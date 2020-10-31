Влада системно демонтує антикорупційні органи, - Турчинов
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Єдине, що чинна влада робить системно, – це демонтаж антикорупційних органів і програм, створених і запроваджених у 2014-2019 роках.
Про це написав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у своєму коментарі на Facebook.
За його словами, останньою крапкою в демонтажі антикорупційних заходів, запроваджених в 2014-2019 роках стало скасування Конституційним Судом України відповідальності за надання неправдивої інформації в електронних деклараціях.
"Конституційний Суд повністю підконтрольний владі та завжди виконує забаганки Зеленського. Згадайте лише схвалення незаконного розпуску попереднього парламенту та інші ганебні рішення. Тепер будь-який сенс у декларуванні втрачається, тому що у декларацію чиновників можна написати все, що завгодно, або не писати взагалі нічого", – зазначив Турчинов.
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И кто ж их туда назначил?
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
Их назначили в 2015 году так что ни-ни. Если тронет вы же первыми на гавно исходить будете.
Про це йдеться в указах №45 і №46, оприлюднених на офіційному сайті голови держави.
Конкурсна комісія для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України рекомендувала Петрові Порошенку шість кандидатур, з-поміж котрих він мав обрати двох для заповнення "президентської" квоти у КС.
Найбільше балів отримав, власне, член Венеційської комісії від України Сергій Головатий, а вслід за ним - завідувач правничої кафедри Ужгородського університету Василь Лемак.
Наразі у Конституційному Суді вакантними залишилися дві посади суддів (квота Верховної Ради).
21 лютого головою КС обрано Станіслава Шевчука."
Активне посилання на те, як проголосували Головатий та Лемак скинути, чи самостійно впораєтесь?
Що ще не зробив Порошенко для блага бубочки? Яку каверзу підсунув велічайшему? За що йому в штанці наклав?
Тим більше не хазяїв же бубочкиних, коломойського з мертвечуком, звинувачувати в державному заколоті?
Суддівська мафія - це окрема мафія... з нею потрібно вміти себе поводити, і не давати приводів...
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!
А ви що? Допоможете демонтовувати, чи почекаєте доки самі владою не станете аби доруйнувати те що залишиться?
А при ярому "борцю проти корупції " Зеленському, цей закон відмінили... Порошенко не зміг до кінця реформувати судову систему,закон який коаліція Порошенка приняла щодо реформи судової системи,конституційний суд відмінив. Тому якщо Зеленський буде не за Порошенком ганятись по фейковим карним справам, а займеться реформуванням судової системи тоді реформувати країну можливо, а так що воду товкти в ступі.. Але про що я? Зеленський і реформи? Гм.. Максимум відосик запише..
Посадки від Зеленського..