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Новини Коронавірус і карантин
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КПВВ "Станиця Луганська" в жовтні призупинить роботу (оновлено)

КПВВ

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" із 15 по 31 жовтня закриють у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє громадська організація "Донбас SOS" із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Рух через лінію розмежування буде припинено у зв'язку з карантином", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що термін вжитих карантинних заходів може бути продовжений.

"Необхідність термінового проїзду - через смерть близьких, термінову операцію тощо - буде розглядатися індивідуально штабом ООС і Держприкордонслужбою", - зазначили в "Донбас SOS".

Пізніше штаб ООС підтвердив, що пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.

"Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганської області. З огляду на брак медичного персоналу і засобів протидії захворюванню, окупанти не здатні стабілізувати епідемічну ситуацію", - сказано в повідомленні ООС.

Так, з метою недопущення поширення COVID-19, збереження життя і здоров'я громадян, за наказом командувача ОС, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" в період із 15 жовтня по 31 жовтня пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.

"Як виняток, за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру, командувачем ОС може бути ухвалено окреме рішення щодо пропуску осіб у зазначеному контрольному пункті", - додали в штабі.

Також читайте: На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі кілька тисяч людей, бойовики пропускають по 15 осіб, - РДА

Автор: 

карантин (18172) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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13.10.2020 13:36 Відповісти
Это нужно было делать еще месяц назад, долбо...бы. На оккупированой территолрии ситуация с Ковид просто .опа полная, и пенсы принесли эту заразу в прилегающие свободные районы, когда за пенсией ездили. Теперь в близлежащих районах начались смерти от коронавируса, счет пошел на десятки...
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13.10.2020 13:36 Відповісти
Не вистачає ще тут лугандонського вірусу.
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13.10.2020 13:48 Відповісти
Каждый въезжающий оттуда делал ПЦР тест на Украине за 1250 гривен. И за полгода не выявлен НИ ОДИН заболевший.
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13.10.2020 14:58 Відповісти
Нехрєн шастать! А то не війна, а чорт знає що!
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13.10.2020 15:48 Відповісти
 
 