На Буковине в ТИК пропали 9 бюллетеней, открыто уголовное производство, - МВД

Во время сдачи бюллетеней в Кицманскую ТИК председатель участковой избирательной комиссии обнаружила отсутствие нескольких бюллетеней по выборам депутатов областного совета. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к исчезновению избирательной документации. За такие действия виновным лицам грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Нарушение избирательного законодательства зарегистрировали 26 октября сотрудники Кицманского отдела полиции. В частности, во время сдачи бюллетеней в Кицманскую территориальную избирательную комиссию 43-летняя глава одной из участковых избирательных комиссий обнаружила отсутствие 9 бюллетеней по выборам депутатов Черновицкого областного совета.

Следователи Кицманского отдела полиции внесли сведения о нарушении в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией части 3 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

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