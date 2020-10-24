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Азовське море (1500) вибух (3742) танкер (109)

Вибух стався на російському танкері в Азовському морі

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибух стався на російському танкері в Азовському морі

На нафтовому танкері під російським прапором "Генерал Азі Асланов" в Азовському морі стався вибух.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на Росморрічфлот і управління МНС Росії в Краснодарському краї, інформує Цензор.НЕТ.

Надзвичайна подія сталася в Азовському морі, коли танкер "Генерал Азі Асланов" порожнім ішов з Ростовської області Росії. Він успішно пройшов Керченську протоку.

Після вибуху на танкері за бортом опинилися три людини, ведуться пошуки. Вони ускладнені темним часом доби.

У Росморрічфлоті повідомили ТАСС, що врятовано 10 осіб, трьох шукають. За цими даними, вибух стався в баласті на порожньому танкері, що йде в Ростов-на-Дону.

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Танкер в Азовському морі після вибуху нахилився, попереду боротьба за живучість, уточнили в відомстві.

Три рятувальні судна направили до танкера "Генерал Азі Асланов", на якому стався вибух, повідомили в МНС Росії.
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Топ коментарі
+64
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1263
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24.10.2020 21:12
+58
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 3927

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с «полицией», в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования - батальона «Призрак» Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль «УАЗ» с «полицейскими», который ехал с включенными маячками и сиреной. «УАЗ» в результате столкновения перевернулся.Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 4466

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 5577
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24.10.2020 21:15
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Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1497
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24.10.2020 21:13
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Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1263
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24.10.2020 21:12 Відповісти
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1334
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24.10.2020 21:14 Відповісти
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 1497
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24.10.2020 21:13 Відповісти
Це все робота биндєровской ДРГ !!!!)))
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24.10.2020 21:13 Відповісти
Шукаємо сині в"єтнамки,тобто ласти та непотоплювану візитівку Яроша !!!))))
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24.10.2020 21:19 Відповісти
Танкер построен в Турции и принадлежит турецкой компании. При чем тут вообще Россия?
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24.10.2020 22:57 Відповісти
В Азовском море идет спасательная операция после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», принадлежащего компании Palmali азербайджанского олигарха Мубариза Мансимова.
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24.10.2020 23:19 Відповісти
Главное что свинособаки там екипаж!
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25.10.2020 06:59 Відповісти
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 3097
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24.10.2020 21:14 Відповісти
а если бы не они! это были бы войска НАТО!
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24.10.2020 21:15 Відповісти
Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 3927

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с «полицией», в котором погиб руководитель незаконного вооруженного формирования - батальона «Призрак» Алексей Марков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в луганском паблике сообщают, что авария произошла 23 октября в районе Городка: столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль «УАЗ» с «полицейскими», который ехал с включенными маячками и сиреной. «УАЗ» в результате столкновения перевернулся.Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 4466

Взрыв произошел на российском танкере в Азовском море - Цензор.НЕТ 5577
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24.10.2020 21:15 Відповісти
телогрейка ему стекловатой! Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4633
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24.10.2020 21:17 Відповісти
..все 3 машины на город- ну й добрэ вийшло)))
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24.10.2020 21:43 Відповісти
Какая-то особенная привычка у кацапов - здохнуть в чужих краях, своих что ли замало.
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24.10.2020 21:46 Відповісти
та ж свої вони вже запаскудили - тепер чужі паскудять

Специалисты Аналитического центра МГУ обнаружили во взятых на Камчатке пробах воды следы распада высокотоксичного ракетного топлива гептила. Об этом сообщает ютьюб-канал "Редакция", журналист которого взял пробу рядом с местом массового отравления морских животных в Авачинской бухте в сентябре 2020 года и отдал на анализ.
Одновременное обнаружение двух основных продуктов трансформации гептила в пробе воды, взятой в бухте Большая Лагерная, делает логичным предположение о наличии в воде самого гептила, говорится в тексте заключения. Однако для подтверждения этой теории учёные предложили провести дополнительные заборы проб. Могло ли топливо спровоцировать такое отравление - специалистами не оценивалось.
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24.10.2020 21:49 Відповісти
Так загадять всю планету під стурбованість ООН.
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24.10.2020 22:03 Відповісти
люди помирають з РІЗНОЮ пам"яттю про себе....


