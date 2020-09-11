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Танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, - міськрада

Танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, - міськрада

Затонулий біля одеського пляжу "Дельфін" танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, що в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Управлінню інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради доручено обстежити берегозахисні споруди в районі аварії, вжити заходів щодо розрахунку завданих місту збитків", - йдеться в повідомленні.

Також буде виконано технічне обстеження траверса №10 та підводного хвилерізу між траверсами №10 та №10-а на пляжі "Дельфін" для розрахунку завданих збитків та ухвалення подальших рішень.

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Глава Одеської ОДА Максим Куций у Facebook уточнив, що процес транспортування судна в порт Чорноморська зайняв більше восьми годин.

"За планом, танкер піднімуть на берег для подальшої роботи. Це дуже кропіткий процес, який триватиме ще деякий час", - додав він.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.

Автор: 

Одеса (5452) Одеська область (3208) танкер (331)


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Майже дев'ять місяців ця хрєновіна загорала на одеському пляжі та знищувала все живе навколо себе. Цікаво, де ще у світі таке можливо та хто за це відповість.
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11.09.2020 11:35 Відповісти
Він ще там не лежав на бочині
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11.09.2020 11:40 Відповісти
У зебилов перемога... супер-мега событие у имбецилов.
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11.09.2020 11:58 Відповісти
Він сам викинувся на берег.
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11.09.2020 12:04 Відповісти
******* он там, в бухте-порту, ещё пару лет будет гадить природу!! А кто платить за ущерб будет??
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11.09.2020 13:27 Відповісти
 
 