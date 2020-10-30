Стефанчук о решении КС по е-декларированию: "Это дно"

Решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование - "это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения".

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В разное время Конституционный Суд Украины "отличался" то третьим сроком Кучмы, то отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако то, что произошло сегодня, - это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения", - подчеркнул он.

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Стефанчук добавил, что теперь возникают вопросы: нужен ли такой Конституционный Суд Украине? Этого ли мы ожидаем от органа конституционной юрисдикции, который призван обеспечивать верховенство Конституции Украины?

Он также поблагодарил судей, которые, проявив волю, не проголосовали за "это позорное решение".

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.