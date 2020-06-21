На затонувшем возле Одессы танкере "Делфи" произошел разлив топлива. ФОТО

Из затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" выливается топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что доставили на место происшествия сорбент и локализовали разлив.

Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

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16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.