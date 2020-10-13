КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу (обновлено)

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 по 31 октября закроют в связи с карантином.

Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS" со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что срок предпринятых карантинных мер может быть продлен.

"Необходимость срочного проезда - по причине смерти близких, срочной операции и т. д. - будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой", - отметили в "Донбасс SOS".

Позже штаб ООС подтвердил, что пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привела к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - сказано в сообщении ООС.

Так, с целью недопущения распространения COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего ОС, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

"Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте", - добавили в штабе.

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