Головлікар тульчинської райлікарні Лисиця помер від COVID-19
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Віталія Лисицю госпіталізували з коронавірусом 16 жовтня, 22 жовтня перевели до Вінниці. Але врятувати життя свого колеги медикам не вдалося.
Про смерть головлікаря тульчинської райлікарні повідомила в фейсбуці народна депутатка Лариса Білозір, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52-му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина - ускладнення, викликані коронавірусною хворобою", - написала Білозір.
За її словами, головлікаря Тульчинської ЦРЛ госпіталізований в лікарні 16 жовтня з діагнозом COVID-19, а 22 жовтня в зв'язку з погіршенням стану здоров'я він був переведений до Вінниці.
Врятувати життя Віталія Лисиці вінницьким медикам не вдалося.
Це вже друга смерть від COVID-19 глави райлікарні на Вінниччині. 13 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла головлікарка Томашпільської ЦРЛ Олена Миронишина-Краківська.
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ВатсонКролик! Давайте я продолжу логически Вашу мысль. У главврача опыта по отношению к ковиду столько же, сколько у врача пришедшего год назад. Специфического лекарства от ковида нет. Чем больше возраст - тем больше риск умереть при ковиде. А чем больше общий опыт - тем больше возраст.
Недавно вышла интересная передача в которой рассказывают какие продукты помогают не заболеть ковидом и что не надо бояться матового стекла легких и что не надо бежать делать КТ. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=c9B5yd3QJUU
Говорят от ковида нет таблеток. Да, он так и разрабатывался. Но он бессилен перед народным лечением. Ведь народное лечение запрещено за рубежом, там только по лицензии и только таблетки.
Попробуйте принимать - можно добавлять в кофе - пол чайной ложки куркумы плюс маааленькая щепотка красного жгучего и черного перцев. залитого четверть или пол стаканчика горячей воды. Можно это добавлять в чай - он будет по цвету - светло желтенький, а по вкусу почти не заметите разницы. Вы сразу почувствуете как словно эликсир жизни разливается по телу. Проходят температура, ломота, больное горло, лечится расстройство желудка. Все это лечит красный острый перец. Перцы увеличивают силу куркумы в сто раз. А куркума считается мощным средством от всего перечисленного также, фактически аналог антибиотику - природное средство. Кроме того, кто не может пить кофе от давления - куркума нормализует давление.
Если вы имеете возможность и у вас кашель - очень помогает вкусный сладкий десерт - минут пять прокипятить три сухих инжирины в небольшом количестве молока - чтобы покрывало чуть-чуть и уже когда будет рассыпаться под вилкой через минут пять - размять или железной ногой блендера размолоть в крем - очень вкусный и сладкий - прекрасно лечит кашель. А вирусы в легких убивает средство для детей - луковицу среднюю натереть на терке или размолоть блендером со столовой ложкой сахара и выдержать 8 часов, чтобы вышло зло от лука и принимать по чайной ложке каждые два часа.
Избавляет от всех вышеперечисленных простудных бед также пол чайной ложки соды на пол стакана закипающей воды(90 градусов или до первых пузырьков - кипение белого ключа).
Надо охладить до тепленького и выпить.Только все время я соду не пью, потому что иногда распухает вена - столько грязи она выносит в кровь. В таком случае надо выпить большой стакан воды - вена разглаживается.
Если все же заболели сильным кашлем и сильная слабость, то силы организму преодолеть напасть придает средство для туберкулезников и обновляющее кровь - настойка алоэ, кагор, мед - вот ссылка:
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Это очень вкусная настойка, но ее надо пить не больше столовой ложки за раз, а то повысится давление. Если же, все таки, перепили по незнанию, или кто-то из родных не знал и выпил больше и повысилось давление то вот средство укрепляющее сердце и нормализующее давление надолго. Картофельную кожуру прокипятить в воде, чтобы чуть покрывала минут 15 и отвар выпить. А то и остаток перелить в железную круужку и заморозить. Повысилось давление - поставили кружку на газ , растопили сколько надо, выпили, а остальное опять в морозилку. Давление нормализуется быстро - минут через 15.
Хорошо бы все эти народные рецепты передать нашим воинам на фронт - у них мало лекарств, а такие простые и дешевые средства помогли бы им быть здоровыми в тяжелых полевых условиях.Ваши сыновья, мужья и браться будут здоровыми, а наша украинская армия - крепче и сильнее.Если такое будете применять в жизни, то всегда будете здоровы.
Желаю всем крепкого здоровья!