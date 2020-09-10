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Одесса (7740) танкер (134) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)

"Танкер Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", - Криклий. ВИДЕО

Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", – написал он.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi арестовали

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.
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Топ комментарии
+13
И всего то год прошел)
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10.09.2020 07:55
+8
Та да. Петя бы точно успел. Он такие мероприятия как пиар очень любил.
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10.09.2020 09:18
+7
Вот счастье Крике! Но Зебил не успел прискакать. Без клоуна уплыли...
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10.09.2020 08:04
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И всего то год прошел)
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10.09.2020 07:55 Ответить
И опять не так. Ну не ждал бы год. Пошел бы, поднял и отбуксировал. В чем проблема. Ты же наверное супермен.
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10.09.2020 09:16 Ответить
дураку не угодишь
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10.09.2020 08:00 Ответить
Отбуксировали и .....затопили на глубине ?
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10.09.2020 08:03 Ответить
Если отбуксировали - зачем топить. Распилят на металлолом скорее всего.
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10.09.2020 09:17 Ответить
По данным продавшейся госинспекции (впрочем и всех инстанции в Украине), ущерб для экологии - всего то каких то жалких 20 тыс долларов!
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10.09.2020 08:03 Ответить
Ещё 40000 на госинспекцию.
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10.09.2020 08:28 Ответить
Той хто ще не встиг побачити цей зворушливий момент можуть ще побачити у записі з веб камери - https://www.youtube.com/watch?v=oW7W3BNvkss

"Танкер Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - Криклій - Цензор.НЕТ 162

"Танкер Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - Криклій - Цензор.НЕТ 2500

"Танкер Delfi покинув пляж "Дельфін". Сумувати не будемо", - Криклій - Цензор.НЕТ 5373
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10.09.2020 08:04 Ответить
Вот счастье Крике! Но Зебил не успел прискакать. Без клоуна уплыли...
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10.09.2020 08:04 Ответить
Та да. Петя бы точно успел. Он такие мероприятия как пиар очень любил.
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10.09.2020 09:18 Ответить
ну какой уж тут пиар - насрать в штаны Страннику Виртуальному? одна срамота. а ведь это дело Петя тоже любил, делал и продолжает делать с завидной регулярностью, розбійник
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10.09.2020 09:45 Ответить
Пиар - присутствовать при поднятии. А Петя такой шанс не упустил бы.
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10.09.2020 10:05 Ответить
Та да, даже на дорожных знаках ленточки перерезал.
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10.09.2020 10:38 Ответить
Тобто поки танкер був на пляжі, Криклію було скучно? Зелений ідіот!
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10.09.2020 08:05 Ответить
Без вас тоже скучать не будем. Так понятнее смысл сказанного?

Вы вообще что-нибудь хотя бы читали, или ваше школьное обучение закончилось после изучения букваря?
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10.09.2020 08:49 Ответить
Напрасно ты его зацепила.
Сейчас начнётся.
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10.09.2020 08:51 Ответить
Просто нос нужно вовремя закрыть.
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10.09.2020 08:53 Ответить
Полегшений варіант Тетяни. Я правильно читаю? Чи ви з заткнутим носом не чуєте? 😊
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10.09.2020 08:58 Ответить
"Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3218498
А тепер, читача Букваря прочитайте, що тут написано. Дослівно. Без фантазування. Так зрозуміло? 😁
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10.09.2020 09:02 Ответить
Объясняю, смысл этого выражения в том, что этот Делфи на пляже никому был не нужен.

