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Новости Политика Украины
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зарплата (2303) Кабмин (13801)

Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату

Кабинет Мининстров снял ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом свидетельствует постановление № 996 от 26 октября.

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении.

Таким образом, Кабмин возобновил действие пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2020 № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих с 1 апреля не должны превышать 47 тыс. грн. Нардепы приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4 723 гривен).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
кінець епохи Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 2092....
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28.10.2020 11:57
+13
Не бачу причин чому потрібно відміняти обмеження на зарплати! Коронавірус наступає, війна триває, економіка в кризі, за що платити більше, за яку таку роботу чиновників та спостережних рад? Хоч хтось показав результати за які можна було б заплатити велику зарплату?
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28.10.2020 11:58
+11
"Пір во врємя чуми"! Жесть! Вони точно слуги народу?
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28.10.2020 11:58
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кінець епохи Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 2092....
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28.10.2020 11:57 Ответить
Клятий Порошенко. Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 9059
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28.10.2020 12:01 Ответить
Да, это он!
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 6967
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28.10.2020 12:09 Ответить
Мабуть справді відчувають свій кінець, тому вирішили не соромитися
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28.10.2020 12:38 Ответить
Не бачу причин чому потрібно відміняти обмеження на зарплати! Коронавірус наступає, війна триває, економіка в кризі, за що платити більше, за яку таку роботу чиновників та спостережних рад? Хоч хтось показав результати за які можна було б заплатити велику зарплату?
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28.10.2020 11:58 Ответить
Результат?, не финансвые показатели гос.предприятий они, как раз все в убытках,а наобот, чем меньше зарплаты у рабочих и прибыль предприятия тем выше зарплата у "руководства" и наблюдательного совета, ну как по всейстране, чем хуже народ живет темлуше живет власть и олигархи, но действительно непонятно за что отвечают наблюдательные советы и получают огромные деньги?,за то что наблюдают как директорат грабит предприятия и не поатит налоги как Нафтогаз - неплохая работа - наблюдать , как раворовываются предприятия и получать за это как канслер Германии, так может нам Меркель нанять вместт Зеленой саранчи? что за идеотизм и кто с ними подписыват контракты - Шмыгаль и Зелерский Ахметовские? тогда понятно за какой результат им платят на примере использования фонда короновируса.
Чем больше украинцев умрет от короновируса или еще там какой заразы, тем больше территорри мы для их "освободим" , тем больше они Земли смогут украть.
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28.10.2020 14:13 Ответить
Я не проти платити високі зарплати, але де результати роботи всіх цих високооплачувальних радників, членів рад директорів та наглядових рад! Де збільшення прибутків та зменшення збитків? Німецька залізниця Доче бан виплачує мільйони євро кожному директору, але ж там і фінансові результати шикарні - прибутки під 3 млрд. євро щороку, при тому що вантажів вони перевозять не більше Укрзалізниці!
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28.10.2020 14:16 Ответить
Да и зарплата рабочих на Дойче бан 3, 5 тыс евро в месяц, но грузов они перевозят наверное не меньше,но спорить не буду.
Конечно если бы олигархи заплатили по таким тарифам , как народ за комуналку , то прибыль тоже была бы приличной до такой стать "расходов", как разворовывание гос.средтв, а таа маэмо що маэмо.
Сами олигархи платить не будут, скорее им Зеленский заплатит с бюджета и получит откат,то прибыль тоже была бы 3 миллрд.евро до такой стратьи расходов , как "разаровывание", ,
Так что власть платит зарплаты своим мереддерам за вредительство, как с фондом короновируса, чем больше украинцев умрет от короновируса, тем больше власть жировать будет.
Мы говорим о том, что действия власти не поддаются логике,но логики здесь не будет они просто лгут нам в лицо, а где логика? когда при смертельной эпидемии если они так за народ, половину фонда пошла на что угодно толькоко не на защиту народа от инфекции , а вторая половина просто лежит на счету, а в это время медики и население без защиты, без тестов , лекарств тяжело болеют и умирают.
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28.10.2020 15:28 Ответить
"Пір во врємя чуми"! Жесть! Вони точно слуги народу?
