Ассоциация возобновляемой энергетики заявляет об очередном давление власти и налоговиков на производителей зеленой электроэнергии

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) обеспокоена высказываниями главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко относительно объемов уплаты налогов отраслью ВИЭ.

Об этом говорится в заявлении ассоциации на ее странице в Фейсбуке.

"Общая сумма уплаченных отраслью возобновляемой энергетики налогов за 10 лет составила 93,6 млрд грн, из которых 28,2 млрд грн налог на прибыль. Для сравнения, тепловой генерацией (ТЭС, ТЭЦ) за аналогичный период было уплачено более 6 млрд грн налога на прибыль. В своем интервью глава ГНС ​​отмечает, что якобы отрасль зеленой энергетики "забыла о налоге на прибыль". Однако, остается неясным, какой информацией оперирует Любченко, учитывая то, что приведенные нами суммы уплаченных налогов получены именно от ГНС. УАВЭ также крайне обеспокоена планами ГНС быстрее начать налоговые проверки, как только кончится действие карантина. Более того, по словам председателя ГНС, эти проверки были запланированы еще в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

В УАВЭ напомнили, что отрасль ВИЭ является одним из крупнейших налогоплательщиков среди всех видов электрогенерации. Производители исправно и добросовестно платят все налоги и сборы, даже в текущих форс-мажорных условиях неплатежей за произведенную электроэнергию.

"Инвесторам в ВИЭ, которые по состоянию на конец 1 полугодия 2020г. вложили в Украину 12,5 млрд долларов США, хотелось бы увидеть поддержку бизнеса и стремление способствовать экономическому росту страны. Вместо этого мы видим возвращение старых методов государственного давления на бизнес через исполнительные и контролирующие органы, которые пытаются разрушить средний бизнес в пользу крупных промышленных групп", - отмечается в заявлении ассоциации.

Вместе с тем эксперт в сфере энергетики, председатель УАВЕ Александр Козакевич рассказал, что в Украине зеленая энергетика уже более года находится под давлением со стороны власти, и "чуть ли не ежемесячно мы слышим новые обвинения в сторону этого сектора".

"Такое заявление председателя Государственной налоговой службы звучит уже не как упрек, а как угроза "кошмарить" бизнес. Председатель ГНС в своем интервью заявляет, что отрасль "забыла о налоге на прибыль". Однако по информации от все той же ГНС, налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн, из которых 6,2 млрд грн - налог на прибыль. О каком "нуле" говорится в интервью, - для нас непонятно", - прокомментировал позицию ГНС Козакевич у себя в Фейсбуке.

В то же время глава УАВЭ добавил, что в этом году многие инвесторы столкнулись с ситуацией, когда из-за задолженности со стороны "Гарантированного покупателя" за отпущенную электроэнергию, "они просто не имели средств, чтобы оплатить налоговые обязательства по налогу на прибыль". "А это грозило штрафами и пенями. На наше обращение касаемо применения кассового метода по начислению налога на прибыль мы получили отрицательный ответ. Поэтому компании должны были брать займы, чтобы "закрыть" долги перед государством по начисленному налогу на прибыль, которую фактически не получили", - добавил он.

Козакевич спрогнозировал, что из такого заявления становится понятным одно: налоговая придет к бизнесу в сфере ВИЭ с проверками, как только закончится период действия карантина и моратория на проверки.

"Основанием для этих проверок будут не реальные подозрения уклонения от уплаты налогов, а задача "сверху" давить на инвесторов в возобновляемую энергетику. Это будет очередной инструмент в дополнение к уже примененным: 5%-ная оплата за произведенную электроэнергию, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, невыполнение меморандума и, как вишня на торте, - конституционное представление об отмене "зеленого" тарифа", - предупреждает эксперт, называя ситуацию абсурдной.