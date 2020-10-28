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15 громадян України померли від COVID-19 за кордоном, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

15 громадян України померли від COVID-19 за кордоном, - МЗС

Зарубіжним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 і 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном", — повідомили в МЗС.

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Окрім того, повідомляють дипломати, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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"Увидеть Париж-и умереть".
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28.10.2020 11:33 Відповісти
Только 15? при порядка 220 000(только официально) умерших от ковида в Европе, вы уверены в этой цифре?...
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28.10.2020 11:44 Відповісти
По всей видимости это 15 тех, чьи тела собирались репатриировать. Сколько похоронено и кремировано там без уведомления МИД вряд ли кто подсчитает. Да и нелегалов наших в Европе тоже немало.
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28.10.2020 12:28 Відповісти
 
 