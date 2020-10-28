Російський бітум возили в Україну контрабандою, попри санкції, - експерт

8 жовтня російська влада зняла заборону на експорт в Україну деяких нафтопродуктів, у тому числі і бітуму. Проте, до цього кілька років його ввозили в країну нелегально.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Як стало відомо, російська влада 8 жовтня офіційно дозволила експортувати бітум в Україну. Робити це можуть фірми, що мають спеціальний дозвіл, виданий Мінекономрозвитку РФ. А ввозити продукт у країну можна тільки через "ЛНР" і "ДНР".

"Як кажуть учасники ринку, і до цього російський бітум вільно "перетікав" в Україну - контрабандою. Низка компаній, які мають зв'язки у вищих ешелонах влади, використовуючи так звану схему реекспорту через треті країни, вільно ввозили велику кількість цього будівельного матеріалу, при цьому не сплачуючи мита та інші податки", - пише Дмитро Марунич.

За його словами, на митниці схему знають, оскільки вона дуже проста. Бітум ввозили в цистернах за підробленими документами, а вже на митній території України відбувалася підміна паперів на ті, які свідчать про ввезення бітуму незабороненим постачальником. Переважно бітумовози йшли з російської сторони через прикордонні переходи "Соловей" - "Тополя" (Харківська обл.) і "Суземка-Зернове" (Сумська обл.).

За даними аналітиків, тільки за 2019-2020 роки компанії змогли нелегально переправити в Україну понад 200 тисяч тонн контрабандного бітуму вартістю понад 4 млрд грн.

Далі незаконно ввезений російський бітум продавався в рази дорожче за собівартість підприємствам, які беруть участь у ремонтах за бюджетні гроші автомобільних доріг у різних областях України.

Також експерт повідомив, що стосовно деяких фірм вже відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України.