Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом
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Направлено до суду обвинувальний акт стосовно інспектора роти Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, який звинувачується в перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що вночі 16 липня 2019 у місті Кропивницький патрульні зупинили автомобіль "ВАЗ" за порушення правил дорожнього руху. Водій транспортного засобу мав ознаки алкогольного сп'яніння і намагався втекти з місця зупинки.
У ході спілкування між потерпілим і правоохоронцями виник конфлікт, унаслідок якого правоохоронці повідомили водієві про адміністративне затримання та намагалися вдягти на нього наручники. Через опір працівникам поліції з боку потерпілого один із патрульних застосував до нього надмірну фізичну силу - здавив і протягом 20 секунд утримував його шию, повалив на асфальт. Такі дії призвели до рефлекторної зупинки серця і смерті чоловіка.
У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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Быковал не по децки, реально
В Америке бы подстрелили
Пьяный за рулем, оказывал сопротивление при задержании. Виноват полицейский.
Все украинцы рассказывают про необходимость порядка, только порядок должен начинаться не с них.
в твой мозг не может прийти мысль, что этот мусор убил человека, а потом влил ему в рот водяры, чтобы оправдать свой проступок?
Забавно что вот такие вот ауешники первые нытики про отсутствие порядка в стране.