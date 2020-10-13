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Новости Коронавирус и карантин
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КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу (обновлено)

КПВВ

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 по 31 октября закроют в связи с карантином.

Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS" со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что срок предпринятых карантинных мер может быть продлен.

"Необходимость срочного проезда - по причине смерти близких, срочной операции и т. д. - будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой", - отметили в "Донбасс SOS".

Позже штаб ООС подтвердил, что пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привела к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - сказано в сообщении ООС.

Так, с целью недопущения распространения COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего ОС, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

"Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте", - добавили в штабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Станица Луганская" в очереди несколько тысяч человек, боевики пропускают по 15 человек, - РГА

Автор: 

карантин (16729) КПВВ (330) Станица Луганская (189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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13.10.2020 13:36 Ответить
Это нужно было делать еще месяц назад, долбо...бы. На оккупированой территолрии ситуация с Ковид просто .опа полная, и пенсы принесли эту заразу в прилегающие свободные районы, когда за пенсией ездили. Теперь в близлежащих районах начались смерти от коронавируса, счет пошел на десятки...
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13.10.2020 13:36 Ответить
Не вистачає ще тут лугандонського вірусу.
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13.10.2020 13:48 Ответить
Каждый въезжающий оттуда делал ПЦР тест на Украине за 1250 гривен. И за полгода не выявлен НИ ОДИН заболевший.
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13.10.2020 14:58 Ответить
Нехрєн шастать! А то не війна, а чорт знає що!
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13.10.2020 15:48 Ответить
 
 