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"Опитування Зеленського" не є передвиборчою агітацією, - постанова Верховного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велика палата Верховного Суду залишила чинним рішення про те, що загальнонаціональне опитування від президента України Володимира Зеленського, яке проводилося в день місцевих виборів, не було передвиборчою агітацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить постанова Великої палати Верховного суду, ухвалена 25 жовтня.

Зазначається, що позивачка звернулася з позовом до Зеленського, адже вважала "протиправними його дії щодо прихованої передвиборчої агітації шляхом оприлюднення відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування в день виборів. Також просила зобов'язати Президента України утриматися від такої агітації шляхом вчинення дій, спрямованих на проведення загальнонаціонального опитування в день виборів".

Суд першої інстанції в позові відмовив через необґрунтованість.

"В обставинах цієї справи дуже важко відокремити приховану агітацію, до якої, з точки зору позивача, вдається глава держави, з одного боку, від цілком щирих політичних намірів і звичайної інформації про опитування, з іншого", - наголошується в постанові.

Велика палата ВС вирішила, що це опитування не є передвиборчою агітацією.

"Велика палата Верховного Суду постановила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року залишити без змін", - йдеться в постанові.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"ОпОрос зЁ" взагалі нічим не є. Окрім протизаконних дій (перевищення повноважень) посадовою особою.
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28.10.2020 14:02
+10
В Украине нет судов. Есть судилища, которые работают на власть и олигархов.
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28.10.2020 14:05
+10
пздц.. я смотрю что за КС нужно сносить и Верховный Суд.. .а начинать нужно с 95 Квартала .. "Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8872
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28.10.2020 14:07
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"ОпОрос зЁ" взагалі нічим не є. Окрім протизаконних дій (перевищення повноважень) посадовою особою.
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28.10.2020 14:02 Відповісти
В чём заключается противозаконность? Есть ли по этому поводу решения суда?
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28.10.2020 14:05 Відповісти
какого суда !? у нас они есть !?
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28.10.2020 14:08 Відповісти
Ну да, ну да. Новое понятие в юриспруденции " благие намерения", которые перекрывают даже конституционные нормы. Ноу хау от зелёной мерзости. До такого беспредела даже Януковичу было далеко.
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28.10.2020 14:10 Відповісти
Згідно яких правових актів зєлєнське мало право проводити опитування?
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28.10.2020 14:11 Відповісти
а згідно яких не міг? Тим паче що це опитування не має правових наслідків
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28.10.2020 15:34 Відповісти
До відома тролів, ДЗюристів, зЁлопів і просто "необізнаних пресічних громадян":
Читайте Конституцію Украіни. Там наведено ВИЧЕРПНИЙ перелік повноважень Президента України. ОпОросу в переліку нема. Є референдум, але "це зовсім інша історія"
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28.10.2020 14:14 Відповісти
А переліку інструментів для виконання повноважень там нема? То йдіть собі...
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28.10.2020 19:32 Відповісти
В Украине нет судов. Есть судилища, которые работают на власть и олигархов.
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28.10.2020 14:05 Відповісти
пздц.. я смотрю что за КС нужно сносить и Верховный Суд.. .а начинать нужно с 95 Квартала .. "Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8872
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28.10.2020 14:07 Відповісти
Сносить надо 90%, если не больше, ВСЕХ властьпридержащих.

Снесешь меньше и зараза опять опять отравит все вокруг.
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28.10.2020 14:39 Відповісти
"Судья" Вовк не подкачал
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28.10.2020 14:11 Відповісти
опитування Зе юридично ніщо
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28.10.2020 14:16 Відповісти
заранее подготовились, так как участие несовершеннолетних в этом цирке не несет для них никакой ответственности.
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28.10.2020 14:21 Відповісти
Корочше, сам суд так і не зрозумів, що воно таке за фігня, Попробуй докопайся, в умовах гібридної війни можлива і гібридна агітація.
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28.10.2020 14:24 Відповісти
Это тот самый реформированный суд? Ну-ну... "Опитування Зеленського" не є передвиборчою агітацією, - постанова Верховного Суду - Цензор.НЕТ 2359
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28.10.2020 14:30 Відповісти
А тіпа верховний суд не являється судом...
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28.10.2020 14:31 Відповісти
демократична держава характеризується наявністю незалежних законодавчої. виконавчої та судових гілок влади, які зобов'язані контролювати одна одну. У нашому випадку бачимо в Україні тільки одну гілку влади- зелену. Це антидержавний заколот та узурпація влади Бенею.
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28.10.2020 14:33 Відповісти
БДІПЛ ОБСЄ вже дало оцінку цьому "опитуванню". Але судді ВС вочевидь ще не читали цього документу. Тму "получился неадобно" для ВС і Зєлєнского. Оце і є міжнародна правова оцінка українському судочинству при "гаранті" Зєлєнском.
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28.10.2020 14:33 Відповісти
КС, ВС - це все імітаційні інституції...
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28.10.2020 14:36 Відповісти
В ВС трудятся 200 судей с зарплатой около 500 тыс грн в месяц. В Верховном суде США - лишь 9 судей. Зачем нам столько? Полагаю, что граждане имеют право знать какую зарплату оплачивают из своих налогов целой роте судей.
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28.10.2020 14:49 Відповісти
всё верно.
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28.10.2020 14:50 Відповісти
ДНО.
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28.10.2020 14:56 Відповісти
Всех этих мразей судей.вместе с зелеными и опзж будем гнать палкапи.очень скоро
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28.10.2020 14:56 Відповісти
«О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят»».© Станислав Ежи Лец
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28.10.2020 15:01 Відповісти
Сильно дорого обходятся суды для Украины.Печерский,Верховный,Конституционный,Аппеляционный судилища.Не пора ли их судить народным судом,Линча при этом вспомнить.
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28.10.2020 15:41 Відповісти
А внутри земного шара есть другой шар, по диаметру значительно больше наружного!
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28.10.2020 16:10 Відповісти
Опрос Зеленского не является агитацией, ето искренние намерения - ВСДНО
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28.10.2020 16:11 Відповісти
Крім конституційного "верховний" теж не потрібен...
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28.10.2020 16:43 Відповісти
 
 