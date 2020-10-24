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Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

На нефтяном танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов" в Азовском море произошел взрыв.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Росморречфлот и управление МЧС России в Краснодарском крае, информирует Цензор.НЕТ.

ЧП произошло в Азовском море, когда танкер "Генерал Ази Асланов" пустым шел из Ростовской области России. Он успешно прошел Керченский пролив.

После взрыва на танкере за бортом оказались три человека, ведутся поиски. Они осложнены темным временем суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска, - горсовет

В Росморречфлоте сообщили ТАСС, что спасены 10 человек, троих ищут. По этим данным, взрыв произошел в балласте на пустом танкере, идущем в Ростов-на-Дону.

Танкер в Азовском море после взрыва накренился, предстоит борьба за живучесть, уточнили в ведомстве.

Три спасательных судна направлены к танкеру "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, сообщили в МЧС России.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+64
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1263
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24.10.2020 21:12
+58
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 3927

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с «полицией», в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования - батальона «Призрак» Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль «УАЗ» с «полицейскими», который ехал с включенными маячками и сиреной. «УАЗ» в результате столкновения перевернулся.Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 4466

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 5577
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24.10.2020 21:15
+47
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1497
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24.10.2020 21:13
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Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1263
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24.10.2020 21:12 Ответить
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1334
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24.10.2020 21:14 Ответить
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1497
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24.10.2020 21:13 Ответить
Це все робота биндєровской ДРГ !!!!)))
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24.10.2020 21:13 Ответить
Шукаємо сині в"єтнамки,тобто ласти та непотоплювану візитівку Яроша !!!))))
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24.10.2020 21:19 Ответить
Танкер построен в Турции и принадлежит турецкой компании. При чем тут вообще Россия?
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24.10.2020 22:57 Ответить
В Азовском море идет спасательная операция после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», принадлежащего компании Palmali азербайджанского олигарха Мубариза Мансимова.
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24.10.2020 23:19 Ответить
Главное что свинособаки там екипаж!
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25.10.2020 06:59 Ответить
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 3097
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24.10.2020 21:14 Ответить
а если бы не они! это были бы войска НАТО!
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24.10.2020 21:15 Ответить
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 3927

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с «полицией», в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования - батальона «Призрак» Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль «УАЗ» с «полицейскими», который ехал с включенными маячками и сиреной. «УАЗ» в результате столкновения перевернулся.Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 4466

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 5577
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24.10.2020 21:15 Ответить
телогрейка ему стекловатой! Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4633
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24.10.2020 21:17 Ответить
..все 3 машины на город- ну й добрэ вийшло)))
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24.10.2020 21:43 Ответить
Какая-то особенная привычка у кацапов - здохнуть в чужих краях, своих что ли замало.
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24.10.2020 21:46 Ответить
та ж свої вони вже запаскудили - тепер чужі паскудять

Специалисты Аналитического центра МГУ обнаружили во взятых на Камчатке пробах воды следы распада высокотоксичного ракетного топлива гептила. Об этом сообщает ютьюб-канал "Редакция", журналист которого взял пробу рядом с местом массового отравления морских животных в Авачинской бухте в сентябре 2020 года и отдал на анализ.
Одновременное обнаружение двух основных продуктов трансформации гептила в пробе воды, взятой в бухте Большая Лагерная, делает логичным предположение о наличии в воде самого гептила, говорится в тексте заключения. Однако для подтверждения этой теории учёные предложили провести дополнительные заборы проб. Могло ли топливо спровоцировать такое отравление - специалистами не оценивалось.
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24.10.2020 21:49 Ответить
Так загадять всю планету під стурбованість ООН.
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24.10.2020 22:03 Ответить
люди помирають з РІЗНОЮ пам"яттю про себе....


