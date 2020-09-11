Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска, - горсовет

Затонувший возле одесского пляжа "Дельфин" танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета поручено обследовать берегозащитные сооружения в районе аварии, принять меры по расчету нанесенного городу ущерба", - говорится в сообщении.

Также будет выполнено техническое обследование траверса №10 и подводного волнолома между траверсами №10 и №10-а на пляже "Дельфин" для расчета нанесенного ущерба и принятия дальнейших решений.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook уточнил, что процесс транспортировки судна в порт Черноморска занял более восьми часов.

"По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который будет длиться еще некоторое время", - добавил он.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi арестовали

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Затонувший танкер Delfy загрязнил воду на $16 тысяч, - Госэкоинспекция