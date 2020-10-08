РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9164 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 826 26

Из-за взрывов на артскладах под Рязанью пострадали 16 человек

Из-за взрывов на артскладах под Рязанью пострадали 16 человек

16 человек попали в больницы из-за ранений, полученных при взрывах военных складов под Рязанью. Один пострадавший находится в реанимации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Пострадали более 20 строений. Ликвидацией последствий взрывов занимаются полторы тысячи человек и почти 400 единиц техники.

В регионе эвакуировано более двух тысяч жителей из 14 населенных пунктов в радиусе до 10 километров. Примерно столько же жителей покинули район по собственной инициативе. В некоторых школах детей досрочно отправили на каникулы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минобороны заявили, что причина ЧП - возгорание сухой травы в районе складов.

Напомним, пожар начался днем 7 октября. Сразу после возгорания последовали взрывы. Они продолжались до утра четверга.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Автор: 

взрыв (6907) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
бумерангИз-за взрывов на артскладах под Рязанью пострадали 16 человек - Цензор.НЕТ 3519.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:27 Ответить
+12
Хороший был салют в честь днюхи *****.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:28 Ответить
+9
"16 чєловєк"? Бог з ними - "баби ісчо нарожают"©.
Головне, що люди не постраждали!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пострадало 16 эрзян, что очень мало. А сколько людей пострадало?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:18 Ответить
люди не пострадали
показать весь комментарий
08.10.2020 19:55 Ответить
Прочиталося 16 тисяч осіб
Я така жорстока стала...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:19 Ответить
по отношению к лаптемозгим - это простительно
показать весь комментарий
08.10.2020 19:21 Ответить
даже где-то, скажем так - гуманно
показать весь комментарий
08.10.2020 19:23 Ответить
"16 чєловєк"? Бог з ними - "баби ісчо нарожают"©.
Головне, що люди не постраждали!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:24 Ответить
Не всё ж Воронеж бомбить в самом деле!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:24 Ответить
16 человек на всю рязань жалко, а сколько винторогов пострадало?
Или их не считают?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:26 Ответить
Рязанские косопузьіе.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:28 Ответить
бумерангИз-за взрывов на артскладах под Рязанью пострадали 16 человек - Цензор.НЕТ 3519.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:27 Ответить
Горіли склади, палали
Там лапті плакали.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:27 Ответить
Хороший был салют в честь днюхи *****.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:28 Ответить
Слава рязанским сварщикам !!!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:31 Ответить
Ещё раз призываю!В штат воинских частей ввести должность чабанов.И приварок на шашлыки и прекрасные газонокосилки и разминирование проводить можно.Овцы выстригут всё и пожары не страшны.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:32 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:35 Ответить
Ну это еще не то, что чувствовали жители 2-миллионного Алеппо, разбомбленного хоругвеносными до щебня, как и уничтоженных больниц, пекарен, рынков. мечетей по всей Сирии. Учитывая расстрелянную запрещенным оружием по площадям Чечню, то на мордоре взрывы должны громыхать 24 часа в сутки без перерыва, а раненых быть не должно.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:35 Ответить
Надо внести в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длительный салют на день рождения.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:39 Ответить
офигеть, а от куда там люди появились, не ужто туристы заглянули в тот жопинск.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:43 Ответить
2000 кацапов из 14 нас.пунктов-это по 142,857142857 кацапа на один нас.пункт.Мелковатые какие-то нас.пункты-снарядам сложно попадать.К сожалению...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:53 Ответить
Если бы эти склады не подорвал рязанский прапор, - это сделали бы солдаты НАТО!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:56 Ответить
Маловато, как-то...
показать весь комментарий
08.10.2020 20:17 Ответить
Из-за взрывов на артскладах под Рязанью пострадали 16 человек - Цензор.НЕТ 7325
показать весь комментарий
08.10.2020 20:25 Ответить
Мало.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:28 Ответить
Айяйяй!!! И кто это сделал?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:43 Ответить
Добрые люди постарались.....Пробный вариант....Следующее возгарание, надеюсь, унесёт тысячи никчемных жизней лапотников и балалаечников....Вот если бы ещё и десяток мощных взрывов в резервуарах нефти и газа на какой - нибудь железнодорожной крупной ста организовать.....
показать весь комментарий
08.10.2020 20:58 Ответить
Е-ех,а я вже гумку та мапу приготував.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:23 Ответить
 
 