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Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом

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Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно інспектора роти Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, який звинувачується в перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що вночі 16 липня 2019 у місті Кропивницький патрульні зупинили автомобіль "ВАЗ" за порушення правил дорожнього руху. Водій транспортного засобу мав ознаки алкогольного сп'яніння і намагався втекти з місця зупинки.

У ході спілкування між потерпілим і правоохоронцями виник конфлікт, унаслідок якого правоохоронці повідомили водієві про адміністративне затримання та намагалися вдягти на нього наручники. Через опір працівникам поліції з боку потерпілого один із патрульних застосував до нього надмірну фізичну силу - здавив і протягом 20 секунд утримував його шию, повалив на асфальт. Такі дії призвели до рефлекторної зупинки серця і смерті чоловіка.

У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Топ коментарі
+11
Фигасе. Оказывал сопротивление полиции. Полиция применила силу и за это судят полицейского. страна не пуганых идиотов.
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27.10.2020 14:47
+7
Тоді треба передушити ще й всіх тих хто не встиг заплатити штраф, а за одно і аліментщиків.
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27.10.2020 15:09
+5
Було б краще якби кожен діяв в межах своїх повноважень бо один стріляє пасажирів другий душить а решта гвалтує по відділках і ніхто не несе відповідальності.
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27.10.2020 15:17
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Сам виноват - заплати штраф, а не быкуй.
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27.10.2020 15:06 Відповісти
Тоді треба передушити ще й всіх тих хто не встиг заплатити штраф, а за одно і аліментщиків.
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27.10.2020 15:09 Відповісти
При чем тут штраф если мразь быковать начала?
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27.10.2020 15:19 Відповісти
в спам идиотина
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27.10.2020 15:24 Відповісти
спамалка не выросла мамкин ауешник
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27.10.2020 15:25 Відповісти
а чего ты решил, что он быковал? тебе мусара сказали? с каких это пор, мы тут начали безоговорочно верить мусарам?
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27.10.2020 15:23 Відповісти
Видео есть.
Быковал не по децки, реально
В Америке бы подстрелили
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27.10.2020 16:27 Відповісти
Аха,в СССР во время антиалкогольной кампании так делали,всех выходящих из кабака мели в кутузку.Ну там про права человека не слышали,желаешь возродить?
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27.10.2020 15:32 Відповісти
На жаль я цей час прожив і все це бачив,тому і вважаю це злочином.А бажають це відродити ті хто виправдовує цей злочин.
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27.10.2020 15:36 Відповісти
Какой ужас.
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27.10.2020 14:41 Відповісти
Наверное дадут 1 год условно, он может это не пережить.
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27.10.2020 14:52 Відповісти
Ужас це коли дояр країною керує,проти волі народу.
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27.10.2020 14:58 Відповісти
Ваш президент на рояле играл, и ничего ,справляется.
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27.10.2020 15:06 Відповісти
Різниця в тому що у нас президент, а у вас самозванець.
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27.10.2020 15:11 Відповісти
С чем он справляется, с видосиками???
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26.11.2020 21:57 Відповісти
Волей "народа" в данном случае управляет кошелек олигарха.
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27.10.2020 15:10 Відповісти
прям БЛМ.
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27.10.2020 14:46 Відповісти
Фигасе. Оказывал сопротивление полиции. Полиция применила силу и за это судят полицейского. страна не пуганых идиотов.
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27.10.2020 14:47 Відповісти
Сотрудник полиции должен действовать в рамках закона. А относительно конкретно этого сотрудника, то у него в городе не очень хорошая репутация.
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27.10.2020 14:54 Відповісти
Да хоть самая плохая в мире репутация.
Пьяный за рулем, оказывал сопротивление при задержании. Виноват полицейский.
Все украинцы рассказывают про необходимость порядка, только порядок должен начинаться не с них.
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27.10.2020 15:02 Відповісти
Закажи того мусарка до себе додому нехай він тебе козла придушить якщо ти так його виправдовуєш.
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27.10.2020 15:14 Відповісти
Рог сам виноват. Не надо пьяным рассекать по улицам, а когда остановили начинать быковать.
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27.10.2020 15:18 Відповісти
да ёпрст, завтра мусара тебя прибьёт и скажут, что ты "отодрал им погоны и был бухой в стельку", а такой баран как ты точно так же начнёт их оправдывать
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27.10.2020 15:21 Відповісти
Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 3777
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27.10.2020 17:37 Відповісти
а с каких это пор - украинский мусор образец справедливости, чести и ответственности?
в твой мозг не может прийти мысль, что этот мусор убил человека, а потом влил ему в рот водяры, чтобы оправдать свой проступок?
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27.10.2020 15:19 Відповісти
Кто виноват покажет суд, а этот полицай светился и в других инцидентах.
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Ти не інакше як мусорок ,бо так за своїх виродків піклуєшся?
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27.10.2020 14:57 Відповісти
а ты наверное уголовник?
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27.10.2020 15:01 Відповісти
Ауешник 100%. Сейчас вспомнит что он не понимает тебя прикидываясь псевдоукраинцем.
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27.10.2020 15:04 Відповісти
На жаль ні бо був би депутатом і з тобою козлом взагалі б не розмовляв.
