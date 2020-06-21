На затонулому біля Одеси танкері "Делфі" стався розлив палива. ФОТО
Із затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" виливається паливо. Пляма сягнула чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Про це повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.
У департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що доставили на місце події сорбент і локалізували розлив.
Зараз ведеться робота з відпочивальниками: людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
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Лайнер затонул 13.01.2012.
Поднят 16.09.2013 (немножко больше чем полгода)
Начало буксировки с места авариии 23.07.2014 (и ещё чуть-чуть)
Можете спокойно представлять.
Тем же чем и милиция от менструации...
Авакова в отставку
Не с того требуете как минимум
Под все это авария подходила - ПРОСТО АВАКОВ НЕ СПРАВЛЧЕТСЯ
короче...в итоге - хрень полнейшая... и море и так не слеза...а тут еще и..нате...
Но спасательные работы не проводили, тк владельцы судна запретили это делать.
Сидели полгода на жопе и на тебе, просто таки неожиданность: нефть начала вытекать!