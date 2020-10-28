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В психбольнице в оккупированном Крыму зафиксирована вспышка COVID-19: более 80 заболевших

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В психбольнице в оккупированном Крыму зафиксирована вспышка COVID-19: более 80 заболевших

В психоневрологической больнице №1 в оккупированном Симферополе развернули госпиталь для больных COVID-19 из-за массового заражения данной инфекцией в учреждении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщила так называемая глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 28 октября.

"В Симферополе был оперативно развернут "ковидный" госпиталь на 60 коек в психоневрологической больнице №1 им. Балабана в связи с эпидситуацией. На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание – там 81 пострадавший. Практически половина из них – медицинские работки, 56 человек – это лица без клинических проявлений", – рассказал она.

Причиной вспышки Пеньковская назвала "низкую настороженность медперсонала".

"При приеме на лечение в данное учреждение от больных не требовали данные по обследованию на COVID-19, хотя это обязательное условие", – сказала она.

Она отметила, что продолжается эпидрасследование по данному факту.

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Топ комментарии
+5
Крым - одна сплошная психушка
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28.10.2020 10:21
+5
Крим - суцільна психлікарня. Там нормальних мінімум мініморум.
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28.10.2020 10:27
+3
Скоро в глянцевих журналах: "Наполеон и Сталин болели коронавирусом"
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28.10.2020 10:42
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Да хоть вирус с неба, "они в России"! В психбольнице в оккупированном Крыму зафиксирована вспышка COVID-19: более 80 заболевших - Цензор.НЕТ 1283 (ну, в больнице все же легче чем вне ее)
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28.10.2020 10:20 Ответить
Крым - одна сплошная психушка
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28.10.2020 10:21 Ответить
Крим - суцільна психлікарня. Там нормальних мінімум мініморум.
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28.10.2020 10:27 Ответить
а шо такое ? рашеский фуфло-вакцин еще не дошел до крысм?
ну тогда накапайте им остатки воды из пересыхающей лужи - выпить за здоровье *****...
и пусть главная мечта сбывается - умереть в родной говени под шелест аквафреша...
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28.10.2020 10:29 Ответить
один москаль писав, що їх ніде купити.
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28.10.2020 10:30 Ответить
це як завжди ... то нема де, то нема за що, то нема зиску - плацебо на всіх не діє...
ну... то...якби вже псячі справи москалів ))))
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28.10.2020 10:37 Ответить
Пишешь бред какой-то. Вакцина от COVID-19, еще не применяется ни в одной стране мира. Сейчас она только испытывается. Касаемо Раши, там этап 3+, применять начнут, только в середине декабря.
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28.10.2020 12:01 Ответить
рашаговносми:
сентябрь 2020.
Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, уже выпустили в обращение. Россия планирует произвести до конца этого года 30 миллионов доз "Спутник-V" для собственного населения.
Первыми в РФ хотят вакцинировать население из групп риска, в частности учителей и медиков. Параллельно будут проводить послерегистрационные клинические исследования. Массовую же вакцинацию планируют начать в октябре-ноябре 2020 года.
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28.10.2020 13:14 Ответить
Да выпустили и выпускают, но ни в аптеках, ни в поликлиниках, ее нет Делают добровольцам, для исследования. В лечебные заведения "Спутник" поступит в декабре.
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28.10.2020 13:41 Ответить
взвился бывший алкоголик матершинник и крамольник...
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28.10.2020 10:31 Ответить
Та щас психи токо и болеют.
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28.10.2020 10:35 Ответить
"Тех,кто был особо боек,прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик,как ведьмак на шабаше: развяжите полотенцы,иноверы,изуверцы,нам бермуторно на сердце,и бермудно на душе!" (с)
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28.10.2020 10:36 Ответить
низкую настороженность медперсонала"
Там низкая настороженность не только у медперсонала. Там только НАТО настораживает. А президент узурпатор и низкий уровень жизни с интеллектуальным развитием не повод настораживаться.
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28.10.2020 10:42 Ответить
Про уровень жизни, в сравнении с Украиной, как-то нелепо.
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28.10.2020 12:04 Ответить
Есть экономическте показатели, которые после акупации Крвма упали в том самом Крыму ниже плинтуса. Есди при Украине работали Крамский содовый и пару других предприятий, тл тнпнрь нисего не работает. Это значит дорогой мой друг, что уровень жизни низктй и преспектив 0.
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28.10.2020 12:13 Ответить
Был в Крыму в прошлом и этом году. Пенсии там в три раза больше украинских, и очень много украинских заробитчан, чего они туда приехали?
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28.10.2020 12:39 Ответить
И давно вы живете на пенсию? А что делать людям молодым людям, которые еще не дожили до огоромных пенсий россии ( мы ведь все знаем, какие они большие. Ведь росийские пенсионеры катаются по вмей Европе т останавливаются в лучших отелях,а не х.. с солью доедают). Где работать молодым? На закрытом Содовом? На распиленой Масандре? А может в порту, в том самом куда не один корабль приличный теперь не зайдет?
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28.10.2020 12:56 Ответить
10 лет как на пенсии, к чему вопрос? Я тоже был молодым, и нормально так работал. Пенсия у меня приличная, но я еще и удаленно работаю, т. е в инете. На жизнь мне хватает, и на достаточно насыщенною. Просто глянь на магнитики (ссылка) Это где мы были на отдыхе
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28.10.2020 13:13 Ответить
Вопрос к тому, что не все на пенсии. Есть люди молодые, некотоые хотят работать, а работать в Крыму негде. А Ваша личная жизнь не интересна в обще
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28.10.2020 14:47 Ответить
В Крыму работают очень много людей, с материковой Украины. Работы много, было бы желание.
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28.10.2020 14:51 Ответить
Вот Вам рашкинский сайт. В Крыму в 10 раз увеличилась безработица. В десять раз для рашки значит раз в 30.https://fedpress-ru.cdn.ampproject.org/v/s/fedpress.ru/amp/article/2564132?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16038907022401&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Farticle%2F256413
и в спам еще раз, господин пристарелый совкодрочер она же дочка офицера.
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28.10.2020 15:16 Ответить
В Крыму 2,2 млн человек, на учете, как безработные, стоят 3869 человек, т. е мизер. В республиканском центре занятости считают, что на поток безработных в последние месяцы больше повлияло повышение социальных льгот. И еще, в Крыму такая специфика, кто-то на стройках, кто-то на катерах катает, кто-то еще чего-то делает, может в инете деньги зарабатывает
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28.10.2020 15:30 Ответить
Экономические показатели? Вот мост, его открывал сын Порошенко, (ссылка), вот мост на Подоле (ссылка), ну не построили, а уже надо сносить. Надеюсь Крымский мост сможешь найти, и сравнить? Лично мне, за украинцев обидно.
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28.10.2020 13:20 Ответить
Скоро в глянцевих журналах: "Наполеон и Сталин болели коронавирусом"
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28.10.2020 10:42 Ответить
 
 