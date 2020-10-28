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Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине

Режим чрезвычайной ситуации продлен для системы гражданской защиты на всей территории Украины

Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет Министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.
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Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 2236
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28.10.2020 14:54 Ответить
Иди сам подлечись! Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 882
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28.10.2020 15:14 Ответить
до какого.. какого года.. до 31 марта 2024 года...
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28.10.2020 14:55 Ответить
Продлил некий "режим надзвичайної ситуації" не понятно для кого. У нас может быть "надзвичайний стан", вводимый президентом (а не презиком) и утверждаемый Верховной Радой (а не Зрадой). По всем этим Шмыгалям тюрьма плачет за превышение служебных полномочий!
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28.10.2020 15:20 Ответить
Покажіть фото офіційного документа а не цього лайна без підпису
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28.10.2020 15:29 Ответить
Якщо в нас надзвичайна ситуація в країні,то чому чиновникам кабмін повернув високі зарплати?
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28.10.2020 15:53 Ответить
А где печать и подпись?Таких бумажек нарисовать можно сколько угодно.
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28.10.2020 16:08 Ответить
 
 