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КС (2131) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук о решении КС по е-декларированию: "Это дно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о решении КС по е-декларированию:

Решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование - "это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения".

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В разное время Конституционный Суд Украины "отличался" то третьим сроком Кучмы, то отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако то, что произошло сегодня, - это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения", - подчеркнул он.

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Стефанчук добавил, что теперь возникают вопросы: нужен ли такой Конституционный Суд Украине? Этого ли мы ожидаем от органа конституционной юрисдикции, который призван обеспечивать верховенство Конституции Украины?

Он также поблагодарил судей, которые, проявив волю, не проголосовали за "это позорное решение".

Стефанчук о решении КС по е-декларированию: Это дно 01

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.
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Топ комментарии
+49
Коли КСУ признав розгін ВР законним, він не був дном?
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28.10.2020 14:12
+34
Дно. КС фактично зробив з парламентської республіки президентську.
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28.10.2020 14:15
+30
А хіба не з дозволу Зелі ?
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28.10.2020 14:13
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Коли КСУ признав розгін ВР законним, він не був дном?
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28.10.2020 14:12 Ответить
Дно. КС фактично зробив з парламентської республіки президентську.
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28.10.2020 14:15 Ответить
История не любит понятий "если бы". Но до сих пор не понимаю , почему Порошенко, Тимошенко, Ляшко, не призвали народ? Скорее всего испугались цифры 73%. Хотя уже тогда стало понятно, что это только первый плевок Зеленого на Конституцию Украины.
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28.10.2020 14:27 Ответить
На тот момент население ещё верило что клоун сможет "побороть олигархов", и накормить миллионы избирателей пятью упаковками шаурмы.
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28.10.2020 14:36 Ответить
Так, тоді Коливана чомусь ісе влаштовувало. Як втім, і тепер Це просто ра на публіку. Закордону. Тільки ті ьчно не повірять.
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28.10.2020 14:35 Ответить
То было дно, а это уже - магма. Серой попахивает.
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28.10.2020 15:22 Ответить
Хотелось бы увидеть видосик одного картавого урода об ужесточении борьбы с коррупционерами. Пожизненое им говоришь?
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28.10.2020 14:12 Ответить
Стефанчук о решении КС по е-декларированию: "Это дно" - Цензор.НЕТ 2703 на кол(виртуальный) падлюку за невыполнение своих прямых обязанностей.
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28.10.2020 14:16 Ответить
А хіба не з дозволу Зелі ?
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28.10.2020 14:13 Ответить
Та да- і яке незалежне дно...
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28.10.2020 14:14 Ответить
Бенина рука по локоть в жопе **********, пока этого маланца за яйца не подвесят на Крещатике, Украине ничего хорошего не светит
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28.10.2020 14:16 Ответить
Саме при шибеницях на Хрещатику нічого хорошого Україні і не світить.
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28.10.2020 14:18 Ответить
Вот так и хотите великомученника из чела скопипастить. пусть сам решит свой вопрос.
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28.10.2020 14:18 Ответить
Какого из двух? Или обоих? Нет ребята, вы же голосовали за Торчка? Ну так и получите то что хотели! Разве не справедливо? Вас же умные и разумные люди предупреждали, обьясняли, по пунктам разьясняли Почему так не надо поступать! Не хотели понимать через голову, будет урок через анальный проход! Так устроен мир!
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28.10.2020 20:16 Ответить
Ну умный с виду дядька, а ограничится "бла-бла" в Фейс-буке! А "судьи Маммоны" как судили, так и будут "судить"! Такой Конституционный суд Украине НЕ нужен! Рассмотрение этого дела, это как "тест на коронавирус с системе правосудия"! "Сжечь" публично в "закрытом гробу", чтобы позора перед нормальными людьми меньше было!
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28.10.2020 14:17 Ответить
Дно - это то, от чего можно оттолкнуться, то, что еще дарит надежду... тут дном и не пахнет... другой запах, хотя и знакомый...
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28.10.2020 14:18 Ответить
дно разное бывает . Илистое или твёрдое . От илистого не оттолкнёшься .
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28.10.2020 14:21 Ответить
ЭТО ваше дно , зелень пузатая . Именно вы обещали борьбу с коррупцией и именно вы её плодите с космической скоростью .С вашим монобольшинством можно было горы перевернуть и страну вывести из болота .Но вы её только топите , подонки .
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28.10.2020 14:20 Ответить
У нас же по Конституции разрешено пи-ть бюджетное бабло, так?
Ну вот КСУ и принял такое решение 😁😁
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28.10.2020 14:21 Ответить
Т.е. СН планомерно больше года копало, чтобы потом сказать "Это дно"?
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28.10.2020 14:21 Ответить
КСУ - это один из главных врагов европейской интеграции Украины и наиболее коррумпированная ветвь власти в стране. Подумать только, 12 судей могут принимать любое прибыльное для них решение и влиять на все Законодательство и судьбу страны в целом. Такой суд Украине не нужен.
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28.10.2020 14:22 Ответить
