Главврач тульчинской райбольницы Лисица умер от COVID-19

Виталия Лисицу госпитализировали с коронавирусом 16 октября, 22 октября перевели в Винницу. Но спасти жизнь своего коллеги медикам не удалось.

О смерти главврача тульчинской райбольницы сообщила в Фейсбуке народный депутат Лариса Билозир, информирует Цензор.НЕТ.

"Печальная весть с моего округа. Сегодня на 52-м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнение, вызванные коронавирусной болезнью", - написала Билозир.

По ее словам, главврача Тульчинской ЦРБ госпитализирован в больницу 16 октября с диагнозом COVID-19, а 22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен в Винницу.

Спасти жизнь Виталия Лисицы винницким медикам не удалось.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Пошлите подальше тех, кто не верит в коронавирус и считает его легким гриппом. Держите за меня кулаки", - словацкий блогер Кметьо за 6 часов до смерти от COVID-19. ВИДЕО

Это уже вторая смерть от COVID-19 главы райбольницы на Виннитчине. 13 октября от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла главврач Томарпольской ЦРБ Елена Миронишина-Краковская.