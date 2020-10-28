Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату

Кабинет Мининстров снял ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом свидетельствует постановление № 996 от 26 октября.

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении.

Таким образом, Кабмин возобновил действие пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих с 1 апреля не должны превышать 47 тыс. грн. Нардепы приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4 723 гривен).

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