Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт

8 октября российская власть сняла запрет на экспорт в Украину некоторых нефтепродуктов, в том числе и битума. Тем не менее, до этого несколько лет его ввозили в страну нелегально.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как стало известно, российские власти 8 октября официально разрешили экспортировать битум Украину. Делать это могут фирмы, имеющие специальное разрешение выданное Минэкономразвития РФ. А ввозит продукт в страну можно только через "ЛНР" и "ДНР".

"Как говорят участники рынка, и до этого российский битум свободно "перетекал" в Украину - контрабандой. Ряд компаний, имеющих связи в высших эшелонах власти, используя так называемую схему реэкспорта через третьи страны, свободно ввозили большое количество этого строительного материала, при этом не уплачивая пошлины и другие налоги" - пишет Дмитрий Марунич.

По его словам, на таможне схему знают, так как она очень проста. Битум ввозили в цистернах по поддельным документам, а уже на таможенной территории Украины происходила подменна бумаг на те, которые свидетельствуют о ввозе битума незапрещённым поставщиком. В основном битумовозы шли с российской стороны через пограничные переходы "Соловей" - "Тополя" (Харьковская обл) и "Суземка-Зерново" (Сумская обл).

По данным аналитиков, только за 2019-2020 годы, компании смогли нелегально переправить в Украину более 200 тысяч тонн контрабандного битума стоимостью более 4 млрд. грн.

Далее, незаконно ввезенный русский битум продавался в разы дороже себестоимости предприятиям, которые участвуют в ремонтах за бюджетные деньги автомобильных дорог в разных областях Украины.

Также эксперт сообщил, что по некоторым из фирм уже открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.