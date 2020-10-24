Вибух стався на російському танкері в Азовському морі
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На нафтовому танкері під російським прапором "Генерал Азі Асланов" в Азовському морі стався вибух.
Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на Росморрічфлот і управління МНС Росії в Краснодарському краї, інформує Цензор.НЕТ.
Надзвичайна подія сталася в Азовському морі, коли танкер "Генерал Азі Асланов" порожнім ішов з Ростовської області Росії. Він успішно пройшов Керченську протоку.
Після вибуху на танкері за бортом опинилися три людини, ведуться пошуки. Вони ускладнені темним часом доби.
У Росморрічфлоті повідомили ТАСС, що врятовано 10 осіб, трьох шукають. За цими даними, вибух стався в баласті на порожньому танкері, що йде в Ростов-на-Дону.
Танкер в Азовському морі після вибуху нахилився, попереду боротьба за живучість, уточнили в відомстві.
Три рятувальні судна направили до танкера "Генерал Азі Асланов", на якому стався вибух, повідомили в МНС Росії.
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В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с «полицией», в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования - батальона «Призрак» Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль «УАЗ» с «полицейскими», который ехал с включенными маячками и сиреной. «УАЗ» в результате столкновения перевернулся.
Специалисты Аналитического центра МГУ обнаружили во взятых на Камчатке пробах воды следы распада высокотоксичного ракетного топлива гептила. Об этом сообщает ютьюб-канал "Редакция", журналист которого взял пробу рядом с местом массового отравления морских животных в Авачинской бухте в сентябре 2020 года и отдал на анализ.
Одновременное обнаружение двух основных продуктов трансформации гептила в пробе воды, взятой в бухте Большая Лагерная, делает логичным предположение о наличии в воде самого гептила, говорится в тексте заключения. Однако для подтверждения этой теории учёные предложили провести дополнительные заборы проб. Могло ли топливо спровоцировать такое отравление - специалистами не оценивалось.
У Сеулі помер очільник концерну Samsung. Він був найбагатшою людиною Південної Кореї
25 жовтня 2020
У Сеулі в неділю, 25 жовтня, у віці 78 років помер голова концерну Samsung Лі Гон Хі.
Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.
За даними BBC, він помер в оточенні близьких людей, проте причина смерті наразі не називається.
Зазначимо, останні декілька років у Хі були проблеми зі здоровʼям після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.
Протягом останніх шести років фактичне управління концерном було на Лі Чже Єні - синові Хі, він наразі є віцепрезидентом дочірньої компанії групи Samsung Electronics.
За даними Forbes, Лі Гон Хі був найбагатшою людиною у Південній Кореї, його статки оцінюють у майже $21 мільярд.
За його життя Samsung Electronics стала однією з найбільших світових технологічних компаній.
Позиция получена: 2020-10-24 14:39 UTC
3 hours, 49 minutes ago
Местное время судна:
2020-10-24 17:39 LT (UTC +3)
Район: BSEA - Azov Sea
Текущий порт: -
Широта / Долгота: 45.50586° / 36.73858°
Статус: Underway using Engine
Скорость / Курс: 8.8 kn / 23 °
Источник AIS: Terrestrial AI
Встречаются два старых приятеля...
- слышал ты женился?
- да, да
- ну и как жена, наверное красавица?
- да какая там красавица, когда с ней по улице иду хулиганы разбегаются,
- ну, умная наверно?
- какая умная-еле еле восемь классов закончила.
- ну, наверное, хозяйка хорошая?
- да ты шо, в доме срачь полный, одну яичницу жру три раза в день.
- ну если так, то зачем же ты на ней женился?????
- ну как тебе сказать, вообщем когда она срет у нее такие классные
глисты, а вообщето, что тебе обьяснять ты не рыбак, ты этого не поймешь...
Ищут и будут искать правда не долго , потому что среди тех троих может быть Медведев с китайским айфоном последней версии , он уже как три дня дома не появлялся, обида на кремль , отставка и героин внесли свои коррективы
Таку ж інформацію повідомляє й MarineTraffic.
Нафтоналивний танкер Генерал Азі Асланов належить турецькій компанії Armada Trading-3 Co Ltd, оператором є компанія Palmali
Судно проекту 005RST01 було побудовано в 2005 р на верфі Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği AŞ в Туреччині.
Танкер ходить під російським прапором, порт приписки Таганрог.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Переживаем, волнуемся !
За даними сервісу Vessel Finder, який дозволяє відстежувати переміщення суден в режимі реального часу, "Генерал Азі Асланов" прямував з Керчі у Ростов-на-Дону, куди мав прибути о 6 ранку 25 жовтня.
Власником судна значиться турецька компанія Palmali Shipping Agency, танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна - Таганрог.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271077/
курнуть... )))))
Азовское море мелкое, а осадка танкера как бы растёт.
Пора сочно сесть на заслуженную почётную мель.
радоваться, что не окочурился или радоваться,что еще живой
не по христиански Вася ты радуешься чужому горю
не заслужили такого простые люди
если бы у питина лично взорвалось что то, я бы точно радовался