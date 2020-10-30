Власть системно демонтирует антикоррупционные органы, - Турчинов
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Единственное, что действующая власть делает системно, - это демонтаж антикоррупционных органов и программ, созданных и внедренных в 2014-2019 годах.
Об этом написал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в своем комментарии на Facebook.
По его словам, последней точкой в демонтаже введенных в 2014-2019 годах антикоррупционных мер стала отмена Конституционным Судом Украины ответственности за предоставление ложной информации в электронных декларациях.
"Конституционный Суд полностью подконтролен власти и всегда выполняет прихоти Зеленского. Вспомните только одобрение незаконного роспуска предыдущего парламента и другие позорные решения. Теперь всякий смысл в декларировании теряется, потому что в декларацию чиновников можно написать все, что угодно, либо не писать вообще ничего ", - отметил Турчинов.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.
Пожалуйста, подождите...
И кто ж их туда назначил?
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
Их назначили в 2015 году так что ни-ни. Если тронет вы же первыми на гавно исходить будете.
Про це йдеться в указах №45 і №46, оприлюднених на офіційному сайті голови держави.
Конкурсна комісія для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України рекомендувала Петрові Порошенку шість кандидатур, з-поміж котрих він мав обрати двох для заповнення "президентської" квоти у КС.
Найбільше балів отримав, власне, член Венеційської комісії від України Сергій Головатий, а вслід за ним - завідувач правничої кафедри Ужгородського університету Василь Лемак.
Наразі у Конституційному Суді вакантними залишилися дві посади суддів (квота Верховної Ради).
21 лютого головою КС обрано Станіслава Шевчука."
Активне посилання на те, як проголосували Головатий та Лемак скинути, чи самостійно впораєтесь?
Що ще не зробив Порошенко для блага бубочки? Яку каверзу підсунув велічайшему? За що йому в штанці наклав?
Тим більше не хазяїв же бубочкиних, коломойського з мертвечуком, звинувачувати в державному заколоті?
Суддівська мафія - це окрема мафія... з нею потрібно вміти себе поводити, і не давати приводів...
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!
А ви що? Допоможете демонтовувати, чи почекаєте доки самі владою не станете аби доруйнувати те що залишиться?
А при ярому "борцю проти корупції " Зеленському, цей закон відмінили... Порошенко не зміг до кінця реформувати судову систему,закон який коаліція Порошенка приняла щодо реформи судової системи,конституційний суд відмінив. Тому якщо Зеленський буде не за Порошенком ганятись по фейковим карним справам, а займеться реформуванням судової системи тоді реформувати країну можливо, а так що воду товкти в ступі.. Але про що я? Зеленський і реформи? Гм.. Максимум відосик запише..
Посадки від Зеленського..