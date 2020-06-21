На затонулому біля Одеси танкері "Делфі" стався розлив палива. ФОТО

Із затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" виливається паливо. Пляма сягнула чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Про це повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

У департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що доставили на місце події сорбент і локалізували розлив.

Зараз ведеться робота з відпочивальниками: людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

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16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.