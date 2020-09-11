Танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, - міськрада
Затонулий біля одеського пляжу "Дельфін" танкер Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, що в Одеській області.
Про це повідомляється на сайті Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.
"Управлінню інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради доручено обстежити берегозахисні споруди в районі аварії, вжити заходів щодо розрахунку завданих місту збитків", - йдеться в повідомленні.
Також буде виконано технічне обстеження траверса №10 та підводного хвилерізу між траверсами №10 та №10-а на пляжі "Дельфін" для розрахунку завданих збитків та ухвалення подальших рішень.
Глава Одеської ОДА Максим Куций у Facebook уточнив, що процес транспортування судна в порт Чорноморська зайняв більше восьми годин.
"За планом, танкер піднімуть на берег для подальшої роботи. Це дуже кропіткий процес, який триватиме ще деякий час", - додав він.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль.
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