У Сеулі помер очільник концерну Samsung. Він був найбагатшою людиною Південної Кореї
25 жовтня 2020

У Сеулі в неділю, 25 жовтня, у віці 78 років помер голова концерну Samsung Лі Гон Хі.
Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.
За даними BBC, він помер в оточенні близьких людей, проте причина смерті наразі не називається.
Зазначимо, останні декілька років у Хі були проблеми зі здоровʼям після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.
Протягом останніх шести років фактичне управління концерном було на Лі Чже Єні - синові Хі, він наразі є віцепрезидентом дочірньої компанії групи Samsung Electronics.
За даними Forbes, Лі Гон Хі був найбагатшою людиною у Південній Кореї, його статки оцінюють у майже $21 мільярд.
За його життя Samsung Electronics стала однією з найбільших світових технологічних компаній.Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 927
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25.10.2020 09:36 Ответить
надеюсь шо танкер в то время проходил под мостом
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24.10.2020 21:16 Ответить
ні, воно на вході в Азов палахнуло

Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 3353
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24.10.2020 21:34 Ответить
Правда,непонятно как он мог пройти Керченский пролив,если шел из Ростоаской обл. в Ростов -на-Дону?
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24.10.2020 21:34 Ответить
Это рукожопство Цензора) Он шел в Ростов и навернулся на выходе из пролива)
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24.10.2020 21:50 Ответить
жаль, шо пустой...
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24.10.2020 21:16 Ответить
Не жаль- бо він в Азовському морі.
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24.10.2020 21:18 Ответить
все равно ХОРОШО!
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24.10.2020 21:19 Ответить
Ты шо ! Азовское море - Украинское .
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24.10.2020 21:20 Ответить
згорів би нах та більше б цапів передохло...
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24.10.2020 21:39 Ответить
Так потому и рванул. Загазован был, не продули ...
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24.10.2020 22:03 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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24.10.2020 21:17 Ответить
Завод по производству Байрактаров в Украине заработал. Типичный теперь случай.
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24.10.2020 21:17 Ответить
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 911
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24.10.2020 21:18 Ответить
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8085
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24.10.2020 21:19 Ответить
Хорошо "Нептун" полетел.
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24.10.2020 21:19 Ответить
Та да , кажись кацапы очередную вундервафлю перед Илон Маском запустить захотели .... . Но не судьба , - везде одни только дырки . ))
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24.10.2020 21:30 Ответить
ЗОРЯН ІЗ ШКІРЯКОМ,стопудово
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24.10.2020 21:20 Ответить
теперь и в азовском море вся рыба передохнет ..
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24.10.2020 21:20 Ответить
Добре що ця ночва була порожньою !!!))
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24.10.2020 21:23 Ответить
Візітку Яроша іщіте .
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24.10.2020 21:22 Ответить
Яка сумна новинка, ахахахахх
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24.10.2020 21:25 Ответить
Вата загорелась.
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24.10.2020 21:25 Ответить
Зорян со Шкиряком?
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24.10.2020 21:27 Ответить
надеюсь утонет!
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24.10.2020 21:27 Ответить
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7716

Позиция получена: 2020-10-24 14:39 UTC
3 hours, 49 minutes ago
Местное время судна:
2020-10-24 17:39 LT (UTC +3)
Район: BSEA - Azov Sea
Текущий порт: -
Широта / Долгота: 45.50586° / 36.73858°
Статус: Underway using Engine
Скорость / Курс: 8.8 kn / 23 °
Источник AIS: Terrestrial AI
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24.10.2020 21:29 Ответить
О! Да это же пречудесно.
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24.10.2020 21:30 Ответить
Ты не в ту страну комент написал. Мне граждан вражеской страны не жаль!
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24.10.2020 21:41 Ответить
Закончил ты совсем как в старом анекдоте:
Встречаются два старых приятеля...
- слышал ты женился?
- да, да
- ну и как жена, наверное красавица?
- да какая там красавица, когда с ней по улице иду хулиганы разбегаются,
- ну, умная наверно?
- какая умная-еле еле восемь классов закончила.
- ну, наверное, хозяйка хорошая?
- да ты шо, в доме срачь полный, одну яичницу жру три раза в день.
- ну если так, то зачем же ты на ней женился?????
- ну как тебе сказать, вообщем когда она срет у нее такие классные
глисты, а вообщето, что тебе обьяснять ты не рыбак, ты этого не поймешь...
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24.10.2020 21:57 Ответить
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8278
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24.10.2020 21:39 Ответить
В Росморречфлоте сообщили ТАСС, что спасены 10 человек, троих ищутИсточник: https://censor.net/ru/n3226859

