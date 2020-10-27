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Найманці РФ перевіряють стан своїх полігонів на Донбасі, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ перевіряють стан своїх полігонів на Донбасі, - ГУР

Керівництво російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях за вказівкою російських кураторів здійснює інспекцію стану розвитку полігонної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"Першочергову увагу приділяють стану обладнання пунктів управління, казарменого фонду, захисних фортифікаційних споруд від високоточної зброї та маскування від засобів космічної та повітряної розвідки для озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ завершується підготовка до командно-штабного навчання з територіальної оборони під керівництвом командувачів корпусів.

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Перекопають той Домбас вздовж і впоперек. А як би це були солдати НАТЬІ?
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27.10.2020 14:46 Відповісти
Не на Донбассе , лохи , а в ОРДЛО ! Пора бы уже и отличать одно от другого . Такие вбросы и раскалывают дальше Украинцу
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27.10.2020 17:47 Відповісти
 
 