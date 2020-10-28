УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11564 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 582 22
контрабанда (1551) бітум (6)

Російський бітум возили в Україну контрабандою, попри санкції, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Російський бітум возили в Україну контрабандою, попри санкції, - експерт

8 жовтня російська влада зняла заборону на експорт в Україну деяких нафтопродуктів, у тому числі і бітуму. Проте, до цього кілька років його ввозили в країну нелегально.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Як стало відомо, російська влада 8 жовтня офіційно дозволила експортувати бітум в Україну. Робити це можуть фірми, що мають спеціальний дозвіл, виданий Мінекономрозвитку РФ. А ввозити продукт у країну можна тільки через "ЛНР" і "ДНР".

"Як кажуть учасники ринку, і до цього російський бітум вільно "перетікав" в Україну - контрабандою. Низка компаній, які мають зв'язки у вищих ешелонах влади, використовуючи так звану схему реекспорту через треті країни, вільно ввозили велику кількість цього будівельного матеріалу, при цьому не сплачуючи мита та інші податки", - пише Дмитро Марунич.

За його словами, на митниці схему знають, оскільки вона дуже проста. Бітум ввозили в цистернах за підробленими документами, а вже на митній території України відбувалася підміна паперів на ті, які свідчать про ввезення бітуму незабороненим постачальником. Переважно бітумовози йшли з російської сторони через прикордонні переходи "Соловей" - "Тополя" (Харківська обл.) і "Суземка-Зернове" (Сумська обл.).

За даними аналітиків, тільки за 2019-2020 роки компанії змогли нелегально переправити в Україну понад 200 тисяч тонн контрабандного бітуму вартістю понад 4 млрд грн.

Далі незаконно ввезений російський бітум продавався в рази дорожче за собівартість підприємствам, які беруть участь у ремонтах за бюджетні гроші автомобільних доріг у різних областях України.

Також експерт повідомив, що стосовно деяких фірм вже відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
велике лабудівництво!
показати весь коментар
28.10.2020 12:04
+2
Шо такое? Бенин бизнес начал страдать? А ничего, что рус. битум качественнее и в 2 раза дешевле, чем с завода коломойши? Вам, простите, шашечки или ехать? Дешевый и качественный асфальт или цементирование монополии НПЗ Коломойши?
показати весь коментар
28.10.2020 12:06
+1
Я не о бюджете. Я о бизнесе. Бюджет и сколько мы платим за дороги - это вообще отдельная тема. И при чем тут "зелені жабки"?
показати весь коментар
28.10.2020 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дороги Зе будувати?
показати весь коментар
28.10.2020 12:03 Відповісти
Для Коломоя.
показати весь коментар
28.10.2020 12:04 Відповісти
велике лабудівництво!
показати весь коментар
28.10.2020 12:04 Відповісти
Не сперечаюся, що вони щось там порушили. Та завдяки цьому в Україні будуються дороги.
В кожної медалі є дві сторони.
показати весь коментар
28.10.2020 12:05 Відповісти
Нагадай мені, що там хтось казав стосовно бізнесу на крові? Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 3069
показати весь коментар
28.10.2020 12:11 Відповісти
3 якого дива ти вирішив мною командувати?
показати весь коментар
28.10.2020 12:14 Відповісти
Та на біса ти мені здався. Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 2970
показати весь коментар
28.10.2020 12:19 Відповісти
Навзаєм
показати весь коментар
28.10.2020 13:33 Відповісти
Шо такое? Бенин бизнес начал страдать? А ничего, что рус. битум качественнее и в 2 раза дешевле, чем с завода коломойши? Вам, простите, шашечки или ехать? Дешевый и качественный асфальт или цементирование монополии НПЗ Коломойши?
показати весь коментар
28.10.2020 12:06 Відповісти
Хто вам сказав, що на цей бітум піде менше бюджетних коштів? Наївні зелені жабки)))
показати весь коментар
28.10.2020 12:11 Відповісти
Я не о бюджете. Я о бизнесе. Бюджет и сколько мы платим за дороги - это вообще отдельная тема. И при чем тут "зелені жабки"?
показати весь коментар
28.10.2020 12:19 Відповісти
Хтось зелений заробляє на крові та війні.
показати весь коментар
28.10.2020 12:06 Відповісти
Ребята,ну шо вы такие наивные.Как при Пеце шли составы,так и щас.
показати весь коментар
28.10.2020 12:14 Відповісти
Клятий Порошенко досі кладе зебілам в штанці? Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9413
показати весь коментар
28.10.2020 12:23 Відповісти
Ну,порохоботам уже наклал давно,теперь надо Зэботам.
показати весь коментар
28.10.2020 12:26 Відповісти
Жалюгідна спроба, зедебіле. Российский битум возили в Украину контрабандой, несмотря на санкции, - эксперт - Цензор.НЕТ 6413
показати весь коментар
28.10.2020 12:28 Відповісти
Сейчас все можно, беспредел за который уже никто не отвечает, всех все устраивает.
показати весь коментар
28.10.2020 12:08 Відповісти
Ну ладно при воре Порошенко возили, торгивля на крови, а как же сейчас, не можэ буты! 😁
показати весь коментар
28.10.2020 12:44 Відповісти
А куда смотрит старший лейтенант Зеленского- Баканов?? Или он как всегда в доле!??
показати весь коментар
28.10.2020 12:58 Відповісти
это фашизм рашизм чистой воды от властей...могли бы через окопы возить ине кто б не догадался
показати весь коментар
28.10.2020 13:30 Відповісти
Уран из Раши моджно возить, а битум почему нельзя?
Ну возят и пусть возят.
показати весь коментар
28.10.2020 13:46 Відповісти
чи не новина...Туди кондітєрку, від туди бітум...
показати весь коментар
28.10.2020 15:08 Відповісти
 
 