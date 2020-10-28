Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине

Режим чрезвычайной ситуации продлен для системы гражданской защиты на всей территории Украины

Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет Министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.