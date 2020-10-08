Через вибухи на артскладах під Рязанню постраждало 16 осіб

16 людей потрапили до лікарень через поранення, отримані під час вибухів військових складів під Рязанню. Один потерпілий перебуває в реанімації.

Постраждали понад 20 будівель. Ліквідацією наслідків вибухів займаються півтори тисячі осіб і майже 400 одиниць техніки.

В регіоні евакуйовано понад дві тисячі жителів із 14 населених пунктів в радіусі до 10 кілометрів. Приблизно стільки ж жителів покинули район за власною ініціативою. У деяких школах дітей достроково відправили на канікули.

У Міноборони заявили, що причина НП - займання сухої трави в районі складів.

Нагадаємо, пожежа почалася вдень 7 жовтня. Відразу після займання почалися вибухи. Вони тривали до ранку четверга.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

