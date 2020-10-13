КПВВ "Станиця Луганська" в жовтні призупинить роботу (оновлено)
Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" із 15 по 31 жовтня закриють у зв'язку з карантином.
Про це повідомляє громадська організація "Донбас SOS" із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Рух через лінію розмежування буде припинено у зв'язку з карантином", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що термін вжитих карантинних заходів може бути продовжений.
"Необхідність термінового проїзду - через смерть близьких, термінову операцію тощо - буде розглядатися індивідуально штабом ООС і Держприкордонслужбою", - зазначили в "Донбас SOS".
Пізніше штаб ООС підтвердив, що пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.
"Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганської області. З огляду на брак медичного персоналу і засобів протидії захворюванню, окупанти не здатні стабілізувати епідемічну ситуацію", - сказано в повідомленні ООС.
Так, з метою недопущення поширення COVID-19, збереження життя і здоров'я громадян, за наказом командувача ОС, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" в період із 15 жовтня по 31 жовтня пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.
"Як виняток, за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру, командувачем ОС може бути ухвалено окреме рішення щодо пропуску осіб у зазначеному контрольному пункті", - додали в штабі.
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