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Отже було б краще щоб п'яна скотина на "Жигулях" когось збила? Не треба було чинити опір. Копи все правильно зробили. Побільше б таких, можливо і порядок був би на дорогах.
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27.10.2020 14:55 Відповісти
Було б краще якби кожен діяв в межах своїх повноважень бо один стріляє пасажирів другий душить а решта гвалтує по відділках і ніхто не несе відповідальності.
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27.10.2020 15:17 Відповісти
Bookhar' lives matter !
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27.10.2020 14:57 Відповісти
Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 8069 опередил
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27.10.2020 15:05 Відповісти
бухар лівою мете
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27.10.2020 15:05 Відповісти
и поедет Заниздра по этапу!!! КДК молодцы, давите мусаров
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27.10.2020 15:08 Відповісти
АУЕ Жизнь ворам смерть мусорам!!!
Забавно что вот такие вот ауешники первые нытики про отсутствие порядка в стране.
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27.10.2020 15:38 Відповісти
Бывшего мента, забили три полиейских дубинками ,судят Бондаренко ,потому что Заниздра и вторая полицейская которые его били начали валить всё на него, и факт движения в не трезвом состояние не доказан ,ветераны МВД требовали показать видео с боди камер ,но как всегда видео оказалось порезанным,много роликов на ютубе про патрульную полицию Кропивницкого, и главные персонажи, все те кто принмал не посредственное участие в этом деле , и те кто их покрывал, а козлом отпущенния сделали Бондаренко.
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27.10.2020 15:14 Відповісти
Остановили за неработающие габариты, пьянку потом начали шить, после убийства, и пьянка не потверждена. https://www.youtube.com/watch?v=41EWOyiJJzQ&ab_channel=%D0%9A%D0%94%D0%9ALive
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27.10.2020 15:17 Відповісти
Это что за наказание для мусора вонючего ,задушил падло человека изволь ответить своей **** шкурой . Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 3124
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27.10.2020 15:27 Відповісти
не надо пьяным за руль садиться
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27.10.2020 15:37 Відповісти
Всім кого поліцай хоче придушити повинен давати у руки руль. Це яка стаття карного кодексу?
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27.10.2020 16:29 Відповісти
Читать умеешь, задерживали - "из-за сопротивления работникам полиции", а остановили за нарушение правил.
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27.10.2020 16:43 Відповісти
Звісно треба задушити,хіба я проти,от тільки починати треба з таких дебілів як ти.
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27.10.2020 16:51 Відповісти
Да тебя видно так придушили, что до сих пор отойти не можешь.
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27.10.2020 16:58 Відповісти
Не тобі мене душити щеня сєпарське.
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27.10.2020 17:45 Відповісти
Смотри у тебя бульбы идут из носа от натуги.
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27.10.2020 17:55 Відповісти
Ти мені в дупу заглядаєш,звідти й натуги.
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27.10.2020 17:59 Відповісти
Та ты сам себе туда заглядываешь, совок.
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27.10.2020 18:04 Відповісти
Навіть якби хотів то не можу бо звідти ти стирчиш.
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27.10.2020 18:06 Відповісти
что совок нравиться быть терпилой
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27.10.2020 18:17 Відповісти
Мені подобається обсирати таких як ти *********** тварин.
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27.10.2020 18:25 Відповісти
Не притворяйся совок всё равно ты псевдоукраинец и это видно.
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27.10.2020 18:32 Відповісти
Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 6775 Десь я тебе отут бачив.
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27.10.2020 18:38 Відповісти
Фізичних контактів повинно бути мінімум в таких випадках!! Тож або газ або електроШокер!! Висновок . Непрофесіоналізм плюс незадовільне забезпечення ( газ ел.шокер) працівників поліції!! Смерть водія після затримання патрульними в Кропивницькому: поліцейський постане перед судом - Цензор.НЕТ 6265
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27.10.2020 15:34 Відповісти
Просте питання - копи його перевірили на алкоголь перед тим,як задусити?..Ні...Тому "п"яний","порушення правил","оказивал сопротівлєніє" - то все зі слів поліціянтів...А факт є один - водія "жигулька" вбили...Америка за таке повстала,а ми тут філосовствуєм що "пяних нада вобщє убівать"...
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27.10.2020 17:09 Відповісти
А потом ты первый начнешь выть про бездействие полиции когда такой герой влетит в остановку с людьми.
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27.10.2020 17:51 Відповісти
как-то тебя - утырок, слишком много в этой теме! мусар? убейся об стену, мусор
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27.10.2020 18:37 Відповісти
Терпи терпила.
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27.10.2020 18:53 Відповісти
Дивує те як багато,під цією новиною,"мусорських" прихвостнів з їх "правильно сделал","сам виноват"! Українська поліція,нині,набагато страшніша за п'яного за кермом-відморозок чи психопат не змінює свого стану,то ,на відміну від сп'яніння,назавжди і наслідки куди страшніші! Чи забулися вже Врадіївка,Кагарлик та інші,щоденні првідомлення про "криваву жатву" цих "правопохоронців"?! Поліцейський залишається поліцейським ,лише,діючи у законний спосіб,у всіх інших випадках від злочинець,бандюк,вбивця і ставлення до нього має бути відповідне!
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27.10.2020 17:53 Відповісти
Окей умник. Ты прав, а теперь иди и доказывай это тем, чьих родственников убила зайцева.
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27.10.2020 18:02 Відповісти
а сколько людей убили пьяные мусара?
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27.10.2020 18:37 Відповісти
Ну да это оправдывает тех кто пьяный за руль садиться и людей сбивает. "Вот полицейский пьяный сел за руль, а чё мне нельзя?", и зайцеву наверное тоже с ее гонками.
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27.10.2020 18:52 Відповісти
 
 