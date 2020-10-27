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Наемники РФ проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - ГУР

Руководство российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по указанию российских кураторов осуществляет инспекцию состояния развития полигонной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"Первоочередное внимание уделяется состоянию оборудования пунктов управления, казарменного фонда, защитных фортификационных сооружений от высокоточного оружия и маскировке от средств космической и воздушной разведки для вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов.

Также читайте: Закон стал базовым основанием развития новой системы внешней разведки, - СВР о законе "Про разведку"

Автор: Богдан Гуньковський
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Перекопають той Домбас вздовж і впоперек. А як би це були солдати НАТЬІ?
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27.10.2020 14:46 Ответить
Не на Донбассе , лохи , а в ОРДЛО ! Пора бы уже и отличать одно от другого . Такие вбросы и раскалывают дальше Украинцу
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27.10.2020 17:47 Ответить
 
 