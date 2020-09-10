"Танкер Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - Криклій. ВIДЕО
Танкер Delfi, який затонув біля одеського пляжу, підняли і відбуксирували.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - написав він.
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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.
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Вы вообще что-нибудь хотя бы читали, или ваше школьное обучение закончилось после изучения букваря?
Сейчас начнётся.
А тепер, читача Букваря прочитайте, що тут написано. Дослівно. Без фантазування. Так зрозуміло? 😁
Рада, что вы букварь с большой буквы написали - значит, уважаете)
Много слов пишут, когда оправдывают ся.
смешон, жалок, ничтожен.
плюс срач шо там рос. компания помогала нашим руко.опам. мог бы и промолчать
20 тысяч?!!!
Всего 20 тысяч?!!!
Не очень порядочный, старался бы не вступать в полемику с журналистами и не делать заявлений хоть пару месяцев, пока не утихнет скандал.
Но не Криклий!