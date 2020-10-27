Наемники РФ проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - ГУР
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Руководство российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по указанию российских кураторов осуществляет инспекцию состояния развития полигонной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.
"Первоочередное внимание уделяется состоянию оборудования пунктов управления, казарменного фонда, защитных фортификационных сооружений от высокоточного оружия и маскировке от средств космической и воздушной разведки для вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов.
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