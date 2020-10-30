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Власть системно демонтирует антикоррупционные органы, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть системно демонтирует антикоррупционные органы, - Турчинов

Единственное, что действующая власть делает системно, - это демонтаж антикоррупционных органов и программ, созданных и внедренных в 2014-2019 годах.

Об этом написал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в своем комментарии на Facebook.

По его словам, последней точкой в ​​демонтаже введенных в 2014-2019 годах антикоррупционных мер стала отмена Конституционным Судом Украины ответственности за предоставление ложной информации в электронных декларациях.

"Конституционный Суд полностью подконтролен власти и всегда выполняет прихоти Зеленского. Вспомните только одобрение незаконного роспуска предыдущего парламента и другие позорные решения. Теперь всякий смысл в декларировании теряется, потому что в декларацию чиновников можно написать все, что угодно, либо не писать вообще ничего ", - отметил Турчинов.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.
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Топ комментарии
+5
И кто ж там в "Конституционном суде" заседает?
И кто ж их туда назначил?
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28.10.2020 14:47
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И кто ж там в "Конституционном суде" заседает?
И кто ж их туда назначил?
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28.10.2020 14:47 Ответить
Хто?
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28.10.2020 14:54 Ответить
А нет такого. Они могут только самоуничтожиться.
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
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28.10.2020 15:37 Ответить
Чому не назначив? За півтора роки часу не вистачило?
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28.10.2020 15:12 Ответить
Срок полномочия судьи 9 лет.
Их назначили в 2015 году так что ни-ни. Если тронет вы же первыми на гавно исходить будете.
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28.10.2020 15:33 Ответить
Між іншим, три посади суддів (з 18-ти) вакнтні, суддів зараз лише 15; і п'ятеро з них, діючих - призначені ще Януковичем та ще проовощною структурою старої ВР; і п'ятеро - з'їздами суддів (вважай, суддівською мафією).
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28.10.2020 15:44 Ответить
"Президент України Петро Порошенко призначив суддями Конституційного Суду Сергія Головатого і Василя Лемака.
Про це йдеться в указах №45 і №46, оприлюднених на офіційному сайті голови держави.
Конкурсна комісія для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України рекомендувала Петрові Порошенку шість кандидатур, з-поміж котрих він мав обрати двох для заповнення "президентської" квоти у КС.
Найбільше балів отримав, власне, член Венеційської комісії від України Сергій Головатий, а вслід за ним - завідувач правничої кафедри Ужгородського університету Василь Лемак.
Наразі у Конституційному Суді вакантними залишилися дві посади суддів (квота Верховної Ради).
21 лютого головою КС обрано Станіслава Шевчука."
Активне посилання на те, як проголосували Головатий та Лемак скинути, чи самостійно впораєтесь?
Що ще не зробив Порошенко для блага бубочки? Яку каверзу підсунув велічайшему? За що йому в штанці наклав?
Тим більше не хазяїв же бубочкиних, коломойського з мертвечуком, звинувачувати в державному заколоті?
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28.10.2020 15:44 Ответить
дякую, ви мене поправили, я сплутав прізвище Лемака (нижче в коменті)
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28.10.2020 15:59 Ответить
Ця суддівська вакзаналія почалася влітку минулого року, коли Зєлєнський поклав болт на Конституцію, всупереч Закону розпустивши Верховну Рад; і підкупивши тих же суддів КС, щоб вони не визнали його указ протиправним. Зрозуміло, що не один ЗЕ це зробив, там була ціла банда з "юристів" і "банкірів"... Але він показав приклад, тим же суддям КС "це робить Гарант, то чому б його не наслідувати"?
Суддівська мафія - це окрема мафія... з нею потрібно вміти себе поводити, і не давати приводів...
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28.10.2020 15:33 Ответить
Как же так, наисветейший Петя кого попало назначил?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 15:38 Ответить
Є претензії до Головатого і Лямця?
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28.10.2020 15:44 Ответить
Для зедебилов. Назначаются прижизненно ,большинство еще кучмой,есть те кто назначен янеком и ющем,один порохом.
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28.10.2020 16:02 Ответить
и что, сидите ровно? Так демонтируйте этих дегенератов , что при власти.
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28.10.2020 14:47 Ответить
Потому и заседают, что "кто бы" не назначил, а "линию гнут одну - обслуживать текущую власть, при условии, что их материальные блага останутся БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ"!
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28.10.2020 14:50 Ответить
Уверен, придет время, когда Егор Соболев и такие как он, с отсутствующим инстинктом "набивать карманы до бесконечности" займут посты в руководстве СУДА, ПРОКУРАТУРЫ и ПОЛИЦИИ, а "нуворишей-скороспелок" выгонят поганой метлой и без выходного пособия!
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28.10.2020 14:53 Ответить
Влада робить све для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки.
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28.10.2020 14:54 Ответить
Причем, мне кажется, что это делается сознательно и системно.
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28.10.2020 15:49 Ответить
Іншого від влади ніхто й не чекав.
А ви що? Допоможете демонтовувати, чи почекаєте доки самі владою не станете аби доруйнувати те що залишиться?
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28.10.2020 15:07 Ответить
При "баризі" Порошенко було принятий закон про "кримінальну відповідальність за недостовірну декларацію чиновників"
А при ярому "борцю проти корупції " Зеленському, цей закон відмінили... Порошенко не зміг до кінця реформувати судову систему,закон який коаліція Порошенка приняла щодо реформи судової системи,конституційний суд відмінив. Тому якщо Зеленський буде не за Порошенком ганятись по фейковим карним справам, а займеться реформуванням судової системи тоді реформувати країну можливо, а так що воду товкти в ступі.. Але про що я? Зеленський і реформи? Гм.. Максимум відосик запише..
Посадки від Зеленського..
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28.10.2020 15:34 Ответить
Конституционный суд - суд, который судит Конституцию Украины. И, постоянной признает её виновной.
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28.10.2020 15:35 Ответить
Ну... а Вы там *****????Опозиционеры долбанные.
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28.10.2020 16:57 Ответить
Влада системно демонтує антикорупційні органи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1399 Таке можливо якщо "корупционі органи" вилупились через дуппу та мають "глиняні ноги"
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28.10.2020 17:29 Ответить
пришла пора заняться судьями, это просто трындец что вытворяют
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28.10.2020 20:46 Ответить
 
 