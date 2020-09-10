Затонувший танкер Delfy загрязнил воду на $16 тысяч, - Госэкоинспекция
Авария танкера Delfi нанесла ущерб на сумму 16,3 тысячи долларов за загрязнения воды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный 10 сентября по итогам ликвидации танкера с пляжа Одессы.
По данным инспекции, содержание нефтепродуктов в воде вокруг танкера составляет 0,09 мг на квадратный дециметр и превышает предельно допустимые показатели.
"Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена ", - сообщил Мальованый.
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Там теж забрудненність скрізь плаває !!!😈
Вот у таких "патриотов" Уйло и покупает страну оптом за парочку миллиардов.
Прощения просим, но в лямах оно то правдоподобней, согласитесь.
По судебным вопросам можно в случае чего, обращаться куда нибудь в Великобританию или США.
Любая мразь занесет судье денег и дело в шляпе.
в одних трусах - прикрыть пролетарское происхождение.
Неужели и тут Пещерный суд?
А тут целый бункеровщик на пляже утопили и только 16 тыс...