Затонулий танкер Delfy забруднив воду на $16 тисяч, - Держекоінспекція

Аварія танкера Delfi завдала збитків на суму 16,3 тисячі доларів за забруднення води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований 10 вересня за підсумками ліквідації танкера з пляжу Одеси.

За даними інспекції, вміст нафтопродуктів у воді навколо танкера становить 0,09 мг на квадратний дециметр і перевищує гранично допустимі показники.

"Загальна сума збитків внаслідок витоку забруднюючих речовин становить 16,3 тисячі доларів (близько 453 тисяч гривень). Ця сума остаточна. Претензію судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлено", - повідомив Мальований.

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