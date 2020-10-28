В психбольнице в оккупированном Крыму зафиксирована вспышка COVID-19: более 80 заболевших
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В психоневрологической больнице №1 в оккупированном Симферополе развернули госпиталь для больных COVID-19 из-за массового заражения данной инфекцией в учреждении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщила так называемая глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 28 октября.
"В Симферополе был оперативно развернут "ковидный" госпиталь на 60 коек в психоневрологической больнице №1 им. Балабана в связи с эпидситуацией. На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание – там 81 пострадавший. Практически половина из них – медицинские работки, 56 человек – это лица без клинических проявлений", – рассказал она.
Причиной вспышки Пеньковская назвала "низкую настороженность медперсонала".
"При приеме на лечение в данное учреждение от больных не требовали данные по обследованию на COVID-19, хотя это обязательное условие", – сказала она.
Она отметила, что продолжается эпидрасследование по данному факту.
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ну тогда накапайте им остатки воды из пересыхающей лужи - выпить за здоровье *****...
и пусть главная мечта сбывается - умереть в родной говени под шелест аквафреша...
ну... то...якби вже псячі справи москалів ))))
сентябрь 2020.
Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, уже выпустили в обращение. Россия планирует произвести до конца этого года 30 миллионов доз "Спутник-V" для собственного населения.
Первыми в РФ хотят вакцинировать население из групп риска, в частности учителей и медиков. Параллельно будут проводить послерегистрационные клинические исследования. Массовую же вакцинацию планируют начать в октябре-ноябре 2020 года.
Там низкая настороженность не только у медперсонала. Там только НАТО настораживает. А президент узурпатор и низкий уровень жизни с интеллектуальным развитием не повод настораживаться.
и в спам еще раз, господин пристарелый совкодрочер она же дочка офицера.