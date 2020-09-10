"Танкер Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", - Криклий. ВИДЕО
Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", – написал он.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.
Пожалуйста, подождите...
Вы вообще что-нибудь хотя бы читали, или ваше школьное обучение закончилось после изучения букваря?
Сейчас начнётся.
А тепер, читача Букваря прочитайте, що тут написано. Дослівно. Без фантазування. Так зрозуміло? 😁
Рада, что вы букварь с большой буквы написали - значит, уважаете)
Много слов пишут, когда оправдывают ся.
смешон, жалок, ничтожен.
плюс срач шо там рос. компания помогала нашим руко.опам. мог бы и промолчать
20 тысяч?!!!
Всего 20 тысяч?!!!
Не очень порядочный, старался бы не вступать в полемику с журналистами и не делать заявлений хоть пару месяцев, пока не утихнет скандал.
Но не Криклий!