Процесс подсчета голосов завершен в девяти областях Украины и Киеве, - ЦИК

В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов на избирательных участках на местных выборах 25 октября 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

По состоянию на 12:00 28 октября 2020, более 28 900 участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии", - говорится в сообщении.

Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве.

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