"Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда
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Большая палата Верховного суда оставила в силе решение о том, что общенациональный опрос от президента Украины Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, не являлся предвыборной агитацией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует постановление Большой палаты Верховного суда, принятое 25 октября.
Отмечается, что истец обратилась с иском к Зеленскому, ведь считала "противоправными его действия по скрытой предвыборной агитации путем обнародования видеообращений о проведении общенационального опроса в день выборов. Также просила обязать Президента Украины воздержаться от такой агитации путем совершение действий, направленных на проведение общенационального опроса в день выборов".
Суд первой инстанции в иске отказал из-за необоснованности.
"В обстоятельствах этого дела очень трудно отделить скрытую агитацию, к которой, с точки зрения истца, прибегает глава государства, с одной стороны, от вполне искренних политических намерений и обычной информации об опросе, с другой", - отмечается в постановлении.
Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.
"Большая палата Верховного суда постановила апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 21 октября 2020 года оставить без изменений", - говорится в постановлении.
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