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На затонувшем возле Одессы танкере "Делфи" произошел разлив топлива. ФОТО

Из затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" выливается топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что доставили на место происшествия сорбент и локализовали разлив.

Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

На затонувшем возле Одессы танкере Делфи произошел разлив топлива 01На затонувшем возле Одессы танкере Делфи произошел разлив топлива 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Вблизи затонувшего в Одессе танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

Также на Цензор.НЕТ: Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

Автор: 

Одесса (7901) танкер (146)


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Топ комментарии
+14
Не могу представить что в какой нибудь цивилизованной стране, такое корито больше полугода валялось би, да еще вблизи пляжа
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21.06.2020 14:25
+5
А за это время МЧС не выкачало топливо ?

Авакова в отставку
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21.06.2020 14:31
+4
Не могут контрабандистов заставить забрать свой металлолом. Умора!
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21.06.2020 14:25
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Не могут контрабандистов заставить забрать свой металлолом. Умора!
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21.06.2020 14:25 Ответить
Не могу представить что в какой нибудь цивилизованной стране, такое корито больше полугода валялось би, да еще вблизи пляжа
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21.06.2020 14:25 Ответить
Costa Concordia.
Страна цивилизованная.
Лайнер затонул 13.01.2012.
Поднят 16.09.2013 (немножко больше чем полгода)
Начало буксировки с места авариии 23.07.2014 (и ещё чуть-чуть)
Можете спокойно представлять.
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21.06.2020 15:11 Ответить
ты размеры сопоставь
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21.06.2020 18:37 Ответить
Сопоставляю. Убеждаюсь, в который раз, что я не пи...бол, которому льшь бы каку из попы высрать. Удивляюсь, где вы такие кловунофилы взялись?
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22.06.2020 02:21 Ответить
Путать *уй с пальцем єто твое хобби или разовое явление?
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21.06.2020 19:52 Ответить
Путать балабольство со здравым смыслом - это такое кредо полудурков, враз решивших, что гадкий пэтя на много хуже продвинутого кловуна?
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22.06.2020 02:23 Ответить
Поражаюсь, вот где вас столько п...даболов за последние 2-3 года взялось? Вы что, в землянках ныкалисьв лесу, как партизаны?
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22.06.2020 02:25 Ответить
Почему он еще до сих пор не разреезан и не украден по частям?? псы из полюции берегут собственность хозяина?
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21.06.2020 14:27 Ответить
таки да . были сообщения что охраняют менты и не дают металлистам поживиться
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21.06.2020 14:39 Ответить
Полюции?
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21.06.2020 15:14 Ответить
Чем полиция отличается от полюции?
Тем же чем и милиция от менструации...
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21.06.2020 19:53 Ответить
Вы меня озадачили.
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22.06.2020 02:26 Ответить
и лежит это делфи для селфи...
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21.06.2020 14:30 Ответить
А за это время МЧС не выкачало топливо ?

Авакова в отставку
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21.06.2020 14:31 Ответить
https://www.dsns.gov.ua/ua/Kerivnictvo.html
Не с того требуете как минимум
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21.06.2020 14:34 Ответить
Оно же принадлежит хозяевам...а собственность хозяев это свято
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21.06.2020 19:54 Ответить
Не пишите бред - есть экологические нормы, есть положение про ЧП ,
Под все это авария подходила - ПРОСТО АВАКОВ НЕ СПРАВЛЧЕТСЯ
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21.06.2020 19:58 Ответить
Это у Вас бред...Аваков Мусор, а не МЧСник ..и он как раз справляется по охране собственности богатых...
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21.06.2020 20:05 Ответить
Церковь должна капличку на берегу поставить, чтобы пляжники могли помолится за рассосалось!
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21.06.2020 15:08 Ответить
одно понять не могу...почему до сих пор топливо там оставалось??? надеялись, что судно воспрянет духом и подскочив... пойдет своим ходом ????
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21.06.2020 15:03 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3203352/019214e0-1f33-71d6-bbae-878de1428a33
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21.06.2020 19:56 Ответить
ну...про хозяев и я догадался...но мне кажется, что если хозяин не озаботился, а есть рис загрязнения окружающей среды, то местные МЧСники или экологические службы совместно с МЧСниками под протокол и свидетелей имели право слить на хранение оту хрень... хотя... скорее всего нужно какое-то решение суда о принудительном сливе или конфискации ГСМов..
короче...в итоге - хрень полнейшая... и море и так не слеза...а тут еще и..нате...
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21.06.2020 20:11 Ответить
А может то не топливо? а просто смазочная хрень...судя по разливу не так уж ее и много
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21.06.2020 20:14 Ответить
интересно через сколько лет он замулится и зарастет деревьями как остров
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21.06.2020 15:04 Ответить
Вибух будинку...витік нафти...далі буде?
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21.06.2020 15:11 Ответить
Трухана надо судить за очень ,,быструю реакцию" на эту уже древнюю катастрофу.
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21.06.2020 15:13 Ответить
Капитана и владельца расстрелять!
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21.06.2020 16:20 Ответить
Красота!
Но спасательные работы не проводили, тк владельцы судна запретили это делать.
Сидели полгода на жопе и на тебе, просто таки неожиданность: нефть начала вытекать!
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21.06.2020 21:40 Ответить
 
 