов, так и для избирателей.

"Таким образом, еще больший упор следовало сделать на подготовке должностных лиц органов управления избирательным процессом и просвещении избирателей. Одобряется введение открытых партийных списков для выборов местных депутатов для населенных пунктов, насчитывающих более 10 тыс. избирателей, поскольку это повышает прозрачность и подотчетность. Принятие обязательной гендерной квоты для партийных списков было также положительным шагом на пути к более высокому уровню представительства женщин в политической жизни, хотя ENEMO отмечает, что не существует обязательства заменять на кандидата такой же пола депутата, который покидает свой пост", - добавил Вуйович.

ENEMO отмечает, что ЦИК продемонстрировала свой профессионализм и действовала в основном прозрачно, старательно, работая для соблюдения всех сроков календаря выборов, вместе с тем, комиссия не предоставила онлайн-реестр жалоб на уровне избирательной администрации, таким образом, ограничивая прозрачность процесса рассмотрения жалоб.

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Заместитель главы миссии ENEMO в Украине Пьер Пейтье отметил, что почти полмиллиона украинских избирателей были лишены права голоса на этих выборах из-за решения Верховной Рады не проводить выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей из-за проблем безопасности, вызванных конфликтом, который до сих пор продолжается на Востоке Украины и в Автономной республике Крым".

"Приветствуются новые упрощенные процедуры по регистрации избирателей, которые облегчают участие в выборах внутренне перемещенных лиц, экономических мигрантов и избирателей без регистрации. Однако было подано немного запросов, и мало избирателей воспользовались этой возможностью зарегистрироваться для участия в выборах, однако также было отмечены некоторые случаи злоупотребления этой процедурой ", - добавил он.

Отмечается, что подавляющее большинство собеседников ENEMO выразило беспокойство по поводу злоупотребления административным ресурсом и должностными полномочиями.

"Несмотря на усиленные санкции против прямого и косвенного подкупа избирателей в Избирательном кодексе, миссии также сообщали о большом количестве схем покупки голосов. Кроме того, отсутствие верхней границы расходов кандидатов на предвыборные кампании, политические партии и кандидаты, не следовали требованиям финансовой отчетности, а также ограниченные возможности надзора ТИК создают неравные условия и ограничивают прозрачность финансирования избирательных кампаний", - добавил Пейтье.

Также он отметил, что обеспечивается свобода выражения взглядов, а медиапространство продолжает быть разнообразным, хотя предвзятое освещение в СМИ и скрытая реклама (джинса) остаются проблемой. ENEMO считает недостаточным набор санкций, который есть в распоряжении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Масштаб развертывания международных миссий по мониторингу выборов в Украине во время этих выборов был значительно ограничен из-за пандемии COVID-19, что в свою очередь ограничило возможность дальнейшего увеличения уровня прозрачности избирательного процесса", - подчеркнул Пейтье

В ENEMO отметили, что это заявление является предварительным, сделанным в процессе ожидания окончательного подсчета голосов и подведения итогов.

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Топ комментарии
+5
Местные выборы в Украине были свободные и конкурентные, - наблюдатели ENEMO - Цензор.НЕТ 4126
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27.10.2020 13:53
+4
Найбільше занепокоєння викликає зростання зажопінців ,затятих адептів "Русского мира" !!!))
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27.10.2020 14:02
+3
меня Славянск неприятно удивил - опзж+оппоблок. такое впечатление, что мало их "генералиссимус дыркин" по сталинским "законам" расстреливал.
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27.10.2020 14:17
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Правила форума Совет форумчан
То так, сезон міграціі гельмінтів-політиканів розпочався !!!))
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27.10.2020 13:59 Ответить
Местные выборы в Украине были свободные и конкурентные, - наблюдатели ENEMO - Цензор.НЕТ 4126
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27.10.2020 13:53 Ответить
То, что избиратели начали сливать Зелю и Слугу, вовсе не означает, что они автоматически вернут Пецу с его ЕС. Сейчас намного лучшие шансы у Голоса, который достаточно прозападный и в то же время не успел замараться в коррупции и договорняках.
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27.10.2020 14:21 Ответить
Кстати это величайшее достижение Украинцев, нужно к этому относиться с гордостью. У наших северо-восточных соседей, этого не было, нет, и не будет в обозримом будущем...
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27.10.2020 14:02 Ответить
Найбільше занепокоєння викликає зростання зажопінців ,затятих адептів "Русского мира" !!!))
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27.10.2020 14:02 Ответить
это и зе-политика и слабость Украины в медиапространстве. Наши каналы либо недоступны, либо не конкурентны на "#югавастоке". ведмечуковские и коломойские каналы - это "руцкiй мiр".
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27.10.2020 21:15 Ответить
Цікаво , в який бік ломануться адепти "Матьківщини" та їх недолугий лохторат !!)))
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27.10.2020 14:04 Ответить
Я гадаю що 70 відсотків до проУкрінских сил а 20 відсотків до ************* а інші будут фапати на Жульку даже тоді коли вона здохне!
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27.10.2020 14:20 Ответить
Відслідковуй "Ванька Сулиму"... Він уже від зелені прапор з "червоною сракою" відіправ... Тепер дивись, яку нову фарбу підбирать буде...
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27.10.2020 14:26 Ответить
Вже другий день не видко та не чути!! Чел в прострації!!!)))
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27.10.2020 14:49 Ответить
меня Славянск неприятно удивил - опзж+оппоблок. такое впечатление, что мало их "генералиссимус дыркин" по сталинским "законам" расстреливал.
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27.10.2020 14:17 Ответить
В Европейской сети организаций по мониторингу выборов ENEMO сообщили, что предварительно оценивают прошедшие местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хорошо организованные. Источник: https://censor.net/ru/n3227351
Местные выборы в Украине были свободные и конкурентные, - наблюдатели ENEMO - Цензор.НЕТ 3144
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27.10.2020 14:22 Ответить
Это где такое, в Воронеже?
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27.10.2020 18:15 Ответить
 
 