У Сеулі помер очільник концерну Samsung. Він був найбагатшою людиною Південної Кореї
25 жовтня 2020

У Сеулі в неділю, 25 жовтня, у віці 78 років помер голова концерну Samsung Лі Гон Хі.
Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.
За даними BBC, він помер в оточенні близьких людей, проте причина смерті наразі не називається.
Зазначимо, останні декілька років у Хі були проблеми зі здоровʼям після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.
Протягом останніх шести років фактичне управління концерном було на Лі Чже Єні - синові Хі, він наразі є віцепрезидентом дочірньої компанії групи Samsung Electronics.
За даними Forbes, Лі Гон Хі був найбагатшою людиною у Південній Кореї, його статки оцінюють у майже $21 мільярд.
За його життя Samsung Electronics стала однією з найбільших світових технологічних компаній.Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 927
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25.10.2020 09:36 Відповісти
надеюсь шо танкер в то время проходил под мостом
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24.10.2020 21:16 Відповісти
ні, воно на вході в Азов палахнуло

Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 3353
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24.10.2020 21:34 Відповісти
Правда,непонятно как он мог пройти Керченский пролив,если шел из Ростоаской обл. в Ростов -на-Дону?
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24.10.2020 21:34 Відповісти
Это рукожопство Цензора) Он шел в Ростов и навернулся на выходе из пролива)
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24.10.2020 21:50 Відповісти
жаль, шо пустой...
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24.10.2020 21:16 Відповісти
Не жаль- бо він в Азовському морі.
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24.10.2020 21:18 Відповісти
все равно ХОРОШО!
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24.10.2020 21:19 Відповісти
Ты шо ! Азовское море - Украинское .
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24.10.2020 21:20 Відповісти
згорів би нах та більше б цапів передохло...
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24.10.2020 21:39 Відповісти
Так потому и рванул. Загазован был, не продули ...
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24.10.2020 22:03 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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24.10.2020 21:17 Відповісти
Завод по производству Байрактаров в Украине заработал. Типичный теперь случай.
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24.10.2020 21:17 Відповісти
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 911
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24.10.2020 21:18 Відповісти
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8085
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24.10.2020 21:19 Відповісти
Хорошо "Нептун" полетел.
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24.10.2020 21:19 Відповісти
Та да , кажись кацапы очередную вундервафлю перед Илон Маском запустить захотели .... . Но не судьба , - везде одни только дырки . ))
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24.10.2020 21:30 Відповісти
ЗОРЯН ІЗ ШКІРЯКОМ,стопудово
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24.10.2020 21:20 Відповісти
теперь и в азовском море вся рыба передохнет ..
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24.10.2020 21:20 Відповісти
Добре що ця ночва була порожньою !!!))
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24.10.2020 21:23 Відповісти
Візітку Яроша іщіте .
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24.10.2020 21:22 Відповісти
Яка сумна новинка, ахахахахх
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24.10.2020 21:25 Відповісти
Вата загорелась.
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24.10.2020 21:25 Відповісти
Зорян со Шкиряком?
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24.10.2020 21:27 Відповісти
надеюсь утонет!
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24.10.2020 21:27 Відповісти
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7716

Позиция получена: 2020-10-24 14:39 UTC
3 hours, 49 minutes ago
Местное время судна:
2020-10-24 17:39 LT (UTC +3)
Район: BSEA - Azov Sea
Текущий порт: -
Широта / Долгота: 45.50586° / 36.73858°
Статус: Underway using Engine
Скорость / Курс: 8.8 kn / 23 °
Источник AIS: Terrestrial AI
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24.10.2020 21:29 Відповісти
О! Да это же пречудесно.
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24.10.2020 21:30 Відповісти
Ты не в ту страну комент написал. Мне граждан вражеской страны не жаль!
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24.10.2020 21:41 Відповісти
Закончил ты совсем как в старом анекдоте:
Встречаются два старых приятеля...
- слышал ты женился?
- да, да
- ну и как жена, наверное красавица?
- да какая там красавица, когда с ней по улице иду хулиганы разбегаются,
- ну, умная наверно?
- какая умная-еле еле восемь классов закончила.
- ну, наверное, хозяйка хорошая?
- да ты шо, в доме срачь полный, одну яичницу жру три раза в день.
- ну если так, то зачем же ты на ней женился?????
- ну как тебе сказать, вообщем когда она срет у нее такие классные
глисты, а вообщето, что тебе обьяснять ты не рыбак, ты этого не поймешь...
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24.10.2020 21:57 Відповісти
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8278
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24.10.2020 21:39 Відповісти
В Росморречфлоте сообщили ТАСС, что спасены 10 человек, троих ищутИсточник: https://censor.net/ru/n3226859

