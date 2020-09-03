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Новини
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Танкер Delfi заарештували

Танкер Delfi заарештували

Господарський суд Одеської області наклав арешт на затонулий біля Одеси танкер Delfi компанії Mister Drake PC.

Відповідне рішення від 1 вересня 2020 оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Накласти арешт на майно компанії - судновласника Mister Drake PC (Велика Британія ...) судно Delfi (ІМО 8866266), з правом його переміщення, віддалення і видалення державним підприємством "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) в особі Одеської філії або іншими особами за дорученням останнього", - сказано в рішенні суду.

Позивач - Адміністрація морських портів України - намагається стягнути з Mister Drake PC 2,355 млн грн за ліквідацію наслідків інциденту, що стався з танкером Delfi.

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"Адміністрація неодноразово зверталася до компанії-судновласника з вимогами відшкодування зазнаних під час здійснення заходів щодо забезпечення безпеки мореплавства і дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища витрат. Однак жодних оплат відповідач не здійснив", - наголошується в тексті документа.

Засідання у справі про стягнення коштів з власника Delfi відбудеться 23 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.

Автор: 

арешт (2520) Одеса (5440) танкер (327)


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Топ коментарі
+8
а теперь потрудитесь доставить его к месту стоянки и опечатать машинное отделение
гениальный ход я считаю
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03.09.2020 23:01
+4
Арестовать проще чем вытянуть.Попросите судью Вовка он вытянет своим решением.
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03.09.2020 23:28
+3
ПрЫлесно - Танкер Delfi арестовали, но доставить на место ареста не могут !!! идиоты
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03.09.2020 23:10
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а теперь потрудитесь доставить его к месту стоянки и опечатать машинное отделение
гениальный ход я считаю
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03.09.2020 23:01 Відповісти
категорично проти, оскільки це пам'ятник імпотентності влади Зе!білів... Хоч одна лярва, що озвучувала нові обісцянки постраждала за їх не виконання? Так ото ж.
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03.09.2020 23:49 Відповісти
Зеленський переніс свій візит до Одеси

Президент України Володимир Зеленський переніс свій візит до Одеси.
Про це «Думській» повідомило джерело в обласній державній адміністрації.
Раніше планувалося, що глава держави приїде сьогодні, 3 вересня, щоб поспостерігати за підйомом затонулого танкера. Однак роботи на «Дельфіні» затягуються, і в Офісі президента вирішили поміняти дату візиту на 15 вересня.
https://dumskaya.net/news/zelenskiy-perenes-svoy-vizit-v-odessu-124423
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03.09.2020 23:03 Відповісти
Ну, оно же ОБЕЩАЛО распиналось с требованиями поднять танкер не позднее августа, а не то будет гневаться!
"Особистий контроль" и всякое такое.
А теперь надо обещания выполнять, а у наркомана Зе кишка тонка...
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03.09.2020 23:14 Відповісти
если я не ошибаюсь в прошлый раз он искупался в гавне...наверное просто обиделся
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03.09.2020 23:15 Відповісти
Ніначому піаритись, а піар у нього понад усьо.
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03.09.2020 23:17 Відповісти
ПрЫлесно - Танкер Delfi арестовали, но доставить на место ареста не могут !!! идиоты
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03.09.2020 23:10 Відповісти
он просто был расстрелян во время ареста. Но прах усопшего не могут предать земле. Сильно тяжелый, сдвинуть в яму не выходит.
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03.09.2020 23:19 Відповісти
.. и прикинь - все денежные траты по экологии и т.д. на время ареста переходят на плечи гос-тва !!!
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03.09.2020 23:28 Відповісти
ну кто же врач такому импотентному государству? Нет доверия, нет веры, нет страны. Каждый сам за себя.
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03.09.2020 23:50 Відповісти
согласен.. у нас давно каждый сам за себя и это плохо..
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03.09.2020 23:54 Відповісти
може они надеялись что он сопротивлятся начнёт
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03.09.2020 23:13 Відповісти
А теперь, судовладелец ЛЕГКО подаст В СУД (печерский) на "незаконный арест" и потребует возмещения ущерба!
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03.09.2020 23:17 Відповісти
это правильно...залатать и хай айкосы возит кварталу...
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03.09.2020 23:22 Відповісти
Та треба було краще розстріляти, по законам воєнного часу.
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03.09.2020 23:22 Відповісти
https://censor.net/ua/user/442467, це кому ви так "сподобались", що не можу витягнути із спаму?
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03.09.2020 23:54 Відповісти
Щиро дякую! Це все кремлівські нєдоброжелатєлі.
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04.09.2020 01:21 Відповісти
Арестовать проще чем вытянуть.Попросите судью Вовка он вытянет своим решением.
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03.09.2020 23:28 Відповісти
Контора завтра обанкротится, т.к., подобно большинству подобных контор, скорее всего, зарегистрирована в каком-нибудь многоквартирном доме...если не в давно снесенной развалюхе.
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04.09.2020 00:15 Відповісти
это тупо схема по подьему судна за деньги Украины.
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04.09.2020 02:43 Відповісти
Та здайте його на металобрухт - хоч якась користь буде.
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04.09.2020 05:09 Відповісти
Танкер Delfi арестовали
***
А дірку в танкері теж?
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04.09.2020 06:55 Відповісти
Долго же он же он лежал в ожидании ареста.
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04.09.2020 07:10 Відповісти
В море возле Одесcы
На радость зевакам, и прессы,
Мэру , и миру всему.
Качался на волнах встревоженных
танкер весь искореженный
С огромною дыркой в боку
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04.09.2020 09:07 Відповісти
если из него всю нефть уже вымыло - так и оставьте его там, пусть рыбки плодятся!
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04.09.2020 09:47 Відповісти
 
 