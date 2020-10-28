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Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, пострадали как минимум 4 человека

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, пострадали как минимум 4 человека

В Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв на газоперерабатывающей станции. Полиция сообщает о 4 пострадавших, СМИ - о 10.

Об этом полиция Харьковской области сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров", - сказано в сообщении.

На место выехали следователи, они сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

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Директор Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил "Укринформу", что пострадавших - не четверо, а десять. "Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых транспортируют в Харьков", - сказал он.

Автор: Ольга Лузан
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чув, добряче бумкнуло!
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28.10.2020 13:01 Ответить
не зачепило хош? Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, пострадали как минимум 4 человека - Цензор.НЕТ 5631
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28.10.2020 14:31 Ответить
 
 