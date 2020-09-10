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Новини
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Затонулий танкер Delfy забруднив воду на $16 тисяч, - Держекоінспекція

Затонулий танкер Delfy забруднив воду на $16 тисяч, - Держекоінспекція

Аварія танкера Delfi завдала збитків на суму 16,3 тисячі доларів за забруднення води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований 10 вересня за підсумками ліквідації танкера з пляжу Одеси.

За даними інспекції, вміст нафтопродуктів у воді навколо танкера становить 0,09 мг на квадратний дециметр і перевищує гранично допустимі показники.

"Загальна сума збитків внаслідок витоку забруднюючих речовин становить 16,3 тисячі доларів (близько 453 тисяч гривень). Ця сума остаточна. Претензію судновласнику на добровільне відшкодування збитків вже направлено", - повідомив Мальований.

Дивіться також: "Танкер Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - Криклій. ВIДЕО

Автор: 

Держекоінспекція (248) танкер (329) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+11
Судовладелец занес кому надо, и потому так мало - твари продажные.
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10.09.2020 21:10
+5
А чего так мало?
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10.09.2020 20:59
+4
Ого такі дикі гроші? В Швейцарії за такі гроші можна піти компанією в справжній ресторан.
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10.09.2020 21:02
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А чего так мало?
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10.09.2020 20:59 Відповісти
Корупція, дєтка!
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10.09.2020 21:09 Відповісти
В чем коррупция?
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10.09.2020 21:18 Відповісти
Судовладелец занес кому надо, и потому так мало - твари продажные.
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10.09.2020 21:10 Відповісти
А кому, как не одесскому экологу?
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10.09.2020 21:17 Відповісти
А зірваний сезон , в кримнашів чи намкришів порахували ???
Там теж забрудненність скрізь плаває !!!😈
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10.09.2020 21:00 Відповісти
до збитків включили приїзд бубочкі
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10.09.2020 21:01 Відповісти
они и с террористами советуются - там ли ВСУ стоят, не мешают ли... пресмыкающиеся зеленые!
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10.09.2020 21:02 Відповісти
а держекоінспекторам скіко?
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10.09.2020 21:02 Відповісти
Ого такі дикі гроші? В Швейцарії за такі гроші можна піти компанією в справжній ресторан.
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10.09.2020 21:02 Відповісти
Скільки ж власник хабарів надавав, що така кумедна сума штрафу?
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10.09.2020 21:08 Відповісти
Капля в море, видать, все же за год выкачали все топливо.
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10.09.2020 21:13 Відповісти
Зато на устранение загрязнения, из бюджета выделят в 100 раз больше...
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10.09.2020 21:14 Відповісти
шо то мало...откупились....
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10.09.2020 21:15 Відповісти
Ну просто афигенно ДЕШЕВАЯ у нас территория и страна!!!
Вот у таких "патриотов" Уйло и покупает страну оптом за парочку миллиардов.
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10.09.2020 21:15 Відповісти
Всего то? Вот полтора года тому назад ЗЕлёная плесень загрязнила ВСЮ Украину, и убытков за полтора года нанесла не на каких то там 16 лямов зелени, а на сотни миллиардов долларов США.
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10.09.2020 21:16 Відповісти
Пардон, але 16 не лямов, а тисяч.
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10.09.2020 21:24 Відповісти
ТЫСЯЧ!!!!?????
Прощения просим, но в лямах оно то правдоподобней, согласитесь.
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10.09.2020 21:49 Відповісти
Звичайно, погоджуюсь.
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10.09.2020 22:02 Відповісти
Украине абсолютно не нужна судебная власть.
По судебным вопросам можно в случае чего, обращаться куда нибудь в Великобританию или США.
Любая мразь занесет судье денег и дело в шляпе.
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10.09.2020 21:29 Відповісти
В Австралии за выброшенную за борт пластиковую бутылку больше штраф .
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10.09.2020 21:33 Відповісти
16.232
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10.09.2020 22:07 Відповісти
Если бы танкер загрязнил воду и береговую линию в Израиле, владельца оставили бы
в одних трусах - прикрыть пролетарское происхождение.
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10.09.2020 22:39 Відповісти
Забрать покойника из Турции - 25000$, а тут танкер, почти год засиравший пляж. Да тут морального ущерба офигеть.
Неужели и тут Пещерный суд?
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10.09.2020 23:47 Відповісти
И это так Труханов ценит Одессу?
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10.09.2020 23:50 Відповісти
Если грузовое судно во время принятия топлива произведет небольшой разлив, то за это в некоторых странах штраф 250 000 $$.
А тут целый бункеровщик на пляже утопили и только 16 тыс...
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11.09.2020 04:37 Відповісти
А одеське узбережжя Чорного моря - це берег невеликого ставка-копанки?
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11.09.2020 05:50 Відповісти
 
 