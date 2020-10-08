Из-за взрывов на артскладах под Рязанью пострадали 16 человек

16 человек попали в больницы из-за ранений, полученных при взрывах военных складов под Рязанью. Один пострадавший находится в реанимации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Пострадали более 20 строений. Ликвидацией последствий взрывов занимаются полторы тысячи человек и почти 400 единиц техники.

В регионе эвакуировано более двух тысяч жителей из 14 населенных пунктов в радиусе до 10 километров. Примерно столько же жителей покинули район по собственной инициативе. В некоторых школах детей досрочно отправили на каникулы.

В Минобороны заявили, что причина ЧП - возгорание сухой травы в районе складов.

Напомним, пожар начался днем 7 октября. Сразу после возгорания последовали взрывы. Они продолжались до утра четверга.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.