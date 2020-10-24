Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море

На нефтяном танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов" в Азовском море произошел взрыв.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Росморречфлот и управление МЧС России в Краснодарском крае, информирует Цензор.НЕТ.

ЧП произошло в Азовском море, когда танкер "Генерал Ази Асланов" пустым шел из Ростовской области России. Он успешно прошел Керченский пролив.

После взрыва на танкере за бортом оказались три человека, ведутся поиски. Они осложнены темным временем суток.

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В Росморречфлоте сообщили ТАСС, что спасены 10 человек, троих ищут. По этим данным, взрыв произошел в балласте на пустом танкере, идущем в Ростов-на-Дону.

Танкер в Азовском море после взрыва накренился, предстоит борьба за живучесть, уточнили в ведомстве.

Три спасательных судна направлены к танкеру "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, сообщили в МЧС России.