Ищут и будут искать правда не долго , потому что среди тех троих может быть Медведев с китайским айфоном последней версии , он уже как три дня дома не появлялся, обида на кремль , отставка и героин внесли свои коррективы Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6069 Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8376 Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4881
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24.10.2020 21:43 Ответить
На айсберг **** натолкнулся...
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24.10.2020 21:44 Ответить
то-то я смотрю кролик Сеня куда-то пропал, да и Шкиряк с Зоряном что-то не палятся - небось скрепный мост хотели.... в следующий раз точно сработают!
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24.10.2020 21:47 Ответить
Бандерівська ПЛ влупила, не інакше.
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24.10.2020 21:49 Ответить
Цензор как всегда в своем репертуаре)) То кацапское перепечатывают с их интерпретацией))) А когда сами излагают, что кацапы вещают, то получается черт знает что))) Как он мог идти из Ростова, пройти мост и навернутся в Азовском море?))) По этому маршруту уже Черное море))) А навернулся он в Азовском, значит и шел в Ростов, а не из него)))
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24.10.2020 21:56 Ответить
За даними сервісу VesselfFnder, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати перебування морських суден, інцидент стався після того, як танкер пройшов Керченську протоку в напрямку Ростова-на-Дону.

Таку ж інформацію повідомляє й MarineTraffic.
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24.10.2020 22:58 Ответить
Не надо шастать.
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24.10.2020 22:02 Ответить
На жаль, це просто криворукість москалів.... Мрію, щоб таке було роботою наших спец.фахівців
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24.10.2020 22:04 Ответить
Танкер не москальский, а турецкий. Им просто удобнее ходить через пролив под рос. флагом
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24.10.2020 22:40 Ответить
Конечно) И надпись на нем на русском, и назван в честь совкового генерала)) А так турецкий конечно)))
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24.10.2020 23:38 Ответить
Яке прикре самогубство. Курили кацапчеги в цистернах скорее всего они ведь пофигисты. Представляю как сейчас на укропов валить будут......
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24.10.2020 22:22 Ответить
Дурик. там из российского - только флаг.
Нафтоналивний танкер Генерал Азі Асланов належить турецькій компанії Armada Trading-3 Co Ltd, оператором є компанія Palmali
Судно проекту 005RST01 було побудовано в 2005 р на верфі Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği AŞ в Туреччині.
Танкер ходить під російським прапором, порт приписки Таганрог.
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24.10.2020 22:39 Ответить
Расстроили. Оказывается это турецкие рукожопы сваяли это взрывоопасное недоразумение.
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24.10.2020 22:44 Ответить
Ввечері у суботу, 24 жовтня 2020 року, в акваторії Азовського моря стався вибух на російському танкері , РОСІЙСЬКОМУ Генерал Азі Асланов».

