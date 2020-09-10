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Затонувший танкер Delfy загрязнил воду на $16 тысяч, - Госэкоинспекция

Затонувший танкер Delfy загрязнил воду на $16 тысяч, - Госэкоинспекция

Авария танкера Delfi нанесла ущерб на сумму 16,3 тысячи долларов за загрязнения воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный 10 сентября по итогам ликвидации танкера с пляжа Одессы.

По данным инспекции, содержание нефтепродуктов в воде вокруг танкера составляет 0,09 мг на квадратный дециметр и превышает предельно допустимые показатели.

"Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена ​​", - сообщил Мальованый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Танкер Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", - Криклий. ВИДЕО

Автор: 

Госэкоинспекция (148) танкер (145) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+11
Судовладелец занес кому надо, и потому так мало - твари продажные.
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10.09.2020 21:10
+5
А чего так мало?
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10.09.2020 20:59
+4
Ого такі дикі гроші? В Швейцарії за такі гроші можна піти компанією в справжній ресторан.
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10.09.2020 21:02
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А чего так мало?
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10.09.2020 20:59 Ответить
Корупція, дєтка!
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10.09.2020 21:09 Ответить
В чем коррупция?
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10.09.2020 21:18 Ответить
Судовладелец занес кому надо, и потому так мало - твари продажные.
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10.09.2020 21:10 Ответить
А кому, как не одесскому экологу?
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10.09.2020 21:17 Ответить
А зірваний сезон , в кримнашів чи намкришів порахували ???
Там теж забрудненність скрізь плаває !!!😈
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10.09.2020 21:00 Ответить
до збитків включили приїзд бубочкі
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10.09.2020 21:01 Ответить
они и с террористами советуются - там ли ВСУ стоят, не мешают ли... пресмыкающиеся зеленые!
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10.09.2020 21:02 Ответить
а держекоінспекторам скіко?
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10.09.2020 21:02 Ответить
Ого такі дикі гроші? В Швейцарії за такі гроші можна піти компанією в справжній ресторан.
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10.09.2020 21:02 Ответить
Скільки ж власник хабарів надавав, що така кумедна сума штрафу?
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10.09.2020 21:08 Ответить
Капля в море, видать, все же за год выкачали все топливо.
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10.09.2020 21:13 Ответить
Зато на устранение загрязнения, из бюджета выделят в 100 раз больше...
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10.09.2020 21:14 Ответить
шо то мало...откупились....
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10.09.2020 21:15 Ответить
Ну просто афигенно ДЕШЕВАЯ у нас территория и страна!!!
Вот у таких "патриотов" Уйло и покупает страну оптом за парочку миллиардов.
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10.09.2020 21:15 Ответить
Всего то? Вот полтора года тому назад ЗЕлёная плесень загрязнила ВСЮ Украину, и убытков за полтора года нанесла не на каких то там 16 лямов зелени, а на сотни миллиардов долларов США.
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10.09.2020 21:16 Ответить
Пардон, але 16 не лямов, а тисяч.
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10.09.2020 21:24 Ответить
ТЫСЯЧ!!!!?????
Прощения просим, но в лямах оно то правдоподобней, согласитесь.
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10.09.2020 21:49 Ответить
Звичайно, погоджуюсь.
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10.09.2020 22:02 Ответить
Украине абсолютно не нужна судебная власть.
По судебным вопросам можно в случае чего, обращаться куда нибудь в Великобританию или США.
Любая мразь занесет судье денег и дело в шляпе.
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10.09.2020 21:29 Ответить
В Австралии за выброшенную за борт пластиковую бутылку больше штраф .
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10.09.2020 21:33 Ответить
16.232
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10.09.2020 22:07 Ответить
Если бы танкер загрязнил воду и береговую линию в Израиле, владельца оставили бы
в одних трусах - прикрыть пролетарское происхождение.
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10.09.2020 22:39 Ответить
Забрать покойника из Турции - 25000$, а тут танкер, почти год засиравший пляж. Да тут морального ущерба офигеть.
Неужели и тут Пещерный суд?
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10.09.2020 23:47 Ответить
И это так Труханов ценит Одессу?
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10.09.2020 23:50 Ответить
Если грузовое судно во время принятия топлива произведет небольшой разлив, то за это в некоторых странах штраф 250 000 $$.
А тут целый бункеровщик на пляже утопили и только 16 тыс...
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11.09.2020 04:37 Ответить
А одеське узбережжя Чорного моря - це берег невеликого ставка-копанки?
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11.09.2020 05:50 Ответить
 
 