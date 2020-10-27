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Кропивницкий (Кировоград) (503) смерть (9034) патрульная полиция (1790) ГБР (2546)

Смерть водителя после задержания патрульными в Кропивницком: полицейский предстанет перед судом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Смерть водителя после задержания патрульными в Кропивницком: полицейский предстанет перед судом

Направлен в суд обвинительный акт в отношении инспектора роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, который обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что ночью 16 июля 2019 в городе Кропивницкий патрульные остановили автомобиль "ВАЗ" за нарушения правил дорожного движения. Водитель транспортного средства имел признаки алкогольного опьянения и пытался покинуть место остановки.

В ходе общения между потерпевшим и правоохранителями возник конфликт, в результате которого правоохранители сообщили водителю об административном задержании и пытались надеть на него наручники. Из-за сопротивления работникам полиции со стороны потерпевшего один из патрульных применил к нему чрезмерную физическую силу - сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею, повалив на асфальт. Такие действия привели к рефлекторной остановке сердца и смерти мужчины.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Фигасе. Оказывал сопротивление полиции. Полиция применила силу и за это судят полицейского. страна не пуганых идиотов.
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27.10.2020 14:47
+7
Тоді треба передушити ще й всіх тих хто не встиг заплатити штраф, а за одно і аліментщиків.
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27.10.2020 15:09
+5
Було б краще якби кожен діяв в межах своїх повноважень бо один стріляє пасажирів другий душить а решта гвалтує по відділках і ніхто не несе відповідальності.
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27.10.2020 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Сам виноват - заплати штраф, а не быкуй.
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27.10.2020 15:06 Ответить
Тоді треба передушити ще й всіх тих хто не встиг заплатити штраф, а за одно і аліментщиків.
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27.10.2020 15:09 Ответить
При чем тут штраф если мразь быковать начала?
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27.10.2020 15:19 Ответить
в спам идиотина
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27.10.2020 15:24 Ответить
спамалка не выросла мамкин ауешник
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27.10.2020 15:25 Ответить
а чего ты решил, что он быковал? тебе мусара сказали? с каких это пор, мы тут начали безоговорочно верить мусарам?
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27.10.2020 15:23 Ответить
Видео есть.
Быковал не по децки, реально
В Америке бы подстрелили
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27.10.2020 16:27 Ответить
Аха,в СССР во время антиалкогольной кампании так делали,всех выходящих из кабака мели в кутузку.Ну там про права человека не слышали,желаешь возродить?
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27.10.2020 15:32 Ответить
На жаль я цей час прожив і все це бачив,тому і вважаю це злочином.А бажають це відродити ті хто виправдовує цей злочин.
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27.10.2020 15:36 Ответить
Какой ужас.
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27.10.2020 14:41 Ответить
Наверное дадут 1 год условно, он может это не пережить.
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27.10.2020 14:52 Ответить
Ужас це коли дояр країною керує,проти волі народу.
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27.10.2020 14:58 Ответить
Ваш президент на рояле играл, и ничего ,справляется.
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27.10.2020 15:06 Ответить
Різниця в тому що у нас президент, а у вас самозванець.
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27.10.2020 15:11 Ответить
С чем он справляется, с видосиками???
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26.11.2020 21:57 Ответить
Волей "народа" в данном случае управляет кошелек олигарха.
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27.10.2020 15:10 Ответить
прям БЛМ.
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27.10.2020 14:46 Ответить
Фигасе. Оказывал сопротивление полиции. Полиция применила силу и за это судят полицейского. страна не пуганых идиотов.
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27.10.2020 14:47 Ответить
Сотрудник полиции должен действовать в рамках закона. А относительно конкретно этого сотрудника, то у него в городе не очень хорошая репутация.
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27.10.2020 14:54 Ответить
Да хоть самая плохая в мире репутация.
Пьяный за рулем, оказывал сопротивление при задержании. Виноват полицейский.
Все украинцы рассказывают про необходимость порядка, только порядок должен начинаться не с них.
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27.10.2020 15:02 Ответить
Закажи того мусарка до себе додому нехай він тебе козла придушить якщо ти так його виправдовуєш.
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27.10.2020 15:14 Ответить
Рог сам виноват. Не надо пьяным рассекать по улицам, а когда остановили начинать быковать.
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27.10.2020 15:18 Ответить
да ёпрст, завтра мусара тебя прибьёт и скажут, что ты "отодрал им погоны и был бухой в стельку", а такой баран как ты точно так же начнёт их оправдывать
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27.10.2020 15:21 Ответить
Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 3777
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27.10.2020 17:37 Ответить
а с каких это пор - украинский мусор образец справедливости, чести и ответственности?
в твой мозг не может прийти мысль, что этот мусор убил человека, а потом влил ему в рот водяры, чтобы оправдать свой проступок?
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27.10.2020 15:19 Ответить
Кто виноват покажет суд, а этот полицай светился и в других инцидентах.
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27.10.2020 17:45 Ответить
Ти не інакше як мусорок ,бо так за своїх виродків піклуєшся?
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27.10.2020 14:57 Ответить
а ты наверное уголовник?
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27.10.2020 15:01 Ответить
Ауешник 100%. Сейчас вспомнит что он не понимает тебя прикидываясь псевдоукраинцем.
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27.10.2020 15:04 Ответить
