Через вибухи на артскладах під Рязанню постраждало 16 осіб

Через вибухи на артскладах під Рязанню постраждало 16 осіб

16 людей потрапили до лікарень через поранення, отримані під час вибухів військових складів під Рязанню. Один потерпілий перебуває в реанімації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

Постраждали понад 20 будівель. Ліквідацією наслідків вибухів займаються півтори тисячі осіб і майже 400 одиниць техніки.

В регіоні евакуйовано понад дві тисячі жителів із 14 населених пунктів в радіусі до 10 кілометрів. Приблизно стільки ж жителів покинули район за власною ініціативою. У деяких школах дітей достроково відправили на канікули.

Читайте також: Військові склади вибухають під Рязанню: "Тут, коротше, п#здець, катастрофа конкретна. #башить з усіх боків. Снаряди, осколки сипляться!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Міноборони заявили, що причина НП - займання сухої трави в районі складів.

Нагадаємо, пожежа почалася вдень 7 жовтня. Відразу після займання почалися вибухи. Вони тривали до ранку четверга.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1,6 тис. осіб евакуйовано з 14 населених пунктів через вибухи на військових складах під Рязанню, - МНС РФ

вибух (4627) росія (67935)
