Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату
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Кабинет Мининстров снял ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.
Как передает Цензор.НЕТ. об этом свидетельствует постановление № 996 от 26 октября.
"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении.
Таким образом, Кабмин возобновил действие пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".
Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих с 1 апреля не должны превышать 47 тыс. грн. Нардепы приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4 723 гривен).
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Чем больше украинцев умрет от короновируса или еще там какой заразы, тем больше территорри мы для их "освободим" , тем больше они Земли смогут украть.
Конечно если бы олигархи заплатили по таким тарифам , как народ за комуналку , то прибыль тоже была бы приличной до такой стать "расходов", как разворовывание гос.средтв, а таа маэмо що маэмо.
Сами олигархи платить не будут, скорее им Зеленский заплатит с бюджета и получит откат,то прибыль тоже была бы 3 миллрд.евро до такой стратьи расходов , как "разаровывание", ,
Так что власть платит зарплаты своим мереддерам за вредительство, как с фондом короновируса, чем больше украинцев умрет от короновируса, тем больше власть жировать будет.
Мы говорим о том, что действия власти не поддаются логике,но логики здесь не будет они просто лгут нам в лицо, а где логика? когда при смертельной эпидемии если они так за народ, половину фонда пошла на что угодно толькоко не на защиту народа от инфекции , а вторая половина просто лежит на счету, а в это время медики и население без защиты, без тестов , лекарств тяжело болеют и умирают.
Выборы прошли, гуляй, рванина!