На жаль ні бо був би депутатом і з тобою козлом взагалі б не розмовляв.
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27.10.2020 15:05 Ответить
Отже було б краще щоб п'яна скотина на "Жигулях" когось збила? Не треба було чинити опір. Копи все правильно зробили. Побільше б таких, можливо і порядок був би на дорогах.
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27.10.2020 14:55 Ответить
Було б краще якби кожен діяв в межах своїх повноважень бо один стріляє пасажирів другий душить а решта гвалтує по відділках і ніхто не несе відповідальності.
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27.10.2020 15:17 Ответить
Bookhar' lives matter !
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27.10.2020 14:57 Ответить
Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 8069 опередил
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27.10.2020 15:05 Ответить
бухар лівою мете
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27.10.2020 15:05 Ответить
и поедет Заниздра по этапу!!! КДК молодцы, давите мусаров
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27.10.2020 15:08 Ответить
АУЕ Жизнь ворам смерть мусорам!!!
Забавно что вот такие вот ауешники первые нытики про отсутствие порядка в стране.
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27.10.2020 15:38 Ответить
Бывшего мента, забили три полиейских дубинками ,судят Бондаренко ,потому что Заниздра и вторая полицейская которые его били начали валить всё на него, и факт движения в не трезвом состояние не доказан ,ветераны МВД требовали показать видео с боди камер ,но как всегда видео оказалось порезанным,много роликов на ютубе про патрульную полицию Кропивницкого, и главные персонажи, все те кто принмал не посредственное участие в этом деле , и те кто их покрывал, а козлом отпущенния сделали Бондаренко.
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27.10.2020 15:14 Ответить
Остановили за неработающие габариты, пьянку потом начали шить, после убийства, и пьянка не потверждена. https://www.youtube.com/watch?v=41EWOyiJJzQ&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%9ALive
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27.10.2020 15:17 Ответить
Это что за наказание для мусора вонючего ,задушил падло человека изволь ответить своей **** шкурой . Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 3124
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27.10.2020 15:27 Ответить
не надо пьяным за руль садиться
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27.10.2020 15:37 Ответить
Всім кого поліцай хоче придушити повинен давати у руки руль. Це яка стаття карного кодексу?
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27.10.2020 16:29 Ответить
Читать умеешь, задерживали - "из-за сопротивления работникам полиции", а остановили за нарушение правил.
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27.10.2020 16:43 Ответить
Звісно треба задушити,хіба я проти,от тільки починати треба з таких дебілів як ти.
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27.10.2020 16:51 Ответить
Да тебя видно так придушили, что до сих пор отойти не можешь.
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27.10.2020 16:58 Ответить
Не тобі мене душити щеня сєпарське.
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27.10.2020 17:45 Ответить
Смотри у тебя бульбы идут из носа от натуги.
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27.10.2020 17:55 Ответить
Ти мені в дупу заглядаєш,звідти й натуги.
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27.10.2020 17:59 Ответить
Та ты сам себе туда заглядываешь, совок.
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27.10.2020 18:04 Ответить
Навіть якби хотів то не можу бо звідти ти стирчиш.
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27.10.2020 18:06 Ответить
что совок нравиться быть терпилой
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27.10.2020 18:17 Ответить
Мені подобається обсирати таких як ти *********** тварин.
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27.10.2020 18:25 Ответить
Не притворяйся совок всё равно ты псевдоукраинец и это видно.
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27.10.2020 18:32 Ответить
Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 6775 Десь я тебе отут бачив.
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27.10.2020 18:38 Ответить
Фізичних контактів повинно бути мінімум в таких випадках!! Тож або газ або електроШокер!! Висновок . Непрофесіоналізм плюс незадовільне забезпечення ( газ ел.шокер) працівників поліції!! Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 6265
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27.10.2020 15:34 Ответить
Просте питання - копи його перевірили на алкоголь перед тим,як задусити?..Ні...Тому "п"яний","порушення правил","оказивал сопротівлєніє" - то все зі слів поліціянтів...А факт є один - водія "жигулька" вбили...Америка за таке повстала,а ми тут філосовствуєм що "пяних нада вобщє убівать"...
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27.10.2020 17:09 Ответить
А потом ты первый начнешь выть про бездействие полиции когда такой герой влетит в остановку с людьми.
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27.10.2020 17:51 Ответить
как-то тебя - утырок, слишком много в этой теме! мусар? убейся об стену, мусор
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27.10.2020 18:37 Ответить
Терпи терпила.
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27.10.2020 18:53 Ответить
Дивує те як багато,під цією новиною,"мусорських" прихвостнів з їх "правильно сделал","сам виноват"! Українська поліція,нині,набагато страшніша за п'яного за кермом-відморозок чи психопат не змінює свого стану,то ,на відміну від сп'яніння,назавжди і наслідки куди страшніші! Чи забулися вже Врадіївка,Кагарлик та інші,щоденні првідомлення про "криваву жатву" цих "правопохоронців"?! Поліцейський залишається поліцейським ,лише,діючи у законний спосіб,у всіх інших випадках від злочинець,бандюк,вбивця і ставлення до нього має бути відповідне!
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27.10.2020 17:53 Ответить
Окей умник. Ты прав, а теперь иди и доказывай это тем, чьих родственников убила зайцева.
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27.10.2020 18:02 Ответить
а сколько людей убили пьяные мусара?
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27.10.2020 18:37 Ответить
Ну да это оправдывает тех кто пьяный за руль садиться и людей сбивает. "Вот полицейский пьяный сел за руль, а чё мне нельзя?", и зайцеву наверное тоже с ее гонками.
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27.10.2020 18:52 Ответить
 
 