Не только КСУ, а и вся "реформована" система, и не тольео враг европейской интеграции, а и нашей государственности в целом и управы на них нет.
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28.10.2020 15:59 Ответить
Це нижче дна, дебелик. До речі зєвлади більше не існує.
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28.10.2020 14:25 Ответить
Дно это клоуны у власти
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28.10.2020 14:26 Ответить
неправда ваша. смотрите коммент выше
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28.10.2020 14:27 Ответить
это зе дно
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28.10.2020 14:28 Ответить
этих конституционных тварей надо выносить из суда..., желательно, вперёд ногами.
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28.10.2020 14:44 Ответить
шанс ще е ...- інакше ні...
Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно" - Цензор.НЕТ 954
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28.10.2020 15:17 Ответить
КСУ принимал активнейшее участие в конституционном перевороте в октябре 2010г., когда росчерком пера изменил Конституцию страну, дав почти неограниченную власть президенту, на что имеет право только ВРУ. Это тягтяйшее преступление, к сожалению, оказалось безнаказанным.
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28.10.2020 15:19 Ответить
Він держперевороту сприяв і у 2019, коли Зеленських узурпував владу незаконно розпустивши ВРУ. Давайте об'єктивно і ми і він розуміли, що утворити моно більшість вони могли тільки незаконно розпустив парламент, бо вже через пару місяців, народ почав розуміти із ким має справу. Розслідування злочинів Зеленського має початись із порушення кримінального провадження по суддям КСУ.
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28.10.2020 17:21 Ответить
Мабуть презумпція тут ні до чого. Декларант не повідомляє самостійно про правопорушення, а показує наявність майна.
А органи, відповідно, повинні шукати порушення.
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28.10.2020 17:02 Ответить
Ні, це не правда. Усе що ви написали відноситься до статті "незаконне збагачення" а не до 366-1. Це різні статті і остання нічого не порушувала.
Відповідальність за нею і так настає за умисні дії...
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28.10.2020 17:24 Ответить
Циничный беспредел.
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28.10.2020 15:24 Ответить
Стефанчук о решении КС по е-декларированию: "Это дно Зеленого болота"
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28.10.2020 15:25 Ответить
Нужно ближайший раз прихватывать крышку бачка электросваркой. И - в воду. Так надёжней.
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28.10.2020 15:36 Ответить
Треба забирати своїх батьків, та шукати кращої долі на чужбині. Не хочу щоб було, як у кацапів. Народився, страждав, помер.
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28.10.2020 15:39 Ответить
Угу ... А плин часу зупинити слабо ?
За кордоном усі такі щасливі-щасливі ... Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно" - Цензор.НЕТ 6781
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28.10.2020 17:03 Ответить
Дно донное. Бездонное. Зелёное. Унылое. И т.д.
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28.10.2020 15:52 Ответить
дно - у тещи квартиру снимать...тварь свинорылая...
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28.10.2020 15:56 Ответить
Вся судова система і суди є КАМІНЬ НА ШИЇ України ! Окрім НЕ справедливих рішень на користь грошей і ворога РФ нічого Державі не несуть ! Одна шкода Країні , то навіщо на них тільки бюджет витрачати ! Народний Самосуд набагато ефективніше !
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28.10.2020 16:23 Ответить
Дно - это вся ваша "власть", товарищ СТефанчук...
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28.10.2020 17:03 Ответить
Багато емоцій. Нема цитат, що саме КС виніс у своєму рішенні.
Може бути, що нинішній закон про декларування дійсно не відповідає Конституції.
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28.10.2020 17:05 Ответить
Вся ваша зеленая плесень, - это ДНИЩЕ!
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28.10.2020 17:06 Ответить
Може легше ліквідувати антиКонституційний суд взагалі?
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28.10.2020 17:07 Ответить
Это предлагал еще Яценюк в 2013 году.
С передачей функций Верховному суду.
Но в Украине, помимо всего прочего, было бы неплохо ликвидировать и судей.
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28.10.2020 19:17 Ответить
Жиробас это изрыгнул после результатов выборов? Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно" - Цензор.НЕТ 4419
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28.10.2020 17:55 Ответить
Даже некоторые из ЗЕприматов не хотят на дно с Клованом...
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28.10.2020 18:48 Ответить
Это не дно, это - крышка гроба вашей "зеленой" власти недоумков ...
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28.10.2020 20:23 Ответить
Разогнать тунеядцев.
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28.10.2020 20:23 Ответить
Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно" - Цензор.НЕТ 4806
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28.10.2020 21:01 Ответить
Работа слуг похожа на работу КС.Такие решения, как и у парламентариев, это разрушение государственных институтов.И это результат работы Зеленского.Удивительно,почему его результат ваше,чем у законадате?льной и исполнительной власти?
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28.10.2020 21:21 Ответить
я до этого думал, что этот Стефанчук дебил
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28.10.2020 21:32 Ответить
Зробили це дно разом.
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28.10.2020 22:18 Ответить
"В разное время Конституционный Суд Украины "отличался" то третьим сроком Кучмы, то отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако то, что произошло сегодня, - это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3227627

