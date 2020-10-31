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Влада системно демонтує антикорупційні органи, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада системно демонтує антикорупційні органи, - Турчинов

Єдине, що чинна влада робить системно, – це демонтаж антикорупційних органів і програм, створених і запроваджених у 2014-2019 роках.

 Про це написав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у своєму коментарі на Facebook.

За його словами, останньою крапкою в демонтажі антикорупційних заходів, запроваджених в 2014-2019 роках стало скасування Конституційним Судом України відповідальності за надання неправдивої інформації в електронних деклараціях.

"Конституційний Суд повністю підконтрольний владі та завжди виконує забаганки Зеленського. Згадайте лише схвалення незаконного розпуску попереднього парламенту та інші ганебні рішення. Тепер будь-який сенс у декларуванні втрачається, тому що у декларацію чиновників можна написати все, що завгодно, або не писати взагалі нічого", – зазначив Турчинов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
И кто ж там в "Конституционном суде" заседает?
И кто ж их туда назначил?
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28.10.2020 14:47
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И кто ж там в "Конституционном суде" заседает?
И кто ж их туда назначил?
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28.10.2020 14:47 Відповісти
Хто?
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28.10.2020 14:54 Відповісти
А нет такого. Они могут только самоуничтожиться.
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
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28.10.2020 15:37 Відповісти
Чому не назначив? За півтора роки часу не вистачило?
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28.10.2020 15:12 Відповісти
Срок полномочия судьи 9 лет.
Их назначили в 2015 году так что ни-ни. Если тронет вы же первыми на гавно исходить будете.
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28.10.2020 15:33 Відповісти
Між іншим, три посади суддів (з 18-ти) вакнтні, суддів зараз лише 15; і п'ятеро з них, діючих - призначені ще Януковичем та ще проовощною структурою старої ВР; і п'ятеро - з'їздами суддів (вважай, суддівською мафією).
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28.10.2020 15:44 Відповісти
"Президент України Петро Порошенко призначив суддями Конституційного Суду Сергія Головатого і Василя Лемака.
Про це йдеться в указах №45 і №46, оприлюднених на офіційному сайті голови держави.
Конкурсна комісія для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України рекомендувала Петрові Порошенку шість кандидатур, з-поміж котрих він мав обрати двох для заповнення "президентської" квоти у КС.
Найбільше балів отримав, власне, член Венеційської комісії від України Сергій Головатий, а вслід за ним - завідувач правничої кафедри Ужгородського університету Василь Лемак.
Наразі у Конституційному Суді вакантними залишилися дві посади суддів (квота Верховної Ради).
21 лютого головою КС обрано Станіслава Шевчука."
Активне посилання на те, як проголосували Головатий та Лемак скинути, чи самостійно впораєтесь?
Що ще не зробив Порошенко для блага бубочки? Яку каверзу підсунув велічайшему? За що йому в штанці наклав?
Тим більше не хазяїв же бубочкиних, коломойського з мертвечуком, звинувачувати в державному заколоті?
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28.10.2020 15:44 Відповісти
дякую, ви мене поправили, я сплутав прізвище Лемака (нижче в коменті)
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28.10.2020 15:59 Відповісти
Ця суддівська вакзаналія почалася влітку минулого року, коли Зєлєнський поклав болт на Конституцію, всупереч Закону розпустивши Верховну Рад; і підкупивши тих же суддів КС, щоб вони не визнали його указ протиправним. Зрозуміло, що не один ЗЕ це зробив, там була ціла банда з "юристів" і "банкірів"... Але він показав приклад, тим же суддям КС "це робить Гарант, то чому б його не наслідувати"?
Суддівська мафія - це окрема мафія... з нею потрібно вміти себе поводити, і не давати приводів...
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28.10.2020 15:33 Відповісти
Как же так, наисветейший Петя кого попало назначил?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 15:38 Відповісти
Є претензії до Головатого і Лямця?
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28.10.2020 15:44 Відповісти
Для зедебилов. Назначаются прижизненно ,большинство еще кучмой,есть те кто назначен янеком и ющем,один порохом.
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28.10.2020 16:02 Відповісти
и что, сидите ровно? Так демонтируйте этих дегенератов , что при власти.
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28.10.2020 14:47 Відповісти
Потому и заседают, что "кто бы" не назначил, а "линию гнут одну - обслуживать текущую власть, при условии, что их материальные блага останутся БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ"!
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28.10.2020 14:50 Відповісти
Уверен, придет время, когда Егор Соболев и такие как он, с отсутствующим инстинктом "набивать карманы до бесконечности" займут посты в руководстве СУДА, ПРОКУРАТУРЫ и ПОЛИЦИИ, а "нуворишей-скороспелок" выгонят поганой метлой и без выходного пособия!
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28.10.2020 14:53 Відповісти
Влада робить све для того, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки.
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28.10.2020 14:54 Відповісти
Причем, мне кажется, что это делается сознательно и системно.
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28.10.2020 15:49 Відповісти
Іншого від влади ніхто й не чекав.
А ви що? Допоможете демонтовувати, чи почекаєте доки самі владою не станете аби доруйнувати те що залишиться?
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28.10.2020 15:07 Відповісти
При "баризі" Порошенко було принятий закон про "кримінальну відповідальність за недостовірну декларацію чиновників"
А при ярому "борцю проти корупції " Зеленському, цей закон відмінили... Порошенко не зміг до кінця реформувати судову систему,закон який коаліція Порошенка приняла щодо реформи судової системи,конституційний суд відмінив. Тому якщо Зеленський буде не за Порошенком ганятись по фейковим карним справам, а займеться реформуванням судової системи тоді реформувати країну можливо, а так що воду товкти в ступі.. Але про що я? Зеленський і реформи? Гм.. Максимум відосик запише..
Посадки від Зеленського..
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28.10.2020 15:34 Відповісти
Конституционный суд - суд, который судит Конституцию Украины. И, постоянной признает её виновной.
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28.10.2020 15:35 Відповісти
Ну... а Вы там *****????Опозиционеры долбанные.
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28.10.2020 16:57 Відповісти
Влада системно демонтує антикорупційні органи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1399 Таке можливо якщо "корупционі органи" вилупились через дуппу та мають "глиняні ноги"
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28.10.2020 17:29 Відповісти
пришла пора заняться судьями, это просто трындец что вытворяют
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28.10.2020 20:46 Відповісти
 
 