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Кабмін продовжив до кінця року режим надзвичайної ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін продовжив до кінця року режим надзвичайної ситуації в Україні

Режим надзвичайної ситуації продовжений для системи цивільного захисту на всій території України

Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року. Режим був встановлений у березні 2020 року через епідемію COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 28 жовтня.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, в зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року термін дії карантину був продовжений до 31 грудня 2020 року.

"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба в продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в документі.

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Автор: Анастасія Потіха
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Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 2236
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28.10.2020 14:54 Відповісти
Иди сам подлечись! Кабмин продлил до конца года режим чрезвычайной ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 882
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28.10.2020 15:14 Відповісти
до какого.. какого года.. до 31 марта 2024 года...
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28.10.2020 14:55 Відповісти
Продлил некий "режим надзвичайної ситуації" не понятно для кого. У нас может быть "надзвичайний стан", вводимый президентом (а не презиком) и утверждаемый Верховной Радой (а не Зрадой). По всем этим Шмыгалям тюрьма плачет за превышение служебных полномочий!
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28.10.2020 15:20 Відповісти
Покажіть фото офіційного документа а не цього лайна без підпису
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28.10.2020 15:29 Відповісти
Якщо в нас надзвичайна ситуація в країні,то чому чиновникам кабмін повернув високі зарплати?
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28.10.2020 15:53 Відповісти
А где печать и подпись?Таких бумажек нарисовать можно сколько угодно.
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28.10.2020 16:08 Відповісти
 
 