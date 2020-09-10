Затонувший танкер Delfy загрязнил воду на $16 тысяч, - Госэкоинспекция

Авария танкера Delfi нанесла ущерб на сумму 16,3 тысячи долларов за загрязнения воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный 10 сентября по итогам ликвидации танкера с пляжа Одессы.

По данным инспекции, содержание нефтепродуктов в воде вокруг танкера составляет 0,09 мг на квадратный дециметр и превышает предельно допустимые показатели.

"Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена ​​", - сообщил Мальованый.

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