Ищут и будут искать правда не долго , потому что среди тех троих может быть Медведев с китайским айфоном последней версии , он уже как три дня дома не появлялся, обида на кремль , отставка и героин внесли свои коррективы Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6069 Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8376 Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4881
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24.10.2020 21:43 Відповісти
На айсберг **** натолкнулся...
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24.10.2020 21:44 Відповісти
то-то я смотрю кролик Сеня куда-то пропал, да и Шкиряк с Зоряном что-то не палятся - небось скрепный мост хотели.... в следующий раз точно сработают!
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24.10.2020 21:47 Відповісти
Бандерівська ПЛ влупила, не інакше.
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24.10.2020 21:49 Відповісти
Цензор как всегда в своем репертуаре)) То кацапское перепечатывают с их интерпретацией))) А когда сами излагают, что кацапы вещают, то получается черт знает что))) Как он мог идти из Ростова, пройти мост и навернутся в Азовском море?))) По этому маршруту уже Черное море))) А навернулся он в Азовском, значит и шел в Ростов, а не из него)))
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24.10.2020 21:56 Відповісти
За даними сервісу VesselfFnder, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати перебування морських суден, інцидент стався після того, як танкер пройшов Керченську протоку в напрямку Ростова-на-Дону.

Таку ж інформацію повідомляє й MarineTraffic.
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24.10.2020 22:58 Відповісти
Не надо шастать.
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24.10.2020 22:02 Відповісти
На жаль, це просто криворукість москалів.... Мрію, щоб таке було роботою наших спец.фахівців
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24.10.2020 22:04 Відповісти
Танкер не москальский, а турецкий. Им просто удобнее ходить через пролив под рос. флагом
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24.10.2020 22:40 Відповісти
Конечно) И надпись на нем на русском, и назван в честь совкового генерала)) А так турецкий конечно)))
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24.10.2020 23:38 Відповісти
Яке прикре самогубство. Курили кацапчеги в цистернах скорее всего они ведь пофигисты. Представляю как сейчас на укропов валить будут......
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24.10.2020 22:22 Відповісти
Дурик. там из российского - только флаг.
Нафтоналивний танкер Генерал Азі Асланов належить турецькій компанії Armada Trading-3 Co Ltd, оператором є компанія Palmali
Судно проекту 005RST01 було побудовано в 2005 р на верфі Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği AŞ в Туреччині.
Танкер ходить під російським прапором, порт приписки Таганрог.
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24.10.2020 22:39 Відповісти
Расстроили. Оказывается это турецкие рукожопы сваяли это взрывоопасное недоразумение.
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24.10.2020 22:44 Відповісти
Ввечері у суботу, 24 жовтня 2020 року, в акваторії Азовського моря стався вибух на російському танкері , РОСІЙСЬКОМУ Генерал Азі Асланов».

