Танкер Delfi заарештували

Господарський суд Одеської області наклав арешт на затонулий біля Одеси танкер Delfi компанії Mister Drake PC.

Відповідне рішення від 1 вересня 2020 оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Накласти арешт на майно компанії - судновласника Mister Drake PC (Велика Британія ...) судно Delfi (ІМО 8866266), з правом його переміщення, віддалення і видалення державним підприємством "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) в особі Одеської філії або іншими особами за дорученням останнього", - сказано в рішенні суду.

Позивач - Адміністрація морських портів України - намагається стягнути з Mister Drake PC 2,355 млн грн за ліквідацію наслідків інциденту, що стався з танкером Delfi.

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"Адміністрація неодноразово зверталася до компанії-судновласника з вимогами відшкодування зазнаних під час здійснення заходів щодо забезпечення безпеки мореплавства і дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища витрат. Однак жодних оплат відповідач не здійснив", - наголошується в тексті документа.

Засідання у справі про стягнення коштів з власника Delfi відбудеться 23 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.