Цей КС у тюрягу Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно" - Цензор.НЕТ 5210
Набираємо у новий КС України морально чистих людей яких турбує майбутнє України, а не статки і банківські рахунки Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно" - Цензор.НЕТ 802
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28.10.2020 22:40 Ответить
Ліквідуйте-можна в прямому розумінні......,разом з мертвечуком і квампанією....
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28.10.2020 22:40 Ответить
десь два роки назад в глибині росії трапилась історія, яка чітко характеризує нашу ситуацію. Один російський фермер програв справу по факту незаконного позбавлення його майна. Справу розглядав неодноразово місцевий суд. фермер вирішив помститись і на краю свого поля вивісив банер сюжет скопіював з картини всесвітньо відомого фламандського художника "Страта продажного судді". весь район плакав зо сміху, суддів питали - коли страта. місцеві судді звернулись із заявою про захист честі та гідності ( в росії це кримінал). Місцевий прокурор швидко порушив провадження і фермера віддали до суду. Це ще більше підлило масла в багаття. більш вищий суд резонно зауважив місцевим - ви що, не розумієте, що визнали свою продажність. Де на банері ваші обличчя. А п. Стефанчук лукавить, всі ці рішення були запрограмовані СН ще до виборів Преза. А те, що КС став посміховиськом, це виробничі втрати.
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28.10.2020 22:52 Ответить
Моя мрія, щоб кс та інших гнид повісили на майдані.
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28.10.2020 23:14 Ответить
 
 