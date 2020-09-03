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арест (10377) Одесса (7379) танкер (109)

Танкер Delfi арестовали

Новости Цензор.НЕТ Общество

Танкер Delfi арестовали

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший возле Одессы танкер Delfi компании Mister Drake PC.

Соответствующее решение от 1 сентября 2020 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наложить арест на имущество компании – судовладельца Mister Drake PC (Великобритания…) судно Delfi (ІМО 8866266), с правом его перемещения, отдаления и удаления государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в лице Одесского филиала или другими лицами по поручению последнего", - говорится в решении суда.

Истец – Администрация морских портов Украины – пытается взыскать с Mister Drake PC 2,355 млн грн за ликвидацию последствий инцидента, что произошел с танкером Delfi.

Читайте на Цензор.НЕТ: В борту танкера Delfi такая пробоина, что туда можно заплыть на лодке, - начальник порта Сахаутдинов

"Администрация неоднократно обращалась к компании-судовладельцу с требованиями возмещения понесенных в ходе осуществления мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания и соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды расходов. Однако никаких оплат ответчик не осуществил", - отмечается в тексте документа.

Заседание в деле о взыскании средств с владельца Delfi пройдет 23 сентября 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий. ФОТО

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
а теперь потрудитесь доставить его к месту стоянки и опечатать машинное отделение
гениальный ход я считаю
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03.09.2020 23:01
+4
Арестовать проще чем вытянуть.Попросите судью Вовка он вытянет своим решением.
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03.09.2020 23:28
+3
ну кто же врач такому импотентному государству? Нет доверия, нет веры, нет страны. Каждый сам за себя.
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03.09.2020 23:50
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а теперь потрудитесь доставить его к месту стоянки и опечатать машинное отделение
гениальный ход я считаю
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03.09.2020 23:01 Ответить
категорично проти, оскільки це пам'ятник імпотентності влади Зе!білів... Хоч одна лярва, що озвучувала нові обісцянки постраждала за їх не виконання? Так ото ж. Танкер Delfi заарештували - Цензор.НЕТ 6506
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03.09.2020 23:49 Ответить
Зеленський переніс свій візит до Одеси

Президент України Володимир Зеленський переніс свій візит до Одеси.
Про це «Думській» повідомило джерело в обласній державній адміністрації.
Раніше планувалося, що глава держави приїде сьогодні, 3 вересня, щоб поспостерігати за підйомом затонулого танкера. Однак роботи на «Дельфіні» затягуються, і в Офісі президента вирішили поміняти дату візиту на 15 вересня.
https://dumskaya.net/news/zelenskiy-perenes-svoy-vizit-v-odessu-124423
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03.09.2020 23:03 Ответить
Ну, оно же ОБЕЩАЛО распиналось с требованиями поднять танкер не позднее августа, а не то будет гневаться!
"Особистий контроль" и всякое такое.
А теперь надо обещания выполнять, а у наркомана Зе кишка тонка...
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03.09.2020 23:14 Ответить
если я не ошибаюсь в прошлый раз он искупался в гавне...наверное просто обиделся
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03.09.2020 23:15 Ответить
Ніначому піаритись, а піар у нього понад усьо.
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03.09.2020 23:17 Ответить
ПрЫлесно - Танкер Delfi арестовали, но доставить на место ареста не могут !!! Танкер Delfi арестовали - Цензор.НЕТ 1663 идиоты
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03.09.2020 23:10 Ответить
он просто был расстрелян во время ареста. Но прах усопшего не могут предать земле. Сильно тяжелый, сдвинуть в яму не выходит.
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03.09.2020 23:19 Ответить
.. и прикинь - все денежные траты по экологии и т.д. на время ареста переходят на плечи гос-тва !!!
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03.09.2020 23:28 Ответить
ну кто же врач такому импотентному государству? Нет доверия, нет веры, нет страны. Каждый сам за себя.
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03.09.2020 23:50 Ответить
согласен.. у нас давно каждый сам за себя и это плохо..
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03.09.2020 23:54 Ответить
може они надеялись что он сопротивлятся начнёт
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03.09.2020 23:13 Ответить
А теперь, судовладелец ЛЕГКО подаст В СУД (печерский) на "незаконный арест" и потребует возмещения ущерба!
Танкер Delfi арестовали - Цензор.НЕТ 4694 Танкер Delfi арестовали - Цензор.НЕТ 498
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03.09.2020 23:17 Ответить
это правильно...залатать и хай айкосы возит кварталу...
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03.09.2020 23:22 Ответить
Та треба було краще розстріляти, по законам воєнного часу.
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03.09.2020 23:22 Ответить
irenka ko, це кому ви так "сподобались", що не можу витягнути із спаму? Танкер Delfi заарештували - Цензор.НЕТ 7036
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03.09.2020 23:54 Ответить
Щиро дякую! Це все кремлівські нєдоброжелатєлі. Танкер Delfi заарештували - Цензор.НЕТ 8098
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04.09.2020 01:21 Ответить
Арестовать проще чем вытянуть.Попросите судью Вовка он вытянет своим решением.
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03.09.2020 23:28 Ответить
Контора завтра обанкротится, т.к., подобно большинству подобных контор, скорее всего, зарегистрирована в каком-нибудь многоквартирном доме...если не в давно снесенной развалюхе.
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04.09.2020 00:15 Ответить
это тупо схема по подьему судна за деньги Украины.
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04.09.2020 02:43 Ответить
Та здайте його на металобрухт - хоч якась користь буде.
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04.09.2020 05:09 Ответить
Танкер Delfi арестовали
***
А дірку в танкері теж?
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04.09.2020 06:55 Ответить
Долго же он же он лежал в ожидании ареста.
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04.09.2020 07:10 Ответить
В море возле Одесcы
На радость зевакам, и прессы,
Мэру , и миру всему.
Качался на волнах встревоженных
танкер весь искореженный
С огромною дыркой в боку
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04.09.2020 09:07 Ответить
если из него всю нефть уже вымыло - так и оставьте его там, пусть рыбки плодятся!
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04.09.2020 09:47 Ответить
 
 