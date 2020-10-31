Влада системно демонтує антикорупційні органи, - Турчинов

Єдине, що чинна влада робить системно, – це демонтаж антикорупційних органів і програм, створених і запроваджених у 2014-2019 роках.

Про це написав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у своєму коментарі на Facebook.

За його словами, останньою крапкою в демонтажі антикорупційних заходів, запроваджених в 2014-2019 роках стало скасування Конституційним Судом України відповідальності за надання неправдивої інформації в електронних деклараціях.

"Конституційний Суд повністю підконтрольний владі та завжди виконує забаганки Зеленського. Згадайте лише схвалення незаконного розпуску попереднього парламенту та інші ганебні рішення. Тепер будь-який сенс у декларуванні втрачається, тому що у декларацію чиновників можна написати все, що завгодно, або не писати взагалі нічого", – зазначив Турчинов.