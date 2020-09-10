Затонулий танкер Delfy забруднив воду на $16 тисяч, - Держекоінспекція
Аварія танкера Delfi завдала збитків на суму 16,3 тисячі доларів за забруднення води.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований 10 вересня за підсумками ліквідації танкера з пляжу Одеси.
За даними інспекції, вміст нафтопродуктів у воді навколо танкера становить 0,09 мг на квадратний дециметр і перевищує гранично допустимі показники.
"Загальна сума збитків внаслідок витоку забруднюючих речовин становить 16,3 тисячі доларів (близько 453 тисяч гривень). Ця сума остаточна. Претензію судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлено", - повідомив Мальований.
Топ коментарі
+11 Cob Cer
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+5 Татьяна Лайф
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+4 Йозеф Швейк
показати весь коментар10.09.2020 21:02
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Там теж забрудненність скрізь плаває !!!😈
Вот у таких "патриотов" Уйло и покупает страну оптом за парочку миллиардов.
Прощения просим, но в лямах оно то правдоподобней, согласитесь.
По судебным вопросам можно в случае чего, обращаться куда нибудь в Великобританию или США.
Любая мразь занесет судье денег и дело в шляпе.
в одних трусах - прикрыть пролетарское происхождение.
Неужели и тут Пещерный суд?
А тут целый бункеровщик на пляже утопили и только 16 тыс...