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28.10.2020 11:58 Ответить
Слуги олигархов. Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 9710
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28.10.2020 12:15 Ответить
Лакеи урода
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28.10.2020 14:00 Ответить
Какая трогательная забота о тех, кому и без этого нехило?
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28.10.2020 11:59 Ответить
Падают на дно (выборы в местные советы показали это) и решили себя перед этим не обидеть! Сейчас дерибан бюджета пойдет по турборежиму!
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 4276
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28.10.2020 11:59 Ответить
Всё правильно ,лохов надо наказывать ,терпит лохторат ,значит шпиль его сильнее ... Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 6088
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28.10.2020 12:00 Ответить
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 4752
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28.10.2020 12:02 Ответить
как свиньи возле корыта раз пять за день приходят жрать зелень!
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28.10.2020 13:02 Ответить
Так пусть идет на вольне хлеба , там узнает по чем фунт соли так еще и налоги заплатить надо, а то пригрелись на народной груди - выкормыши.
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28.10.2020 14:21 Ответить
Заботливые - всё о "людях "....(((
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28.10.2020 12:04 Ответить
За 9 месяцев госдолг Украины вырос на 394,811 млрд. гривен. Из них 301 млрд. гривен - это внутренние долговые обязательства и государственные гарантии. Фактически это начало ситуации "внутреннего дефолта". То, о чем мы предупреждали еще месяц назад вылилось в реальную финансовую пропасть в которую толкает Украину бездарное правление Зеленского и К. (см. 15.09.2020, 21.‎09.‎2020 г. 09.10.2020 г.)
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28.10.2020 12:05 Ответить
А какая разница, напечатаем "денег" еще,раздадим фантики - нард доволен, рулим.
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28.10.2020 14:24 Ответить
Ну, вот!
Выборы прошли, гуляй, рванина!
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28.10.2020 12:12 Ответить
Слуги в отличии от хозяевов ничем не ограничены.
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28.10.2020 12:23 Ответить
Ну что граждане, готовимся кормить ненасытные рожи чиновника!! Паскуды, у вас кризис миновал? вернее настал кризис в ваших карманах.. ублюдки!
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28.10.2020 12:24 Ответить
я так понял затягиваем пояса, пока тбогатый похудеет, нищий кони двинет.. уроды!
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28.10.2020 12:25 Ответить
"О сколько нам откритій чудних..." готує влада після виборів....
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28.10.2020 12:34 Ответить
прям перемога за перемогой
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28.10.2020 12:44 Ответить
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 9869 Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 1349
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28.10.2020 12:45 Ответить
А кто-то ожидал другого от зе-кретинов? В самой нищей стране самые высокие зарплаты в чиновников. Вам газ почти по 9 грн, а нам зарплаты. Він же не лох.
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28.10.2020 12:57 Ответить
пенсионерам зарубали 2141 типа погіршить показники бюджету, а этим каклам ничего не погіршить, вот уроды(((
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28.10.2020 13:00 Ответить
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 5185
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28.10.2020 13:10 Ответить
Схоже на те,що при владі у нас ні одного нормального нема. Та їх,власне,і не було...
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28.10.2020 13:27 Ответить
Ребята поняли что рейтинги теперь спасать поздно и началась чернуха.
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28.10.2020 13:35 Ответить
зашквари з одного на добу плавно переходять у 5 на добу!!!!!!!!!
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28.10.2020 13:52 Ответить
фух... славно то как! а то ж они бедные оголодали за 3 мес. на "ограниченные" 47 000 грн в мес... значит не такие уж пустые закромаРодины, раз миллионерам вернули их тысячные зарплаты...
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28.10.2020 13:56 Ответить
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 5164
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28.10.2020 14:05 Ответить
а 2100 пенсії, ПІДАРАСИ
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28.10.2020 14:42 Ответить
Хотів би послухати кабмін,які такі вагомі причини повернути чинушам великі зарплати.Шмигаля на телебачення.
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28.10.2020 14:56 Ответить
хтось же повинен жити "по европейські"!
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28.10.2020 15:06 Ответить
 
 