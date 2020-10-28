Через КПВВ "Станиця Луганська" не пропускатимуть щонайменше до 15 листопада, - ООС

Командувач Об'єднаних сил підписав наказ про те, що припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" продовжено до 23:59 15 листопада 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини стає критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію. Суттєво погіршує стан справ на тимчасово окупованій території України відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню", - пояснили військові.

Громадяни можуть перетнути лінію розмежування через КПВВ "Станиця Луганська" тільки за окремим рішенням командувача. Таке рішення може бути ухвалено, з огляду на документально підтверджені життєво важливі обставини соціально-гуманітарного характеру.

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"Додатково інформуємо, що за рішенням Командувача операції об’єднаних сил громадяни, що мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, у КПВВ "Станиця Луганська" можуть бути пропущені через лінію розмежування до місця реєстрації", - йдеться в повідомленні.