Про це повідомили російські ЗМІ.
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24.10.2020 23:03 Ответить
прапор, осмелюсь напомнить тебе что и в крыму и особенно в лугандоне все с кацапского флага и начиналось. у нас от него именно все и беды! раз танкер нацепил на себя геевско-кацапский триколор значит в интересах рашки и работал.... так кто из нас дурик а пингвин?
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24.10.2020 23:09 Ответить
прапра пра прапор, оказуется ты полный дурик а не я. ты рашистские зми смотрел? а для чего тебе интернер вообще нужен а пингвин? вот что пишет рашистский сайт лента.ру - "все члены экипажа танкера россияне...". а ты тут тумана напускаешь что мол только флаг. козел ты. и взрыв произошел из за не соблюдения мер безопасности при обращении с крышками люков цистерн. значит точно курили кацапы!
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25.10.2020 00:02 Ответить
Там мінус три кацапа. І пофіг кому та банка належить, якщо вона на мордор працює.
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25.10.2020 07:03 Ответить
Трохи не точний розрахунок: треба було б, щоб 3,14здонуло під самим містком. Ну та нічого, мостік наступний землетрус знесе.
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24.10.2020 22:23 Ответить
Наверняка возил воду из Дона в Севастополь, но плохо промыл цистерну, вот и бабахнули остатки мазутных пятен.
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24.10.2020 22:33 Ответить
да курили они в той цистерне пофигисты кацапские вот оно и бахнуло.... сейчас на украинских диверсантов все спишут....
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24.10.2020 23:11 Ответить
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6420
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24.10.2020 23:26 Ответить
Сообщайте как хорошо поступает вода.
Переживаем, волнуемся ! Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8584
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24.10.2020 22:53 Ответить
Такі новини душу гріють 👍🏼👍🏼👍🏼😄
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24.10.2020 23:04 Ответить
Не бросайте окурки в промасленную ветош .
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24.10.2020 23:20 Ответить
Йшов із Криму!!!
За даними сервісу Vessel Finder, який дозволяє відстежувати переміщення суден в режимі реального часу, "Генерал Азі Асланов" прямував з Керчі у Ростов-на-Дону, куди мав прибути о 6 ранку 25 жовтня.
Власником судна значиться турецька компанія Palmali Shipping Agency, танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна - Таганрог.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271077/



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24.10.2020 23:27 Ответить
нужно их все повзрывать к чертовой матери. Под водой запустить подводных дронов со взрывчаткой и повзрывать все к чертям!
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25.10.2020 00:05 Ответить
Ну а що ж ви вид рукожопих чекали? Звичайна, пересична история...Просто дивно що нихто не загинув....Життя в пацакив циною в копийку тому нихто и не морочить соби голову..
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25.10.2020 00:16 Ответить
Велика подяка Нептуну - він також бандерівець, в його руці Тризуб України:
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7045
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25.10.2020 00:20 Ответить
SURE... у кацапа не оказалось под рукой фонарика, шобы заглянуть в непровентилированную канистрочку -подсветил зажигалкой
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25.10.2020 03:12 Ответить
Не удивлюсь, если поиск увенчается успехом и отловят в море сварщика.
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25.10.2020 03:13 Ответить
Быстрее всего, владелец решил отбить за ржавый металлолом страховку.
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25.10.2020 03:19 Ответить
Сюда можно приписать смело нарушение техники безопасности, проведение огневых работ... и Васька не чешись
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25.10.2020 03:22 Ответить
убег моряк от капитана
курнуть... )))))
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25.10.2020 09:39 Ответить
танкеру 15 лет -время, когда его содержание становится слишком трудозатратным.мож капитан - в сговоре с судовладельцем.
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25.10.2020 03:40 Ответить
несколько пробоин -значит минимум 2 взрыва.
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25.10.2020 03:35 Ответить
Это карма совкам позорным
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25.10.2020 07:44 Ответить
Так что там с креном - он увеличивается ?
Азовское море мелкое, а осадка танкера как бы растёт.
Пора сочно сесть на заслуженную почётную мель.
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25.10.2020 12:05 Ответить
у Василька Палиця мозг взорвался, что нужно делать ?
радоваться, что не окочурился или радоваться,что еще живой
не по христиански Вася ты радуешься чужому горю
не заслужили такого простые люди
если бы у питина лично взорвалось что то, я бы точно радовался
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25.10.2020 20:27 Ответить
Ну ,по-перше,не Азовське,а Озівське море,по-друге,саме "прості" люди вбивають українців, а не сам ху.ло! так що мінус одна лоханка у ворога це гарна новина! Слава Україні!
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27.10.2020 10:47 Ответить
 
 