Рада, что вы букварь с большой буквы написали - значит, уважаете)
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10.09.2020 09:20 Ответить
Поважаю. 😊 На відміну від вас. 😁 Тому не читаю між рядків, а читаю те, що є. 😊
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10.09.2020 09:33 Ответить
"нудно"
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10.09.2020 08:52 Ответить
Знаю, але до даного матеріалу підходить саме кацапське "скучно". Тому я довго думав і залишив саме кацапський варіант. Погодьтеся, "нудна мармиза" - дещо не те, що "скучная рожа".
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10.09.2020 08:56 Ответить
Я тебе верю.
Много слов пишут, когда оправдывают ся.
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10.09.2020 09:08 Ответить
Та мені якось пофіґ! 😁 Віриш? 😊
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10.09.2020 09:10 Ответить
Верю.
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10.09.2020 09:12 Ответить
Сколько это нам обошлось?
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10.09.2020 08:05 Ответить
Ничего, его подняли за свой счёт коммерческие структуры, теперь распилят на металл и через суд компенсируют затраты на подъём за счёт собственника.
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10.09.2020 08:31 Ответить
Все равно скажут что все плохо и не так сделали. Вон вверху ветки уже упрекнули, что и года не прошло типа.
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10.09.2020 09:19 Ответить
а по твоему год єто приемлемый срок для того чтобы убрать с пляжа посреди города несчастный бункеровщик детвейтом полторы тыщи тонн, засирающий побережье мазутом?? это полный позор
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10.09.2020 09:51 Ответить
Это наверное срок когда смогли организовать работы, проинспектировать судно, залатать дыры, поднять и отбуксировать его не привлекая бюджетные деньги. Если Вы можете быстрее - почему своих услуг не предложили?
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10.09.2020 10:04 Ответить
что за чушь? при чем тут я? я человек, которій платит налоги, а не государство и не министерство инфраструктуры, которые моими налогами бездарно распоряжаются
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10.09.2020 10:19 Ответить
Вот здесь мимо. Его подняли и отбуксировали не за Ваши налоги. Вы бы прежде чем писать и критиковать хотя бы минимально озаботились сутью вопроса. На сколько известно все работы были произведены за счет частных инвесторов. Тут даже в этой ветке выше об этом писали. Вы же раскритиковали эти работы в которых, кстати, специалистом не являетесь. Ну оно конечно - трындеть не мешки ворочать.
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10.09.2020 10:43 Ответить
вы опять чушь несете! мы платим налоги чтобы государство, министерство инфраструктуры так организовывало деятельность чтобы танкеры с мазутом по году не валялись на городских пляжах! например профессионально и быстро убрали танкер в течении недели, а потом уже взыскали все средства с кого нужно. а год ждать пока собственник или кто-то еще удосужится оплатить подьем судна - это непрофессионализм чистой воды!!
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10.09.2020 11:23 Ответить
Ну, слава Богу, что у нас есть такие профессионалы как Вы.
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10.09.2020 11:27 Ответить
у ВАС таких профессионалов как раз нет, не радуйтесь. у вас зеленые недоумки
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10.09.2020 11:31 Ответить
Относительно Вас я уже все понял. Думаю бессмысленно продолжать дальнейшую дискуссию.
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10.09.2020 11:36 Ответить
Тепер одесити нудьгуватимуть без цієї вистави. Цирк поїхав далі.
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10.09.2020 08:09 Ответить
Свободу танкеру Делфи, можна сказать была изюминка тамошних мест и местная достопримечательность
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10.09.2020 08:11 Ответить
прокрикливил перемогу, на следующий год там где японцы бы на селедующий день без проблем бы это корыто увезли и влепили штраф.
смешон, жалок, ничтожен.
плюс срач шо там рос. компания помогала нашим руко.опам. мог бы и промолчать
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10.09.2020 08:27 Ответить
"По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс."
20 тысяч?!!!
Всего 20 тысяч?!!!
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10.09.2020 08:48 Ответить
Каждому
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10.09.2020 09:31 Ответить
Не прошло и года.Труханов ликует.Это его заслуги.
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10.09.2020 09:05 Ответить
А как , же без клоуна и вора Ермака прошло такое громкое мероприятие??
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10.09.2020 15:38 Ответить
Ура, очередная победа Украины! А ИХ Титаник так и лежит на дне в забвении.
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10.09.2020 15:43 Ответить
Порядочный человек, после такого фиаско, ушел бы с поста.
Не очень порядочный, старался бы не вступать в полемику с журналистами и не делать заявлений хоть пару месяцев, пока не утихнет скандал.
Но не Криклий!
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10.09.2020 21:32 Ответить
 
 