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"Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большая палата Верховного суда оставила в силе решение о том, что общенациональный опрос от президента Украины Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, не являлся предвыборной агитацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует постановление Большой палаты Верховного суда, принятое 25 октября.

Отмечается, что истец обратилась с иском к Зеленскому, ведь считала "противоправными его действия по скрытой предвыборной агитации путем обнародования видеообращений о проведении общенационального опроса в день выборов. Также просила обязать Президента Украины воздержаться от такой агитации путем совершение действий, направленных на проведение общенационального опроса в день выборов".

Суд первой инстанции в иске отказал из-за необоснованности.

"В обстоятельствах этого дела очень трудно отделить скрытую агитацию, к которой, с точки зрения истца, прибегает глава государства, с одной стороны, от вполне искренних политических намерений и обычной информации об опросе, с другой", - отмечается в постановлении.

Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.

"Большая палата Верховного суда постановила апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 21 октября 2020 года оставить без изменений", - говорится в постановлении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
"ОпОрос зЁ" взагалі нічим не є. Окрім протизаконних дій (перевищення повноважень) посадовою особою.
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28.10.2020 14:02
+10
В Украине нет судов. Есть судилища, которые работают на власть и олигархов.
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28.10.2020 14:05
+10
пздц.. я смотрю что за КС нужно сносить и Верховный Суд.. .а начинать нужно с 95 Квартала .. "Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8872
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28.10.2020 14:07
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"ОпОрос зЁ" взагалі нічим не є. Окрім протизаконних дій (перевищення повноважень) посадовою особою.
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28.10.2020 14:02 Ответить
В чём заключается противозаконность? Есть ли по этому поводу решения суда?
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28.10.2020 14:05 Ответить
какого суда !? у нас они есть !?
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28.10.2020 14:08 Ответить
Ну да, ну да. Новое понятие в юриспруденции " благие намерения", которые перекрывают даже конституционные нормы. Ноу хау от зелёной мерзости. До такого беспредела даже Януковичу было далеко.
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28.10.2020 14:10 Ответить
Згідно яких правових актів зєлєнське мало право проводити опитування?
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28.10.2020 14:11 Ответить
а згідно яких не міг? Тим паче що це опитування не має правових наслідків
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28.10.2020 15:34 Ответить
До відома тролів, ДЗюристів, зЁлопів і просто "необізнаних пресічних громадян":
Читайте Конституцію Украіни. Там наведено ВИЧЕРПНИЙ перелік повноважень Президента України. ОпОросу в переліку нема. Є референдум, але "це зовсім інша історія"
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28.10.2020 14:14 Ответить
А переліку інструментів для виконання повноважень там нема? То йдіть собі...
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28.10.2020 19:32 Ответить
В Украине нет судов. Есть судилища, которые работают на власть и олигархов.
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28.10.2020 14:05 Ответить
пздц.. я смотрю что за КС нужно сносить и Верховный Суд.. .а начинать нужно с 95 Квартала .. "Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8872
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28.10.2020 14:07 Ответить
Сносить надо 90%, если не больше, ВСЕХ властьпридержащих.

Снесешь меньше и зараза опять опять отравит все вокруг.
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28.10.2020 14:39 Ответить
"Судья" Вовк не подкачал
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28.10.2020 14:11 Ответить
опитування Зе юридично ніщо
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28.10.2020 14:16 Ответить
заранее подготовились, так как участие несовершеннолетних в этом цирке не несет для них никакой ответственности.
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28.10.2020 14:21 Ответить
Корочше, сам суд так і не зрозумів, що воно таке за фігня, Попробуй докопайся, в умовах гібридної війни можлива і гібридна агітація.
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28.10.2020 14:24 Ответить
Это тот самый реформированный суд? Ну-ну... "Опитування Зеленського" не є передвиборчою агітацією, - постанова Верховного Суду - Цензор.НЕТ 2359
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28.10.2020 14:30 Ответить
А тіпа верховний суд не являється судом...
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28.10.2020 14:31 Ответить
демократична держава характеризується наявністю незалежних законодавчої. виконавчої та судових гілок влади, які зобов'язані контролювати одна одну. У нашому випадку бачимо в Україні тільки одну гілку влади- зелену. Це антидержавний заколот та узурпація влади Бенею.
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28.10.2020 14:33 Ответить
БДІПЛ ОБСЄ вже дало оцінку цьому "опитуванню". Але судді ВС вочевидь ще не читали цього документу. Тму "получился неадобно" для ВС і Зєлєнского. Оце і є міжнародна правова оцінка українському судочинству при "гаранті" Зєлєнском.
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28.10.2020 14:33 Ответить
КС, ВС - це все імітаційні інституції...
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28.10.2020 14:36 Ответить
В ВС трудятся 200 судей с зарплатой около 500 тыс грн в месяц. В Верховном суде США - лишь 9 судей. Зачем нам столько? Полагаю, что граждане имеют право знать какую зарплату оплачивают из своих налогов целой роте судей.
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28.10.2020 14:49 Ответить
всё верно.
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28.10.2020 14:50 Ответить
ДНО.
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28.10.2020 14:56 Ответить
Всех этих мразей судей.вместе с зелеными и опзж будем гнать палкапи.очень скоро
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28.10.2020 14:56 Ответить
«О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят»».© Станислав Ежи Лец
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28.10.2020 15:01 Ответить
Сильно дорого обходятся суды для Украины.Печерский,Верховный,Конституционный,Аппеляционный судилища.Не пора ли их судить народным судом,Линча при этом вспомнить.
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28.10.2020 15:41 Ответить
А внутри земного шара есть другой шар, по диаметру значительно больше наружного!
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28.10.2020 16:10 Ответить
Опрос Зеленского не является агитацией, ето искренние намерения - ВСДНО
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28.10.2020 16:11 Ответить
Крім конституційного "верховний" теж не потрібен...
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28.10.2020 16:43 Ответить
 
 