Про це повідомили російські ЗМІ.
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24.10.2020 23:03 Відповісти
прапор, осмелюсь напомнить тебе что и в крыму и особенно в лугандоне все с кацапского флага и начиналось. у нас от него именно все и беды! раз танкер нацепил на себя геевско-кацапский триколор значит в интересах рашки и работал.... так кто из нас дурик а пингвин?
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24.10.2020 23:09 Відповісти
прапра пра прапор, оказуется ты полный дурик а не я. ты рашистские зми смотрел? а для чего тебе интернер вообще нужен а пингвин? вот что пишет рашистский сайт лента.ру - "все члены экипажа танкера россияне...". а ты тут тумана напускаешь что мол только флаг. козел ты. и взрыв произошел из за не соблюдения мер безопасности при обращении с крышками люков цистерн. значит точно курили кацапы!
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25.10.2020 00:02 Відповісти
Там мінус три кацапа. І пофіг кому та банка належить, якщо вона на мордор працює.
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25.10.2020 07:03 Відповісти
Трохи не точний розрахунок: треба було б, щоб 3,14здонуло під самим містком. Ну та нічого, мостік наступний землетрус знесе.
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24.10.2020 22:23 Відповісти
Наверняка возил воду из Дона в Севастополь, но плохо промыл цистерну, вот и бабахнули остатки мазутных пятен.
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24.10.2020 22:33 Відповісти
да курили они в той цистерне пофигисты кацапские вот оно и бахнуло.... сейчас на украинских диверсантов все спишут....
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24.10.2020 23:11 Відповісти
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6420
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24.10.2020 23:26 Відповісти
Сообщайте как хорошо поступает вода.
Переживаем, волнуемся ! Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8584
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24.10.2020 22:53 Відповісти
Такі новини душу гріють 👍🏼👍🏼👍🏼😄
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24.10.2020 23:04 Відповісти
Не бросайте окурки в промасленную ветош .
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24.10.2020 23:20 Відповісти
Йшов із Криму!!!
За даними сервісу Vessel Finder, який дозволяє відстежувати переміщення суден в режимі реального часу, "Генерал Азі Асланов" прямував з Керчі у Ростов-на-Дону, куди мав прибути о 6 ранку 25 жовтня.
Власником судна значиться турецька компанія Palmali Shipping Agency, танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна - Таганрог.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271077/



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24.10.2020 23:27 Відповісти
нужно их все повзрывать к чертовой матери. Под водой запустить подводных дронов со взрывчаткой и повзрывать все к чертям!
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25.10.2020 00:05 Відповісти
Ну а що ж ви вид рукожопих чекали? Звичайна, пересична история...Просто дивно що нихто не загинув....Життя в пацакив циною в копийку тому нихто и не морочить соби голову..
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25.10.2020 00:16 Відповісти
Велика подяка Нептуну - він також бандерівець, в його руці Тризуб України:
Вибух стався на російському танкері в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7045
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25.10.2020 00:20 Відповісти
SURE... у кацапа не оказалось под рукой фонарика, шобы заглянуть в непровентилированную канистрочку -подсветил зажигалкой
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25.10.2020 03:12 Відповісти
Не удивлюсь, если поиск увенчается успехом и отловят в море сварщика.
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25.10.2020 03:13 Відповісти
Быстрее всего, владелец решил отбить за ржавый металлолом страховку.
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25.10.2020 03:19 Відповісти
Сюда можно приписать смело нарушение техники безопасности, проведение огневых работ... и Васька не чешись
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25.10.2020 03:22 Відповісти
убег моряк от капитана
курнуть... )))))
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25.10.2020 09:39 Відповісти
танкеру 15 лет -время, когда его содержание становится слишком трудозатратным.мож капитан - в сговоре с судовладельцем.
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25.10.2020 03:40 Відповісти
несколько пробоин -значит минимум 2 взрыва.
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25.10.2020 03:35 Відповісти
Это карма совкам позорным
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25.10.2020 07:44 Відповісти
Так что там с креном - он увеличивается ?
Азовское море мелкое, а осадка танкера как бы растёт.
Пора сочно сесть на заслуженную почётную мель.
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25.10.2020 12:05 Відповісти
у Василька Палиця мозг взорвался, что нужно делать ?
радоваться, что не окочурился или радоваться,что еще живой
не по христиански Вася ты радуешься чужому горю
не заслужили такого простые люди
если бы у питина лично взорвалось что то, я бы точно радовался
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25.10.2020 20:27 Відповісти
Ну ,по-перше,не Азовське,а Озівське море,по-друге,саме "прості" люди вбивають українців, а не сам ху.ло! так що мінус одна лоханка у ворога це гарна новина! Слава Україні!
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27.10.2020 10:47 Відповісти
 
 