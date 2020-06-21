На затонувшем возле Одессы танкере "Делфи" произошел разлив топлива. ФОТО
Из затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" выливается топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что доставили на место происшествия сорбент и локализовали разлив.
Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.
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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
Также на Цензор.НЕТ: Затонувший у Одессы танкер Delfi сильно затопило водой и наполнило песком, его будут поднимать с помощью воздушных баллонов, - глава ОГА Куцый. ФОТОрепортаж
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
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Лайнер затонул 13.01.2012.
Поднят 16.09.2013 (немножко больше чем полгода)
Начало буксировки с места авариии 23.07.2014 (и ещё чуть-чуть)
Можете спокойно представлять.
Тем же чем и милиция от менструации...
Авакова в отставку
Не с того требуете как минимум
Под все это авария подходила - ПРОСТО АВАКОВ НЕ СПРАВЛЧЕТСЯ
короче...в итоге - хрень полнейшая... и море и так не слеза...а тут еще и..нате...
Но спасательные работы не проводили, тк владельцы судна запретили это делать.
Сидели полгода на жопе и на тебе, просто таки неожиданность: нефть начала вытекать!