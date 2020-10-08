Через вибухи на артскладах під Рязанню постраждало 16 осіб
16 людей потрапили до лікарень через поранення, отримані під час вибухів військових складів під Рязанню. Один потерпілий перебуває в реанімації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".
Постраждали понад 20 будівель. Ліквідацією наслідків вибухів займаються півтори тисячі осіб і майже 400 одиниць техніки.
В регіоні евакуйовано понад дві тисячі жителів із 14 населених пунктів в радіусі до 10 кілометрів. Приблизно стільки ж жителів покинули район за власною ініціативою. У деяких школах дітей достроково відправили на канікули.
У Міноборони заявили, що причина НП - займання сухої трави в районі складів.
Нагадаємо, пожежа почалася вдень 7 жовтня. Відразу після займання почалися вибухи. Вони тривали до ранку четверга.
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я така жорстока стала...
Головне, що люди не постраждали!
Или их не считают?
Там лапті плакали.