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Новости Общество
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контрабанда (2379) битум (5)

Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт

8 октября российская власть сняла запрет на экспорт в Украину некоторых нефтепродуктов, в том числе и битума. Тем не менее, до этого несколько лет его ввозили в страну нелегально.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как стало известно, российские власти 8 октября официально разрешили экспортировать битум Украину. Делать это могут фирмы, имеющие специальное разрешение выданное Минэкономразвития РФ. А ввозит продукт в страну можно только через "ЛНР" и "ДНР".

"Как говорят участники рынка, и до этого российский битум свободно "перетекал" в Украину - контрабандой. Ряд компаний, имеющих связи в высших эшелонах власти, используя так называемую схему реэкспорта через третьи страны, свободно ввозили большое количество этого строительного материала, при этом не уплачивая пошлины и другие налоги" - пишет Дмитрий Марунич.

По его словам, на таможне схему знают, так как она очень проста. Битум ввозили в цистернах по поддельным документам, а уже на таможенной территории Украины происходила подменна бумаг на те, которые свидетельствуют о ввозе битума незапрещённым поставщиком. В основном битумовозы шли с российской стороны через пограничные переходы "Соловей" - "Тополя" (Харьковская обл) и "Суземка-Зерново" (Сумская обл).

По данным аналитиков, только за 2019-2020 годы, компании смогли нелегально переправить в Украину более 200 тысяч тонн контрабандного битума стоимостью более 4 млрд. грн.

Далее, незаконно ввезенный русский битум продавался в разы дороже себестоимости предприятиям, которые участвуют в ремонтах за бюджетные деньги автомобильных дорог в разных областях Украины.

Также эксперт сообщил, что по некоторым из фирм уже открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
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Топ комментарии
+3
велике лабудівництво!
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28.10.2020 12:04
+2
Шо такое? Бенин бизнес начал страдать? А ничего, что рус. битум качественнее и в 2 раза дешевле, чем с завода коломойши? Вам, простите, шашечки или ехать? Дешевый и качественный асфальт или цементирование монополии НПЗ Коломойши?
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28.10.2020 12:06
+1
Я не о бюджете. Я о бизнесе. Бюджет и сколько мы платим за дороги - это вообще отдельная тема. И при чем тут "зелені жабки"?
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28.10.2020 12:19
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Дороги Зе будувати?
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28.10.2020 12:03 Ответить
Для Коломоя.
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28.10.2020 12:04 Ответить
велике лабудівництво!
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28.10.2020 12:04 Ответить
Не сперечаюся, що вони щось там порушили. Та завдяки цьому в Україні будуються дороги.
В кожної медалі є дві сторони.
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28.10.2020 12:05 Ответить
Нагадай мені, що там хтось казав стосовно бізнесу на крові? Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 3069
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28.10.2020 12:11 Ответить
3 якого дива ти вирішив мною командувати?
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28.10.2020 12:14 Ответить
Та на біса ти мені здався. Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 2970
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28.10.2020 12:19 Ответить
Навзаєм
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28.10.2020 13:33 Ответить
Шо такое? Бенин бизнес начал страдать? А ничего, что рус. битум качественнее и в 2 раза дешевле, чем с завода коломойши? Вам, простите, шашечки или ехать? Дешевый и качественный асфальт или цементирование монополии НПЗ Коломойши?
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28.10.2020 12:06 Ответить
Хто вам сказав, що на цей бітум піде менше бюджетних коштів? Наївні зелені жабки)))
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28.10.2020 12:11 Ответить
Я не о бюджете. Я о бизнесе. Бюджет и сколько мы платим за дороги - это вообще отдельная тема. И при чем тут "зелені жабки"?
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28.10.2020 12:19 Ответить
Хтось зелений заробляє на крові та війні.
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28.10.2020 12:06 Ответить
Ребята,ну шо вы такие наивные.Как при Пеце шли составы,так и щас.
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28.10.2020 12:14 Ответить
Клятий Порошенко досі кладе зебілам в штанці? Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9413
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28.10.2020 12:23 Ответить
Ну,порохоботам уже наклал давно,теперь надо Зэботам.
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28.10.2020 12:26 Ответить
Жалюгідна спроба, зедебіле. Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 6413
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28.10.2020 12:28 Ответить
Сейчас все можно, беспредел за который уже никто не отвечает, всех все устраивает.
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28.10.2020 12:08 Ответить
Ну ладно при воре Порошенко возили, торгивля на крови, а как же сейчас, не можэ буты! 😁
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28.10.2020 12:44 Ответить
А куда смотрит старший лейтенант Зеленского- Баканов?? Или он как всегда в доле!??
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28.10.2020 12:58 Ответить
это фашизм рашизм чистой воды от властей...могли бы через окопы возить ине кто б не догадался
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28.10.2020 13:30 Ответить
Уран из Раши моджно возить, а битум почему нельзя?
Ну возят и пусть возят.
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28.10.2020 13:46 Ответить
чи не новина...Туди кондітєрку, від туди бітум...
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28.10.2020 15:08 Ответить
 
 