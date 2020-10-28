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"Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, если такие рекомендации поступят от Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если количество заболеваемости COVID-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в шахматном порядке.

"Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных", - сказал Криклий.

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Укрзализныця - это государственный вредитель. Подняли тарифы на перевозку так, что фур на дорогах увеличилось в десятки разы. Разворовывают все. Не хотят снизить тариф, чтоб увеличить оборот и привлечь потребителей. Сейчас автотранспортная перевозка дешевле предпринимателю чем железнодорожная транспортировка! "Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий - Цензор.НЕТ 2132
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28.10.2020 11:43 Ответить
Вітаю всіх з "покращенням". Ціна газу на листопад 8,88 грн + 1,44 грн (доставка) = 10,32 грн. Вони нас ЗРОБИЛИ!
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28.10.2020 11:45 Ответить
В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем стоимость голубого топлива выросла почти на 35%.

https://news.24tv.ua/ru/cena-na-gaz-nojabr-2020-ukraina-tarif-na-gaz-dlja-naselenija_n1444133
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28.10.2020 11:48 Ответить
НАК «Нафтогаз» повысил цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/27/novost/finansy/naftogaz-povysil-cenu-gaz-naseleniya#:~:text=%D0%9D%D0%90%D0%9A%20%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%83%20%D0%BD%D0%B0,%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составит 6,33 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения), для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн куб.м. с НДС (без стоимости распределения)

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/27/666652/

В ноябре 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6,33 гривен за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

http://zhzh.info/news/2020-10-27-44512

Савмак, откуда инфа? С Ольгино?
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28.10.2020 11:53 Ответить
А доставка считается каждому персонально.
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28.10.2020 11:54 Ответить
 
 