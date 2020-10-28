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15 граждан Украины умерли от COVID-19 за границей, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

15 граждан Украины умерли от COVID-19 за границей, - МИД

Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом", - сообщили в МИД.

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Кроме того, сообщают дипломаты, по имеющимся данным, 158 граждан Украины за рубежом излечились от COVID-19.
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"Увидеть Париж-и умереть".
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28.10.2020 11:33 Ответить
Только 15? при порядка 220 000(только официально) умерших от ковида в Европе, вы уверены в этой цифре?...
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28.10.2020 11:44 Ответить
По всей видимости это 15 тех, чьи тела собирались репатриировать. Сколько похоронено и кремировано там без уведомления МИД вряд ли кто подсчитает. Да и нелегалов наших в Европе тоже немало.
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28.10.2020 12:28 Ответить
 
 