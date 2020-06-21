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На затонулому біля Одеси танкері "Делфі" стався розлив палива. ФОТО

Із затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" виливається паливо. Пляма сягнула чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Про це повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

У департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що доставили на місце події сорбент і локалізували розлив.

Зараз ведеться робота з відпочивальниками: людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.

На затонулому біля Одеси танкері Делфі стався розлив палива 01На затонулому біля Одеси танкері Делфі стався розлив палива 02

Читайте також: Поблизу затонулого в Одесі танкера Delfi виявили забруднення води та повітря

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

Дивіться також: Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

Автор: 

Одеса (5473) танкер (334)


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Топ коментарі
+14
Не могу представить что в какой нибудь цивилизованной стране, такое корито больше полугода валялось би, да еще вблизи пляжа
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21.06.2020 14:25
+5
А за это время МЧС не выкачало топливо ?

Авакова в отставку
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21.06.2020 14:31
+4
Не могут контрабандистов заставить забрать свой металлолом. Умора!
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21.06.2020 14:25
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Не могут контрабандистов заставить забрать свой металлолом. Умора!
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21.06.2020 14:25 Відповісти
Не могу представить что в какой нибудь цивилизованной стране, такое корито больше полугода валялось би, да еще вблизи пляжа
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21.06.2020 14:25 Відповісти
Costa Concordia.
Страна цивилизованная.
Лайнер затонул 13.01.2012.
Поднят 16.09.2013 (немножко больше чем полгода)
Начало буксировки с места авариии 23.07.2014 (и ещё чуть-чуть)
Можете спокойно представлять.
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21.06.2020 15:11 Відповісти
ты размеры сопоставь
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21.06.2020 18:37 Відповісти
Сопоставляю. Убеждаюсь, в который раз, что я не пи...бол, которому льшь бы каку из попы высрать. Удивляюсь, где вы такие кловунофилы взялись?
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22.06.2020 02:21 Відповісти
Путать *уй с пальцем єто твое хобби или разовое явление?
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21.06.2020 19:52 Відповісти
Путать балабольство со здравым смыслом - это такое кредо полудурков, враз решивших, что гадкий пэтя на много хуже продвинутого кловуна?
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22.06.2020 02:23 Відповісти
Поражаюсь, вот где вас столько п...даболов за последние 2-3 года взялось? Вы что, в землянках ныкалисьв лесу, как партизаны?
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22.06.2020 02:25 Відповісти
Почему он еще до сих пор не разреезан и не украден по частям?? псы из полюции берегут собственность хозяина?
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21.06.2020 14:27 Відповісти
таки да . были сообщения что охраняют менты и не дают металлистам поживиться
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21.06.2020 14:39 Відповісти
Полюции?
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21.06.2020 15:14 Відповісти
Чем полиция отличается от полюции?
Тем же чем и милиция от менструации...
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21.06.2020 19:53 Відповісти
Вы меня озадачили.
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22.06.2020 02:26 Відповісти
и лежит это делфи для селфи...
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21.06.2020 14:30 Відповісти
А за это время МЧС не выкачало топливо ?

Авакова в отставку
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21.06.2020 14:31 Відповісти
https://www.dsns.gov.ua/ua/Kerivnictvo.html
Не с того требуете как минимум
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21.06.2020 14:34 Відповісти
Оно же принадлежит хозяевам...а собственность хозяев это свято
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21.06.2020 19:54 Відповісти
Не пишите бред - есть экологические нормы, есть положение про ЧП ,
Под все это авария подходила - ПРОСТО АВАКОВ НЕ СПРАВЛЧЕТСЯ
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21.06.2020 19:58 Відповісти
Это у Вас бред...Аваков Мусор, а не МЧСник ..и он как раз справляется по охране собственности богатых...
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21.06.2020 20:05 Відповісти
Церковь должна капличку на берегу поставить, чтобы пляжники могли помолится за рассосалось!
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21.06.2020 15:08 Відповісти
одно понять не могу...почему до сих пор топливо там оставалось??? надеялись, что судно воспрянет духом и подскочив... пойдет своим ходом ????
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21.06.2020 15:03 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3203352/019214e0-1f33-71d6-bbae-878de1428a33
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21.06.2020 19:56 Відповісти
ну...про хозяев и я догадался...но мне кажется, что если хозяин не озаботился, а есть рис загрязнения окружающей среды, то местные МЧСники или экологические службы совместно с МЧСниками под протокол и свидетелей имели право слить на хранение оту хрень... хотя... скорее всего нужно какое-то решение суда о принудительном сливе или конфискации ГСМов..
короче...в итоге - хрень полнейшая... и море и так не слеза...а тут еще и..нате...
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21.06.2020 20:11 Відповісти
А может то не топливо? а просто смазочная хрень...судя по разливу не так уж ее и много
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21.06.2020 20:14 Відповісти
интересно через сколько лет он замулится и зарастет деревьями как остров
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21.06.2020 15:04 Відповісти
Вибух будинку...витік нафти...далі буде?
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21.06.2020 15:11 Відповісти
Трухана надо судить за очень ,,быструю реакцию" на эту уже древнюю катастрофу.
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21.06.2020 15:13 Відповісти
Капитана и владельца расстрелять!
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21.06.2020 16:20 Відповісти
Красота!
Но спасательные работы не проводили, тк владельцы судна запретили это делать.
Сидели полгода на жопе и на тебе, просто таки неожиданность: нефть начала вытекать!
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21.06.2020 21:40 Відповісти
 
 